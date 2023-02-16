殺雞用牛刀？F-22加入美國空軍後第一起「對空戰果」，就是擊落中國偵察氣球

2023年2月4日，一架隸屬美國空軍第一戰鬥機聯隊的F-22猛禽式戰鬥機在南卡羅蘭納州擊落來自中國大陸的偵察氣球，此為F-22自2005年12月15日進入美國空軍以來取得的第一起對空戰果。F-22看似酷炫，實力確實也是當今美國空軍最強的機種，可是與創下104比0交戰紀錄的F-15比起來，還真的差上了許多。

何以F-22過往沒有在空戰中取得擊殺紀錄？問這個問題以前，筆者要反問F-22還有什麼空戰可以打？2005年F-22入列服役時，「九一一事件」已經爆發四年之久。美國一心打擊以蓋達為首的國際恐怖組織，蓋達的游擊隊只能在山裡躲藏，沒有發展空軍的實力。窩藏蓋達的阿富汗塔利班政權，在F-22服役以前就被推翻了，自然無法派出任何戰機與F-22交戰。

至於另外一個被美國推翻的伊拉克海珊政權，雖然一度有中東規模最為龐大的空軍，卻也在1990年代的波灣戰爭中被摧殘殆盡。在1990年代被設計來壓制俄羅斯與中共的F-22，受到美國政府聯合莫斯科和北京反對恐怖主義的外交政策影響毫無用武之地。回顧2014年以前的歷史，F-22除了偶爾被派來亞太地區向北韓與中共示威外，沒有任何實戰經驗。

直到2014年，美國針對盤據敘利亞與伊拉克的伊斯蘭國發起「堅定決心行動」，F-22才被投入到戰場。F-22除了向恐怖分子投炸彈外，還為B-1B以及B-52H等美國空軍轟炸機提供護航任務，防止敘利亞、伊朗乃至於俄羅斯的戰鬥機干擾。不過在雙方陣營保持極大克制的情況下，猛禽式戰鬥機還是沒能大顯身手的機會，唯一空戰的機會還被海軍F/A-18E超級大黃蜂搶走了。

所以這次擊落高空偵察氣球，雖然與F/A-18E擊落敘利亞空軍Su-22大不相同，卻仍然為F-22添加了首起擊落敵人飛行器的紀錄。由於F-22的對手是俄羅斯的Su-57或者中共的殲-20，此戰果遭到眾多航空迷嘲諷。不過如果我們換個角度看，F/A-18E同樣是以Su-33和殲-16為假想敵，結果卻一樣只能打下冷戰時代的Su-22，就知道嘲諷是沒有什麼需要的。

Photo Credit: GettyImages 齊柏林飛船

戰機打氣球稀奇嗎？

如果從第五代隱形戰鬥機F-22的角度來看，打氣球確實給人殺雞用牛刀之感，可是回顧人類空戰的歷史，用飛機打氣球其實並不稀奇。第一次世界大戰時的德國陸軍與海軍，就以齊柏林（Zeppelins）飛船為主力，對協約國執行偵察與轟炸任務。包括倫敦在內的英國大城市，也遭到齊柏林飛艇的威脅，其所造成的恐慌絲毫不輸給不列顛空戰時的德國轟炸機。

後來協約國也有樣學樣，投入飛艇執行偵察與轟炸任務，雙方的戰鬥機飛行員都有相當多的機會打氣球。到了第二次世界大戰，速度緩慢又遲鈍，且一打就爆的飛艇已全面淘汰，可是交戰雙方仍採用阻塞氣球來保護城市以及重點軍事目標的安全。阻塞氣球在夜間抵禦低空飛行的航空器十分有效，但是到了白天就能輕而易舉為敵方戰鬥機擊落。