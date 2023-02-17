2023/02/17,
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越南天主教神父參加「國際宗教自由峰會」：當局正努力將教會轉變為「統治的工具」

越南天主教神父參加「國際宗教自由峰會」：當局正努力將教會轉變為「統治的工具」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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伯鐸神父出生在一個天主教家庭，家人熟識的本堂神父在他出生前就被捕並被殺害，基於教區神父的短缺，讓他決定走上聖召之路，不過在成為神父前，他長期面臨政府禁止他晉鐸、禁止在修道院進修，也禁止他在教堂做牧靈工作和出國留學，因此他秘密進修神學和哲學長達了14年。

一位越南神父伯鐸（Peter Nguyen Van Khai）最近在美國華府參加「國際宗教自由峰會」（International Religious Freedom Summit），身為曾經的宗教迫害倖存者，他提到越南當局正將教會轉變為「統治的工具」。

這位伯鐸神父過去十年來一直住在羅馬，在接受《基督徒郵報》（The Christian Post）採訪時，分享了過去在越南的經歷，包括共產黨政府過去是如何監督他的家人，以及基督徒當前在越南面臨了許多挑戰。

伯鐸神父出生在一個天主教家庭，家人熟識的本堂神父在他出生前就被捕並被殺害，基於教區神父的短缺，讓他決定走上聖召之路。不過在成為神父前，他長期面臨政府禁止他晉鐸、禁止在修道院進修，也禁止他在教堂做牧靈工作和出國留學，因此他秘密進修神學和哲學長達了14年。

1975年越戰結束後，越南共產黨領導人以多種方式限制宗教自由，包括徹底禁止宗教組織及宗教活動、沒收宗教財產，由於基督徒在當時特別被視為來自外國的勢，政府因此監禁了許多宗教領袖且迫害信徒。

在歷經這些對教會壓迫的現實下，伯鐸神父表示：「看到基督徒受迫害，且不得不忍受如此多的痛苦和屈辱，我愛他們，所以我成為了一名地下神父。」而在正式成為神父後，共產黨政府也開始對他的家人有了不公的對待，父母、兄弟姐妹丟了工作，且不能在國家機構中任職，而在越南擔任「地下神父」十年後，他決定秘密從越南赴羅馬工作和進修，如今已在羅馬生活了12年。

（伯鐸神父在華府）

儘管今日他也承認「共產黨政府不再逮捕神父或主教」，但仍表示當前政府正試圖控制主教：：「在我們國家，羅馬教廷將主教候選人送到（政府），政府再選擇他們想要的人選。所以他們試圖通過主教來控制教會、神父和（天主教徒）。政府（持有）否決權。」

他也提到，越南的宗教法規是允許政府能控制註冊的宗教組織和教會，政府宗教事務委員會（Government Committee for Religious Affairs）2022年提出的新條例草案，更將使政府能對已註冊的宗教組織施加更大壓力。

根據美國國務院2021年出版的《2021年國際宗教自由報告：越南》指出，越南依舊有政府對天主教徒的虐待和干擾的案例，此外越南當局也依舊拒絕歸還在1954年和1975年沒收的天主教醫院、診所和學校。

2022年，越南北部的天主教教區就連續三年向政府請願歸還教區擁有的土地。因教區土地在1975年讓國家用於製造業和農業用途，不過政府卻於2019年在未經教區同意下，宣布將土地分割並作為住宅用地出售。

根據《人權觀察》，1954年共產黨接管北越後，當局沒收了包括寶塔和教堂等宗教組織的財產，而越南政府也嚴密監控宗教組織，並限制沒有官方授權的宗教組織活動，曾有數百名越南人因從事和平的宗教或政治活動而入獄，2007年2月越南民主團體Bloc 8406的創始人、天主教神父Nguyen Van Ly，就曾因違反越南《刑法》第88條進行反政府宣傳活動而入獄，直到2021年5月才獲釋

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2007年3月14日，紐澤西州共和黨眾議員史密斯 （Chris Smith）拿著越南政治犯神父Nguyen Van Ly的照片，呼籲當時要訪問越南的國務卿萊斯要向越南表達停止侵犯人權的行為。史密斯曾在2005年12月見過Nguyen Van Ly神父，神父在2007年2月入獄，直到2021年5月才獲釋。

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新聞來源

核稿編輯：杜晉軒


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