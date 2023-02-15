2023/02/15,
能源

日本主管機關同意鬆綁核電機組60年上限，運轉30年後每10年進行高齡設備檢查

日本主管機關同意鬆綁核電機組60年上限，運轉30年後每10年進行高齡設備檢查
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日本政府日前制訂的政策方針，是在維持「原則40年、最長60年的核電廠運轉期限」不變的同時，排除規制委員會進行審查等停機時間不計，並把停機時間納入機組未來可延役的時間。

（中央社）負責日本原子能監管事務的原子力規制委員會13日罕見在非全票同意的情況下，同意鬆綁核電機組運轉年限可逾60年的法律修正案。日本政府今天對此表示尊重。

日本政府在2011年福島核子事故後進行修法，規定核電機組年限從運轉開始起算40年，但若能獲原子力規制委員會（類似台灣的原子能委員會）審查合格同意延役，僅限一次最多延役20年。另外，核電機組從運轉起算30年後，每10年要實施一次高齡設備檢查與維護對策。

日本《共同社》中文網報導，這次修改制度是從有鑑於福島核子事故的以往政策所做重大轉變，但規制委員會內部意見未能統一，可能將對相關法律修正案的國會審議造成影響。

TBS電視台報導，受到日本政府有意延長核電機組「原則40年、最長60年」的運轉期限，規制委員會2月13日在臨時會議上同意「運轉逾60年」成為可能的修法草案。

日本放送協會（NHK）報導，規制委員會原訂要在2月8日的會議做出決定，但因為負責地震及海嘯等審查工作的委員石渡明反對而暫緩。

規制委員會2月13日舉行臨時會議，再度討論因應核電機組老舊的制度及制度內容的「原子爐等規制法」修正草案。

日本政府日前制訂的政策方針，是在維持「原則40年、最長60年的核電廠運轉期限」不變的同時，排除規制委員會進行審查等停機時間不計，並把停機時間納入機組未來可延役的時間。

石渡明認為，這個方案是審查愈嚴格、運轉時間反而更長，而且若因為電力公司導致審查中斷，卻仍把停機時間計入之後的延役期間，「我認為非常不適當」。

不過，規制委員會委員長山中伸介說，每座核電機組設備老化程度各不相同，無法科學地統一規定核電機組壽命，規制委員會也沒有立場對此表達意見。

山中還說，未來在新的制度下，每座核電機組從運轉起算30年後，每10年內必須確認機器及設備老化程度、制訂管理計畫，並獲規制委員會批准，定期確認機組安全性，「如果有問題的話，不會允許機組延役。」

由於會中無法達成一致共識，最後進行表決，在5名委員有4人贊成、只有石渡明反對的情況下通過新制度，並同意修法草案。

報導指出，規制委員會針對重大案件以多數決做出最後決定可說相當罕見。修正草案接下來將送進國會，屆時朝野陣營對此議題的討論將受關注。

日本內閣官房長官松野博一14日在記者會上說，雖然有1名委員反對，但這是獨立的原子力規制委員會經過討論後，基於合議制藉由多數決通過的決定，「我們表示尊重」。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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