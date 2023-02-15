2023/02/15,
國際

新疆自治區主席取消訪歐行程，中國外交部避答：不掌握出訪的具體信息

新疆自治區主席取消訪歐行程，中國外交部避答：不掌握出訪的具體信息
英國上議員甘迺迪（Helena Kennedy）抗議新疆主席訪英行程｜Photo Credit: GettyImages

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新疆自治區主席艾爾肯・吐尼亞孜已取消原訂13日前往巴黎和布魯塞爾出訪的計畫，原因是歐洲的國會議員和維權人士普遍擔心，新疆對維吾爾穆斯林的極端措施已屬聯合國所指的「危害人類罪」，歐盟卻大陣仗地迎接當地的中國高官。

人權問題引批評，新疆自治區主席取消出訪歐盟

（中央社）政治新聞網站POLITICO引述3名知情人士披露，中國新疆維吾爾自治區人民政府主席艾爾肯・吐尼亞孜（Erkin Tuniyaz）已取消原訂13日前往巴黎和布魯塞爾出訪的計畫。

報導指出，吐尼亞孜的歐盟之行取消，是因歐洲的國會議員和維權人士普遍擔心，新疆地區對維吾爾穆斯林的極端措施已為聯合國所稱的「危害人類罪」，歐盟卻大陣仗迎接主管當地的中國高官。

據報導，吐尼亞孜行程取消的消息已轉告原本受邀參加接待活動的賓客；相關活動由中國駐比利時及法國外交官共同主辦。

POLITICO所見、發給布魯塞爾歐盟賓客的電郵內容指出，「基於行程安排原因……（活動）將延期」；發給巴黎受邀賓客的信中則稱，吐尼亞孜需參與另項「重要國內行程」。

吐尼亞孜原訂13日在倫敦展開歐洲之旅，目前尚不清楚他是否仍會前往倫敦。POLITICO向中國駐倫敦大使館發送的詢問電郵未獲回應。

上週英國《衛報》（the Guardian）報導吐尼亞孜的倫敦之行後，POLITICO也報導他將前往布魯塞爾的計畫，後來又發現吐尼亞孜還安排赴巴黎。

英國外交、國協及發展事務部（FCDO）和歐盟外交政策部門最初計劃邀請吐尼亞孜在出訪期間會面，結果引來批評人士質疑。還有人揚言將趁吐尼亞孜踏上歐洲土地期間對他採取法律行動。歐盟出面解釋時稱，他們已拒絕北京方面原本所提想會見更多歐盟高官的要求。

中國外交部並未證實吐尼亞孜的出訪計畫，不過宣布中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅將訪問俄羅斯和4個歐盟國家，包括法國、德國、義大利和匈牙利，預計他還將在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上發表談話。這將是王毅去（2022）年底從外交部長升任中央政治局委員後，首次出訪歐洲。

與此同時一名歐盟外交政策官員透露，預計歐盟將於本月稍晚重啟與中國的人權對話，這是北京於2020年對歐洲外交官、議員和學者實施制裁以來首場對話。

新疆主席取消訪歐，中國外交部避談

外媒報導，新疆維吾爾自治區主席艾爾肯・吐尼亞孜已取消原定13日起訪問歐洲的行程。中國外交部發言人汪文斌14日避答媒體相關詢問，指「不掌握新疆維吾爾自治區負責人出訪的具體信息。」

中國外交部14日下午舉行例行記者會。香港電台報導，汪文斌在回答外媒詢問時，作上述表示。

汪文斌並聲稱，中方已多次闡明在涉疆問題上的立場。「所謂侵犯、壓制人權，純屬反華勢力炮製的世紀謊言，早已經被事實戳穿。」

他又說，敦促有關方面「正視新疆經濟社會發展的大好局面，停止藉涉疆問題搞政治操弄和干涉中國內部事務。」

美國政治新聞網站POLITICO引述3名知情人士披露，艾爾肯・吐尼亞孜已取消原訂13日前往巴黎和布魯塞爾出訪的計畫，原因是歐洲的國會議員和維權人士普遍擔心，新疆對維吾爾穆斯林的極端措施已屬聯合國所指的「危害人類罪」，歐盟卻大陣仗地迎接當地的中國高官。

報導指出，吐尼亞孜訪歐行程取消的消息，已轉告原本受邀參加接待活動的賓客，這些活動是由中國駐比利時及法國外交官共同主辦。另有媒體報導，吐尼亞孜原本也規劃訪問倫敦。

吐尼亞孜的訪歐行程先前已引發爭議。日前有人揚言，吐尼亞孜一旦踏上歐洲土地，將對他採取法律行動。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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