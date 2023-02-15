2023/02/15,
歐洲

北約秘書長：瑞典和芬蘭儘快加入至關重要；挪威情報機構評估，俄羅斯料將更專制且軍事化

北約秘書長：瑞典和芬蘭儘快加入至關重要；挪威情報機構評估，俄羅斯料將更專制且軍事化
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在北約秘書長史托騰伯格發表談話前，土耳其已表明，可能批准芬蘭入會，但不同意瑞典加入。史托騰伯格在北約會議開幕前說：「因此主要問題不在於芬蘭和瑞典是否一起獲得批准，而是這兩國是否都能儘快獲得批准以成為北約正式會員國。」

北約：瑞典芬蘭儘快入會至關重要，是否同時加入其次

（中央社）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）14日表示，瑞典和芬蘭儘快加入北約事關重大，至於是否同時批准兩國入會並不是「主要問題」。

《法新社》報導，芬蘭和瑞典入會須經北約30個會員國國會正式批准，目前還有土耳其和匈牙利2國尚未批准。

在史托騰伯格發表談話前，土耳其已表明，可能批准芬蘭入會，但不同意瑞典加入。史托騰伯格在北約會議開幕前說：「因此主要問題不在於芬蘭和瑞典是否一起獲得批准，而是這兩國是否都能儘快獲得批准以成為北約正式會員國。」

他並說：「我有把握，這兩國都能成為正式會員國，而我們也正努力使這兩國儘快獲得批准。」

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）明白區分瑞典和芬蘭過去數月來的立場，並表示，對芬蘭「我們可能作出不同回應」。

芬蘭則堅稱，其「強烈願望」依然是與瑞典一同加入北約。但本月一項民調顯示，多數芬蘭人民主張加入北約，即使瑞典延後入會。

挪威情報機構評估，俄羅斯料將更專制且軍事化

挪威情報機構13日表示，俄羅斯預料將在接下來幾年內變得「更專制且軍事化」，還說在烏克蘭的戰爭對俄羅斯來說是「一場災難」。

《法新社》報導，挪威情報局（Norwegian Intelligence Service）副指揮官諾德魯姆（Lars Nordrum）為挪威發表年度評估報告時說：「此事已無回頭路。」挪威為北大西洋公約組織成員國，與俄羅斯接壤。

諾德魯姆說：「俄羅斯將變得愈來愈專制且軍事化。」他指的是俄羅斯如何利用宣傳手法來操弄輿論，以及莫斯科當局與其他專制政權的密切關係。

諾德魯姆說：「俄羅斯利益與西方利益並不相容。」

這份年度風險評估是俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來的首份評估，也和過去做出相同結論，直指俄羅斯和中國是挪威安全與利益的主要威脅。

諾德魯姆以西方貿易制裁的影響、莫斯科當局在國際上遭到孤立，以及「超過10萬名俄羅斯士兵在烏克蘭喪命或受傷」為例，說俄烏戰爭「對俄羅斯來說是一場災難」。

他表示，這場衝突提高了挪威的地緣政治重要性，特別是鑑於這場戰爭讓挪威成了歐洲大陸的天然氣主要供應者。

諾德魯姆說：「歐洲各國將倚賴挪威能源供應多年。」

據《路透社》報導，挪威警察安全處（PST）13日也在年度威脅評估報告中表示，俄羅斯將尋求蒐集更多關於挪威石油與天然氣基礎設施的情報，作為對歐洲能源供應者施壓行動一環。

挪威警察安全處指出，雖然俄羅斯2023年「不太可能」做出破壞挪威領土的行為，但若是莫斯科當局將與北約和西方國家衝突升級的意願升高，事態就有可能出現變化。

俄烏戰爭爆發以來，在俄羅斯減供天然氣後，北約成員國挪威便成了歐洲最大的天然氣供應國。

挪威警察安全處在報告中指出：「鑑於烏克蘭的戰爭，挪威作為歐洲能源供應者的角色，在安全政策上更具重要性。」

挪威警察安全處說：「我們已經看到俄羅斯出現對歐洲能源安全施壓的野心，因此挪威警察安全處預料，俄羅斯將於2023年試圖蒐集關於挪威石油、天然氣和電力產業大多數方面的情資。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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