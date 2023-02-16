殺雞用牛刀？F-22加入美國空軍後第一起「對空戰果」，就是擊落中國偵察氣球
我們想讓你知道的是
如果從第五代隱形戰鬥機F-22的角度，打氣球確實給人殺雞用牛刀之感，可是回顧人類空戰的歷史，用飛機打氣球其實並不稀奇。
2023年2月4日，一架隸屬美國空軍第一戰鬥機聯隊的F-22猛禽式戰鬥機在南卡羅蘭納州擊落來自中國大陸的偵察氣球，此為F-22自2005年12月15日進入美國空軍以來取得的第一起對空戰果。F-22看似酷炫，實力確實也是當今美國空軍最強的機種，可是與創下104比0交戰紀錄的F-15比起來，還真的差上了許多。
何以F-22過往沒有在空戰中取得擊殺紀錄？問這個問題以前，筆者要反問F-22還有什麼空戰可以打？2005年F-22入列服役時，「九一一事件」已經爆發四年之久。美國一心打擊以蓋達為首的國際恐怖組織，蓋達的游擊隊只能在山裡躲藏，沒有發展空軍的實力。窩藏蓋達的阿富汗塔利班政權，在F-22服役以前就被推翻了，自然無法派出任何戰機與F-22交戰。
至於另外一個被美國推翻的伊拉克海珊政權，雖然一度有中東規模最為龐大的空軍，卻也在1990年代的波灣戰爭中被摧殘殆盡。在1990年代被設計來壓制俄羅斯與中共的F-22，受到美國政府聯合莫斯科和北京反對恐怖主義的外交政策影響毫無用武之地。回顧2014年以前的歷史，F-22除了偶爾被派來亞太地區向北韓與中共示威外，沒有任何實戰經驗。
直到2014年，美國針對盤據敘利亞與伊拉克的伊斯蘭國發起「堅定決心行動」，F-22才被投入到戰場。F-22除了向恐怖分子投炸彈外，還為B-1B以及B-52H等美國空軍轟炸機提供護航任務，防止敘利亞、伊朗乃至於俄羅斯的戰鬥機干擾。不過在雙方陣營保持極大克制的情況下，猛禽式戰鬥機還是沒能大顯身手的機會，唯一空戰的機會還被海軍F/A-18E超級大黃蜂搶走了。
所以這次擊落高空偵察氣球，雖然與F/A-18E擊落敘利亞空軍Su-22大不相同，卻仍然為F-22添加了首起擊落敵人飛行器的紀錄。由於F-22的對手是俄羅斯的Su-57或者中共的殲-20，此戰果遭到眾多航空迷嘲諷。不過如果我們換個角度看，F/A-18E同樣是以Su-33和殲-16為假想敵，結果卻一樣只能打下冷戰時代的Su-22，就知道嘲諷是沒有什麼需要的。
戰機打氣球稀奇嗎？
如果從第五代隱形戰鬥機F-22的角度來看，打氣球確實給人殺雞用牛刀之感，可是回顧人類空戰的歷史，用飛機打氣球其實並不稀奇。第一次世界大戰時的德國陸軍與海軍，就以齊柏林（Zeppelins）飛船為主力，對協約國執行偵察與轟炸任務。包括倫敦在內的英國大城市，也遭到齊柏林飛艇的威脅，其所造成的恐慌絲毫不輸給不列顛空戰時的德國轟炸機。
後來協約國也有樣學樣，投入飛艇執行偵察與轟炸任務，雙方的戰鬥機飛行員都有相當多的機會打氣球。到了第二次世界大戰，速度緩慢又遲鈍，且一打就爆的飛艇已全面淘汰，可是交戰雙方仍採用阻塞氣球來保護城市以及重點軍事目標的安全。阻塞氣球在夜間抵禦低空飛行的航空器十分有效，但是到了白天就能輕而易舉為敵方戰鬥機擊落。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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