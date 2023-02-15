2023/02/15,
政治

前新竹市長林智堅撤回台大碩士學位訴願，陳明通：台大學倫會判決實為一大冤案

前新竹市長林智堅撤回台大碩士學位訴願，陳明通：台大學倫會判決實為一大冤案
前新竹市長林智堅。Photo Credit：中央社

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林智堅表示，這段期間的自我反省，也深刻感受社會大眾的期待，自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，他要再次向社會大眾表達歉意。指導教授陳明通晚間透過律師發出聲明表示，事實上是余正煌參考了林智堅的創作成果，但林智堅並無抄襲余正煌的論文，台大學倫會的判決實為一大冤案。

林智堅為論文寫作瑕疵致歉，撤回台大碩士學位訴願

（中央社）前新竹市長林智堅昨（14）日為學倫爭議紛擾向社會致歉。他說，對中華大學一案，尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續不再進行行政訴訟。此外，林智堅稍早已委由辦理訴願的律師，發文給教育部，撤回針對台灣大學學位的訴願。

中華大學認定林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。林智堅不服提出訴願，教育部2月2日駁回並認定中華大學無違法或不當。至於林智堅台灣大學論文訴願案的進度，訴願審議委員會正依相關規定辦理中。

林智堅晚間透過臉書表示，上週民進黨內中執會通過未來學術倫理的審議機制，他也做出以下決定，希望不要因為個人的因素，持續造成社會的紛擾，也對這陣子的紛擾向社會大眾致歉。

他說，關於兩所學校碩士學位的訴願，首先對中華大學一案，他尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續也不再進行行政訴訟。

林智堅並說，昨天稍早已委由辦理訴願的律師，發文給教育部，撤回針對台灣大學學位的訴願，希望校方、老師、學生以及校友不再因此受到學術以外的干擾，讓校園環境回歸寧靜，也讓社會大眾的焦點回歸國家治理本體。

林智堅表示，這段期間的自我反省，也深刻感受社會大眾的期待，自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，他要再次向社會大眾表達歉意。

他說，接下來的這段期間，無論是面對因選舉而起的官司訴訟，或是新竹市發展的議題討論，對他而言將是段轉為自我檢討以及自我進修的日子；希望一切公眾事務的討論回歸正軌，也回歸國家發展和城市治理的正題，避免因他個人的問題，成為投身政治領域者的困擾，更不希望成為對手政黨持續攻擊民進黨的議題。

林智堅說，他今年47歲，過去有22年的時間都投入在公共事務上，因緣際會進到了公共服務的領域，一路走來受到許多前輩的提攜、指教，並且在市民的支持之下，有機會為自己家鄉服務，內心充滿無限的感謝，卸下市長的身份，面對接下來邁向人生的另一個階段，自覺仍有許多不足，未來會持續精進學習。

他說，深切感受到，雙親年事已高，孩子也進入學習階段，將花更多時間陪伴家人。特別感謝這一路以來默默支持和關心的朋友，也謝謝給予批評和指教的人，期盼這個紛擾能在這個決定後盡早落幕。

遭控侵害著作權案　林智堅庭後離去（2）
Photo Credit: 中央社
圖為1月11日，新竹市調站調查官余正煌指控前新竹市長林智堅 （右）侵害著作權案，台北地方法院下午開庭行準備程序，林智堅庭訊後搭車離去。

陳明通尊重林智堅撤台大學位訴願，憂全案含冤莫白

（中央社）前新竹市長林智堅決定向教育部撤回對台灣大學學位的訴願。前國安局長陳明通昨天說，尊重林智堅個人意願，但他深知此舉勢將使林智堅含冤莫白，因此公開他以林智堅輔佐人身分參與教育部訴願案時，提供給教育部的資料。

林智堅昨天為學倫爭議紛擾向社會致歉。林智堅說，對中華大學一案，尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續不再進行行政訴訟。此外，林智堅稍早已委由辦理訴願的律師，發文給教育部，撤回針對台灣大學學位的訴願。

林智堅指導教授陳明通晚間透過律師陳昱龍發出聲明表示，林智堅決定向教育部撤回訴願一事，他擔任林智堅碩士指導教授，尊重林智堅個人意願，但他深知此舉勢將使林智堅含冤莫白，且事涉台灣大學學術倫理爭議，因此公開他以林智堅輔佐人身分參與教育部訴願案時，提供給教育部的說明與資料。

聲明表示，比對林智堅、余正煌論文寫作時序與寫作進度，俾使社會公眾得藉資料釐清論文爭議真相、還原事實始末，以期還諸林智堅一個遲來的正義與公道。

陳明通在「輔佐人致教育部訴願委員會補充說明」中指出，余正煌並非其碩士論文核心部分之原始創作者；余正煌論文寫作過程出現了困難；他將指導林智堅的研究設計提供給余正煌參考。

陳明通說，事實上是余正煌參考了林智堅的創作成果，但林智堅並無抄襲余正煌的論文，台大學倫會的判決實為一大冤案。

下載
Photo Credit: 中央社
陳明通說，台大學倫會的判決實為一大冤案。

《中時新聞網》報導，然而陳明通聲明中提到，余正煌所舉證的2016年1月5日論文進度，也是他能舉出的最初論文寫作版本，當中沒有一個字出自他自己的手筆，而是陳明通為了協助其更改論文題目後，能在畢業期限的半年內完成論文口試所預置的內容，「是本人客製化台大國發所論文寫作『公版』」。對此部分網友表示「意思就是大家都是抄公版的，別分那麼細」、「論文還可以有公版喔」。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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