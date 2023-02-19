研究：目中無人的貓真的會聽飼主說話，也知道你在叫牠的名字

貓真的會聽飼主說話

文：路易斯（Tanya Lewis）

貓看似目中無人，但特定的口語發聲對牠們具有意義。

所有貓奴都會告訴你，跟自家的貓說話是正常的。儘管貓看似對甜言蜜語沒有反應，但發表在去（2022）年10月《動物認知》的一項研究顯示，貓確實有在聽。



法國研究人員對家貓播放不同錄音，包括飼主和陌生人所說的各種以貓為對象和以人為對象的句子。人對貓說話時就像對嬰兒一樣，通常音調較高，並可能含有短且重複的句子。研究團隊發現，貓對於飼主以貓為對象所說的話有明顯反應，但對於飼主向其他成人說話、陌生人對其他成人或對貓說的話則沒有反應。



過去研究在狗身上也有類似發現，但對貓的了解甚少。論文第一作者、巴黎第十大學（University of Paris Nanterre）動物行為學家和貓行為學家迪穆孫（Charlotte de Mouzon）說：「仍有人認為貓是遺世獨立的，人不可能與貓建立真正的關係。」有些人可能羞於用特別的語調對貓說話，但這項研究顯示，「大家不用害羞。」



迪穆孫和研究團隊錄下16名貓飼主所說對人或對貓的句子，包括「你想要玩嗎？」或「你想吃東西嗎？」然後對每隻貓播放飼主和陌生人的錄音，並在播放前、中、後拍攝每隻貓的反應。研究人員透過軟體評估貓對語音反應的強度。



未參與這項研究的美國緬因統一學院（Unity College in Maine）貓行為科學家維泰利（Kristyn Vitale）說：「雖然一般認為，貓無視於飼主，但有越來越多研究顯示，貓其實很注意人類。貓有能力學到，特定的口語發聲是有意義的。」她評論，此研究規模仍小，未來的研究可以延伸並納入不同族群的貓。



迪穆孫說，即使貓能辨別飼主的聲音，「牠們仍有權決定要不要反應。」

貓咪知道你在叫牠

文：戴利（Jim Daley）

家貓能從一些發音相似的詞彙中分辨自己的名字。

大家都知道貓對人很冷淡：幾乎所有飼主都有呼喚牠們卻絲毫不受理睬的經驗。不過，一項新研究指出，家貓確實知道自己的名字，即使有人一呼喚牠，而牠卻走開。

日本上智大學的行為科學家齋藤慈子（Atsuko Saito）表示，貓認得飼主的聲音。她在最新研究中以78隻來自日本家庭和一家「貓咪咖啡館」（cat cafe）的貓為對象，測試了牠們對自己名字的反應。

一開始，齋藤慈子和同事讓飼主反覆說出與他們貓的名字發音相似的四個詞彙，直到貓聽習慣並且不再有反應為止。接著飼主再叫貓的名字，研究人員從旁觀察每隻貓（和其他貓住在一起）是否能分辨自己的名字，結果這些貓聽到自己名字的反應，包括喵嗚叫或動一下耳朵、頭或尾巴，比聽到相似詞彙或其他貓的名字時更為明顯。此篇論文發表於2019年4月的《科學報導》（Scientific Reports）線上版。

研究人員也讓不認識這些貓的陌生人唸名字，雖然貓的反應不如飼主叫牠們時那般明顯，但牠們似乎仍認得自己的名字。

英國生物學家布萊德夏（John Bradshaw）曾於布里斯托大學人類與動物關係學研究所專門研究人類和動物的互動，並未參與此項研究，他評論：「這項研究清楚顯示，許多貓在飼主叫牠們的名字時會有反應。」但是他不認為當陌生人唸貓的名字時，貓也能辨認出來。他說：「我想某些貓很有可能大致分辨得出不同人的聲音，但是我希望看到更多實驗提供足以令人信服的證據。」

齋藤慈子說，研究裡的貓可能是「把牠們的名字和一些獎賞或懲罰連結在一起」，而不太可能明白名字指的就是牠們自己。她解釋：「目前並無證據顯示貓跟人同樣具有辨認自我的能力。因此，牠們對於名字的認知與我們不同。」但或許我們有辦法教導貓去辨認其他詞彙。至於是否能訓練貓像狗一般樂於服從指令，又是另一回事。

布萊德夏說：「貓的學習能力和狗一樣好。牠們只是不熱中於向飼主展現所學的一切。」

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此：出處1、出處2

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航