2023/02/15,
歐洲

俄烏戰爭將屆週年，烏克蘭人猶記俄軍入侵第一刻，無情戰火改變人生

俄烏戰爭將屆週年，烏克蘭人猶記俄軍入侵第一刻，無情戰火改變人生
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在和平時期，烏克蘭國家邊防局負責巡邏烏克蘭邊界。戰爭開打後，50歲的奧薩丘克在邊界協調各軍隊部門的合作，自己也親上火線，「那時，我比當州長還要快樂，肩負重任。」奧薩丘克說他打算一直待在軍中，無論需要多久，認為從軍是他與每一個公民的責任，必須保衛烏克蘭直到贏得勝利。

（中央社）俄羅斯去年2月24日揮軍入侵後，鮮有烏克蘭人的生活沒受到衝擊。他們有人投筆從戎，有人棄，還有人勇敢地堅守鐵路網絡生命線，讓國家能繼續運作。

《法新社》採訪3名烏克蘭人，讓對方訴說所經歷的日子，以及這場戰爭如何改變他們的人生。

由州長變成戰士的奧薩丘克

俄軍揮師入侵當晚，時任州長的奧薩丘克（Sergiy Osachuk）已先收到俄羅斯即將攻擊的簡報，不敢睡得太沉。

他說：「我被爆炸聲還有手機傳來俄羅斯全面攻擊烏克蘭的訊息給吵醒。」

烏克蘭西部切爾尼希夫州（Chernivtsi）州長奧薩丘克後來索性西裝換軍裝，成為烏克蘭國家邊防局（State Border Guard Service）的中校。

在和平時期，烏克蘭國家邊防局負責巡邏烏克蘭邊界。戰爭開打後，50歲的奧薩丘克在邊界協調各軍隊部門的合作，自己也親上火線，「那時，我比當州長還要快樂，肩負重任。」

俄烏戰爭剛開打時奧薩丘克是後備役軍人，對於無法直接參軍感到很失落。

他說：「去年上半年，我在切爾尼希夫組織動員。每一天，我都敦促大家加入武裝部隊。（州長）任期7月14日結束時，我馬上入伍。能與邊防軍並肩奪回烏克蘭的邊界，對我來說是一大榮耀。」

奧薩丘克說他打算一直待在軍中，無論需要多久，認為從軍是他與每一個公民的責任，必須保衛烏克蘭直到贏得勝利。

高速駛過目前兩軍激戰的巴赫姆特（Bakhmut）時，奧薩丘克說：「這是決定烏克蘭與自由世界國家命運的地方。」

透過語言凝聚同胞的穆辛科

戰爭爆發前，奧德薩（Odessa）居民穆辛科（Kateryna Musienko）只會說俄語，甚至看不起說烏克蘭語或烏俄語（Surzhyk）的人。

但24歲的穆辛科說戰爭開打時候「每件事都變了」。

去年3月，她的祖父在俄羅斯攻擊奧德薩時喪命。他說：「我難過到感受不到悲傷……對與俄羅斯有關的一切，我只感到厭惡與怨恨。」

「就跟我先前只說俄語一樣，我變成只說烏克蘭語，毫無妥協且不可改變。」她的父母與男友也改說烏克蘭語，她的許多同胞也是。

穆辛科主張摧毀俄羅斯詩人普希金（Alexander Pushkin）的紀念碑，並將與俄羅斯有關的街道改名。

她也成立一個非政府組織保護烏克蘭語。她說：「只有在日常生活中運用，語言才會永久流傳與發展。如果我們的小孩不說烏克蘭語，這個語言就會死亡。」

她說：「當然，不是透過武力達成，而是用問問題與說道理的方式。」

堅守烏克蘭生命線的葉廖緬科

這場戰爭也在列車長葉廖緬科（Andriy Yeryomenko）身上留下痕跡。

53歲的葉廖緬科穿著藍色制服坐在車廂內，開玩笑地說：「我的鬍子一夕變白。」

對於俄軍入侵的第一時刻，出身鐵路世家的葉廖緬科至今仍歷歷在目，包含她妻子在內，當時他的團隊撤離數以千計的烏克蘭人。

他跟《法新社》說：「大家都很害怕，全都處於驚嚇的狀態：小孩、狗狗、貓咪、成人、老人都是。我們盡可能讓每一個人都上車。只能容納4人的車廂擠了10到12人。」

他的火車穿越烏克蘭一大片地區，有時候還必須關閉頭燈，將受到重傷的傷患載到相對安全的地方。

即使遭到砲轟，國營的烏克蘭鐵路公司（Ukrainian Railways）仍持續運作，維持烏克蘭的生計。許多烏克蘭人在社群媒體上稱讚鐵路工人是「英雄」。

但葉廖緬科沒欣然接受這樣的讚美。他有兩個兒子上戰場。他說：「我只是做好我的工作，我們沒燒掉任何戰車、擊落飛機或擊斃俄羅斯人。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。