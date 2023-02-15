2023/02/15,
歐洲

台荷國會外交首例，荷蘭眾議院外委會主席及7位跨黨派議員接待台灣立委訪問團

台荷國會外交首例，荷蘭眾議院外委會主席及7位跨黨派議員接待台灣立委訪問團
左起駐荷代表陳欣新、立委許智傑、蔡適應、邱志偉，右起荷蘭議員范哈佳、艾品克、史卓瑪、穆德、德羅恩、赫爾馬。Photo Credit: 駐荷代表處提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

據駐荷代表處瞭解，外交委員會是經程序委員會討論後決定正式接待台灣立委，並因時值院會表決議程，通常不會安排接待外賓，但眾議院特地經各黨團協調，破例讓外委會於此期間會晤台灣立委，顯示荷蘭國會議員對台灣相關議題甚為關注，也有高度意願與立委交換意見。

（中央社）荷蘭眾議院今（15）日正式在院會接待台灣立委訪問團，創下台荷國會外交首例。荷蘭議員們並對習近平政權對台影響、台灣防禦能力、台歐半導體合作等多項議題表達高度關注。

民進黨籍立法委員邱志偉、許智傑及蔡適應一行三人在駐荷蘭代表陳欣新陪同下，14日下午赴荷蘭眾議院拜會，外交委員會主席赫爾馬（Rudmer Heerema）及7位跨黨派議員接待，創下台灣立委訪問團踏入荷蘭國會的首例。

赫爾馬強調，今天的會晤是「歷史性的一刻」。

據駐荷代表處瞭解，外交委員會是經程序委員會討論後決定正式接待台灣立委，並因時值院會表決議程，通常不會安排接待外賓，但眾議院特地經各黨團協調，破例讓外委會於此期間會晤台灣立委，顯示荷蘭國會議員對台灣相關議題甚為關注，也有高度意願與立委交換意見。

代表團長邱志偉致詞感謝荷蘭國會自2019年起連續通過6個動議案支持台灣，希望台荷雙方在國際政治、安全、科技及經貿等領域深化合作，並歡迎眾議院組團訪台，讓荷蘭議員親身體會台灣社會的民主自由及人民的熱情友善。

出席的荷蘭議員們踴躍提問，包括烏克蘭戰爭對台灣的影響、習近平統治下的中國對台灣影響、台灣與印太國家關係、台荷及歐盟在科技及半導體領域的合作，以及台灣如何強化自我防禦能力及韌性等。

立委們強調，兩岸須透過對等對話及台灣提升自我防衛能力來避免發生戰爭，總統蔡英文多次於國情咨文中表達願與對岸在平等的基礎上對話，而立法院近年來也通過多項預算提升國軍防備能力，希望透過強化韌性來避免中國誤判情勢，進而維持兩岸和平及穩定。

荷蘭國會出席代表包括屬於執政聯盟的經濟委員會主席穆德（Agnes Mulder）、議員史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）、安浩許（Mustafa Amhaouch）、柯林克（Jan Klink），以及在野的國防委員會主席德羅恩（Raymond de Roon）、范哈佳（Wybren van Haga）和艾品克（Derk-Jan Eppink），其中多位長期友台並曾提案支持台灣。

荷蘭眾議院自2019年起首度通過動議支持台灣的國際參與，迄今共通過6項友台動議案，包括支持台灣參與WHO（世界衛生組織）、INTERPOL（國際刑警組織）及ICAO（國際民用航空組織）等國際組織及關切台海和平穩定等。

1
Photo Credit: 駐荷代表處提供 via 中央社
荷蘭眾議院正式接待台灣立委，寫下台荷國會交流歷史性一刻。左起駐荷代表陳欣新、立委許智傑、蔡適應、邱志偉，右起荷蘭議員范哈佳、艾品克、史卓瑪、穆德、德羅恩、赫爾馬。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。