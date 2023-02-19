研究：目中無人的貓真的會聽飼主說話，也知道你在叫牠的名字
我們想讓你知道的是
「雖然一般認為，貓無視於飼主，但有越來越多研究顯示，貓其實很注意人類。貓有能力學到，特定的口語發聲是有意義的。」她評論，此研究規模仍小，未來的研究可以延伸並納入不同族群的貓。迪穆孫說，即使貓能辨別飼主的聲音，「牠們仍有權決定要不要反應。」
貓真的會聽飼主說話
文：路易斯（Tanya Lewis）
貓看似目中無人，但特定的口語發聲對牠們具有意義。
所有貓奴都會告訴你，跟自家的貓說話是正常的。儘管貓看似對甜言蜜語沒有反應，但發表在去（2022）年10月《動物認知》的一項研究顯示，貓確實有在聽。
法國研究人員對家貓播放不同錄音，包括飼主和陌生人所說的各種以貓為對象和以人為對象的句子。人對貓說話時就像對嬰兒一樣，通常音調較高，並可能含有短且重複的句子。研究團隊發現，貓對於飼主以貓為對象所說的話有明顯反應，但對於飼主向其他成人說話、陌生人對其他成人或對貓說的話則沒有反應。
過去研究在狗身上也有類似發現，但對貓的了解甚少。論文第一作者、巴黎第十大學（University of Paris Nanterre）動物行為學家和貓行為學家迪穆孫（Charlotte de Mouzon）說：「仍有人認為貓是遺世獨立的，人不可能與貓建立真正的關係。」有些人可能羞於用特別的語調對貓說話，但這項研究顯示，「大家不用害羞。」
迪穆孫和研究團隊錄下16名貓飼主所說對人或對貓的句子，包括「你想要玩嗎？」或「你想吃東西嗎？」然後對每隻貓播放飼主和陌生人的錄音，並在播放前、中、後拍攝每隻貓的反應。研究人員透過軟體評估貓對語音反應的強度。
未參與這項研究的美國緬因統一學院（Unity College in Maine）貓行為科學家維泰利（Kristyn Vitale）說：「雖然一般認為，貓無視於飼主，但有越來越多研究顯示，貓其實很注意人類。貓有能力學到，特定的口語發聲是有意義的。」她評論，此研究規模仍小，未來的研究可以延伸並納入不同族群的貓。
迪穆孫說，即使貓能辨別飼主的聲音，「牠們仍有權決定要不要反應。」
貓咪知道你在叫牠
文：戴利（Jim Daley）
家貓能從一些發音相似的詞彙中分辨自己的名字。
大家都知道貓對人很冷淡：幾乎所有飼主都有呼喚牠們卻絲毫不受理睬的經驗。不過，一項新研究指出，家貓確實知道自己的名字，即使有人一呼喚牠，而牠卻走開。
日本上智大學的行為科學家齋藤慈子（Atsuko Saito）表示，貓認得飼主的聲音。她在最新研究中以78隻來自日本家庭和一家「貓咪咖啡館」（cat cafe）的貓為對象，測試了牠們對自己名字的反應。
一開始，齋藤慈子和同事讓飼主反覆說出與他們貓的名字發音相似的四個詞彙，直到貓聽習慣並且不再有反應為止。接著飼主再叫貓的名字，研究人員從旁觀察每隻貓（和其他貓住在一起）是否能分辨自己的名字，結果這些貓聽到自己名字的反應，包括喵嗚叫或動一下耳朵、頭或尾巴，比聽到相似詞彙或其他貓的名字時更為明顯。此篇論文發表於2019年4月的《科學報導》（Scientific Reports）線上版。
研究人員也讓不認識這些貓的陌生人唸名字，雖然貓的反應不如飼主叫牠們時那般明顯，但牠們似乎仍認得自己的名字。
英國生物學家布萊德夏（John Bradshaw）曾於布里斯托大學人類與動物關係學研究所專門研究人類和動物的互動，並未參與此項研究，他評論：「這項研究清楚顯示，許多貓在飼主叫牠們的名字時會有反應。」但是他不認為當陌生人唸貓的名字時，貓也能辨認出來。他說：「我想某些貓很有可能大致分辨得出不同人的聲音，但是我希望看到更多實驗提供足以令人信服的證據。」
齋藤慈子說，研究裡的貓可能是「把牠們的名字和一些獎賞或懲罰連結在一起」，而不太可能明白名字指的就是牠們自己。她解釋：「目前並無證據顯示貓跟人同樣具有辨認自我的能力。因此，牠們對於名字的認知與我們不同。」但或許我們有辦法教導貓去辨認其他詞彙。至於是否能訓練貓像狗一般樂於服從指令，又是另一回事。
布萊德夏說：「貓的學習能力和狗一樣好。牠們只是不熱中於向飼主展現所學的一切。」
本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此：出處1、出處2
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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