「股神」巴菲特上季大砍台積電ADR持股86%，有違其長期持有投資哲學，台積電今開盤大跌19元
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依美國規定，管理逾1億美元的投資法人須在每季結束45天內向證券管理委員會（SEC）揭露持股資訊。這份文件只呈現截至上季末的波克夏持股情況，欠缺即時性，但巴菲特投資經驗老到，每季如何操作仍令眾多投資人好奇。
巴菲特罕見操作，上季砍台積電ADR持股86%
（中央社）根據最新申報資料，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）公司上季大砍台積電美國存託憑證（ADR）持股86%，短期內大舉進出，有違其長期持有哲學，可能錯過年初強彈行情。
14日美股收盤後公布的申報文件顯示，波克夏海瑟威公司去（2022）年第4季持有近830萬單位的台積電ADR，是減持幅度最大的股票之一。波克夏去年第3季才建立約6000萬單位的投資部位，總值逾41億美元，截至上季末只剩約6.18億美元。
台積電ADR在正規交易時間收漲1.9%，受波克夏大舉減持消息影響，盤後股價一度跌逾5%。
縱橫股海數十年的巴菲特鮮少敲進科技股，去年11月大舉投資台積電ADR的消息曝光，投資界大吃一驚。時隔一季，波克夏大幅減持台積電ADR，成為這份申報文件公布後的熱門話題，因為這違背巴菲特篤信長期持有的投資哲學。
台積電是全球晶圓代工龍頭，也是半導體權值股之一。但去年受聯邦準備理事會（Fed）積極升息衝擊，半導體族群大幅回檔，台積電ADR全年跌幅達38%。
波克夏在台積電ADR走勢低迷時進場，短時間內大舉出脫，可能錯過半導體股今年初隨美股買氣回籠的強勢反彈行情。
截至14日收盤，台積電ADR價位為97.96美元，較去年封關水準高出31.5%。
另一方面，波克夏去年第4季減持美國銀行公司（US Bancorp）股票91%，是單季減持幅度最大的股票。此外，波克夏也減持紐約梅隆銀行（BNY Mellon）股票59%。
波克夏上季小幅增持2016年起投資的蘋果公司（Apple）股票，占整體投資部位比例近39%。
依美國規定，管理逾1億美元的投資法人須在每季結束45天內向證券管理委員會（SEC）揭露持股資訊。這份文件只呈現截至上季末的波克夏持股情況，欠缺即時性，但巴菲特投資經驗老到，每季如何操作仍令眾多投資人好奇。
股神巴菲特大砍台積電持股，法人：留意今盤中表現
（中央社）美股14日漲跌互見，道瓊工業指數下跌156.66點，費城半導體指數勁揚64.315點。法人表示，股神巴菲特大舉處分台積電ADR，引發台積電ADR盤後重挫，台積電今天股價表現備受關注。
美國1月消費者物價年增6.4%，高於市場預期，美股14日震盪，走勢分歧。道瓊工業指數下跌156.66點，跌幅0.46%；標準普爾500指數下跌1.16點，跌幅0.03%；那斯達克指數上漲68.35點，漲幅0.57%；費城半導體指數勁揚64.315點，漲幅2.1%。
國內外產業訊息方面，台積電董事會核准2022年第4季每股配發新台幣2.75元現金股利，2022年員工業績獎金與酬勞總金額達1214億400萬元，平均每人可得約186.77萬元，並核准發行2022年限制員工權利新股共211萬股，亦核准發行不超過普通股624萬9000股的2023年限制員工權利新股。
記憶體廠旺宏去年第4季稅後淨利6.05億元，每股純益0.33元，全年每股純益4.85元。總經理盧志遠表示，記憶體市況不佳，景氣接近底部，但底部時間可能蠻長。
工研院技術轉移輔導設立起而行綠能，獲得和泰集團和仰德集團旗下士林電機投資，共同成立充壩技術服務公司，主攻智慧充電服務系統。
法人表示，巴菲特旗下的波克夏海瑟威甫於去年第3季大手筆買進台積電美國存託憑證6006萬股，第4季意外大舉處分5176餘萬股，減幅高達86%，引發台積電ADR盤後重挫，台積電今天股價表現備受關注。
《中央社》報導，台股今天走勢疲弱，指數早盤一度大跌183點，失守15500點，達15471.23點。股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威去年第4季大舉處分台積電美國存託憑證（ADR），降幅高達86%，衝擊台積電ADR盤後重挫；台積電今天開盤跳空達526元，大跌19元，影響大盤約157點。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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我們想讓你知道的是
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