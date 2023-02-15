「戰機界超跑」F-22擊落中國偵察氣球，機動性高可輕易鎖定緩慢移動物體
我們想讓你知道的是
F-22是美國戰機中的「超級跑車」，採用匿蹤技術，可避開敵方雷達追蹤，且發動機上不需要後燃器和推力向量噴嘴，即可超音速飛行，因此機動性更高。所有這些功能的設計目的都是用來讓戰機在空戰中所向披靡，鎖定一個像氣球這樣緩慢移動的物體，就顯得易如反掌。
F-22擊落中國偵察氣球，機動性高可輕易鎖定緩慢移動物體
（中央社）一架F-22戰機日前在大西洋上空5萬8000英尺擊落一枚巨大氣球。為擊落這顆氣球，美國動用堪稱戰機中「超級跑車」的F-22，以及配備紅外線導航系統的AIM-9X響尾蛇飛彈。
《法新社》報導，F-22設計目的為在作戰中壓制敵機，但這顆疑似中國施放來窺探美國機密場址的氣球，不太可能是F-22第一次在空中擊落的目標，也不會是最後一次。
接下來數天，F-22再次出動，在阿拉斯加州附近和加拿大上空各擊落一個不明物體；然後，又有一架F-16戰機在密西根州休倫湖（Lake Huron）上空擊落第4個物體。
F-22是美國武器庫中最昂貴的飛機之一，近日在美國和加拿大領空出現多個被擊落物體，替F-22和負責北美安全的軍事司令部提供了對付目標的難得機會。
美國將領范赫克（Glen VanHerck）告訴記者：「我認為這是北美防空司令部（NORAD）或美國北方司令部（NORTHCOM）第一次在美國或美洲空域內針對空中物體採取動態行動。」范赫克同時擔任這兩個司令部的司令。
北美防空司令部是由美國和加拿大聯合組成的防空機構，成立於冷戰高峰期，但大眾對這個單位最熟悉的功能或許是每年耶誕節追蹤耶誕老人雪橇的傳統。
美國北方司令部則負責美國防禦，於2001年911恐怖攻擊事件後才創立，比北美防空司令部晚得多。
媒體近期大幅報導戰機擊落氣球和其他物體的相關新聞，但北美戰機更常見的功能是攔截靠近美國空域的俄羅斯飛機。
F-22是美國戰機中的「超級跑車」，採用匿蹤技術，可避開敵方雷達追蹤，且發動機上不需要後燃器和推力向量噴嘴，即可超音速飛行，因此機動性更高。
所有這些功能的設計目的都是用來讓戰機在空戰中所向披靡，鎖定一個像氣球這樣緩慢移動的物體，就顯得易如反掌。
美國空軍表示，F-22的研發計畫始於1980年代，但直到2001年才進入初步生產，且僅少量製造，總共不到200架，每架價值1.43億美元（約新台幣43.2億元）。
自從F-22於2005年開始服役以來，尚未出現需要在大規模空戰中對上敵機的狀況。
2014年，美國在中東對抗極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）期間，首度將F-22投入戰場，用來空襲聖戰士。
在近日事件中，擊落一枚氣球和另外3個物體的戰機全都用上另一項先進技術的產物，也就是新型AIM-9X響尾蛇飛彈，上面配備了紅外線導航系統。
范赫克說，由於小型物體不易追蹤，因此使用須以雷達引導的飛彈「成功概率較小」，而動用飛機上的機砲又有飛入碎片的風險，所以AIM-9X響尾蛇飛彈成了「對付我們所見物體所選擇的武器」。
情蒐科研國安監控，美國也廣用偵察氣球
（中央社）美國指控中國偵察氣球闖入領空引發外界關注大國間諜報攻防。據業界、卸任官員與政府檔案顯示，美軍與文職機構也長年使用氣球，從國安、科研、蒐集情報等用途廣泛。
《華爾街日報》指出，儘管美國不乏發送氣球飛越他國的往例，但外界對相關影響與範疇所知有限。較為人所知者是1950年代冷戰期間，美國執行所謂「白鯨計畫」（Project Moby Dick）——空飄裝有相機的氣球飛越當時蘇聯領空，之後改用U-2高空偵察機。
中國外交部13日表示，2022年初以來美國氣球闖入中方領空已十多次，但白宮否認中方一切指控。
分析人士指出，美國近日接連擊落據稱為間諜氣球的物體並與中方外交齟齬，可能激發政府和民間部門有更大興趣製造、偵測這類偵察氣球。
2000年代初擔任美國空軍參謀長的退役將領瓊珀（John Jumper）說：「我們正看到一場近太空（near space）的開發競賽。」瓊珀在空軍參謀長任內主責軍用航太技術研發。
瓊珀指出，相比高度較低的飛機空域及更高的外太空，一般定義為距地面6萬到33萬英尺（2萬到10萬公尺）空域的近太空長久以來被視為「一片荒漠」。
美國政府長年使用偵察氣球刺蒐情報，並把用途拓展到其他範疇。五角大廈幾十年來使用裝有雷達的繫留氣球，懸浮於1萬到1萬5000英尺（約3000到4500公尺）的空中監控美國南部邊境和進入墨西哥灣、加勒比海的毒品走私路徑。這類偵察氣球滯空時間遠勝無人機，利於長時間監控。
氣球還能搭載電子光學相機監控從紫外線到遠紅外線等電磁頻譜，或搭載雷達偵測大範圍地面動態；氣球也能裝麥克風捕捉聲音並確定音源與來向，像是如此就能標定某座迫擊砲，另可裝其他傳感器截收電子通信。
世界各地的氣象學家每天會施放天氣氣球2次，蒐集大氣溫度、壓力、溼度等數據，供短期天氣預報及長期氣候預測。這類簡單的乳膠氣球可攜帶不到1公斤的無線電觀測裝置空飄到11萬5000英尺（約3萬5000公尺）的高空將數據傳回地面，約飛行2小時後會自行破裂。
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）在北美與太平洋島嶼共操作92枚氣象氣球，他們13日表示全數氣球到這個週末一切正常。
美國國家航空暨太空總署（NASA）和其他西方國家的研究機構也會操作巨型研究氣球，這類氣球會在高達12萬英尺（3萬6500公尺）的平流層環繞地球一圈。 這類氣球航高遠超過民航客機（通常多在3萬到4萬英尺），可提供無人機與高空偵察機無法獲得的大氣、化學及天文觀測等重要資訊。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。