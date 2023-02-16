2023/02/16,
醫療

麻省理工學院攜手長庚醫院開發Sybil人工智慧模型，可預測未來六年罹患肺癌機率

麻省理工學院攜手長庚醫院開發Sybil人工智慧模型，可預測未來六年罹患肺癌機率
Photo Credit: iStock

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近日，麻省理工學院（MIT） 開發出一個名為Sybil的人工智慧（AI）模型，可預測未來6年罹患肺癌的機率，並運用麻州總醫院癌症中心（Massachusetts General Cancer Center）和台灣長庚紀念醫院的低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）影像進行驗證，準確度近8成。

文：李林璦

近日，麻省理工學院（MIT） 開發出一個名為Sybil的人工智慧（AI）模型，可預測未來六年罹患肺癌的機率，並運用麻州總醫院癌症中心（Massachusetts General Cancer Center）和台灣長庚紀念醫院的低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）影像進行驗證，準確度近8成。該研究發表於《Journal of Clinical Oncology》。

研究人員指出，該AI模型特別的是可以用來檢測沒有吸菸史的患者罹患肺癌的機率，因為目前的肺癌篩檢指南中僅特別關注吸菸者，但近幾十年來非吸菸者診斷出肺癌的機率幾乎翻倍成長。

指南建議50歲以上、有20年吸菸史的人，每年應接受一次LDCT，但目前只有不到10％的人有做到該指南的建議，因此，Sybil可以透過單次LDCT預測6年的肺癌罹患機率，有助於提升肺癌的早期篩查。

Sybil這項深度學習AI演算法，是使用2015年至2021年期間，美國肺部篩檢臨床試驗（National Lung Screening Trial, NLST）的6282個LDCT數據進行開發，並使用麻州總醫院癌症中心8821個LDCT數據，和長庚紀念醫院1萬2280個LDCT數據進行驗證。

更特別的是，長庚紀念醫院的LDCT數據是包含沒有吸菸史的患者；研究人員運用ROC曲線下面積（Area Under the Curve, AUC）來評估Sybil預測患者罹患肺癌的準確度，AUC為1.0是滿分，Sybil可預測1年內罹患肺癌的AUC平均為0.91，在NLST的LDCT數據中AUC為0.92、在麻州總醫院癌症中心的LDCT數據中AUC為0.86、在長庚紀念醫院的LDCT數據中AUC可高達0.94。

Sybil在預測6年內罹患肺癌的AUC平均仍可高達0.79，在NLST的LDCT數據中AUC為0.75、在麻州總醫院癌症中心的LDCT數據中AUC為0.81、在長庚紀念醫院的LDCT數據中AUC為0.80。

麻省總醫院表示，目前正計畫啟動一項Sybil的前瞻性臨床試驗，將測試Sybil進入臨床後的辨識準確度，也將分析Sybil是否能夠融入放射科醫師目前的工作流程中。

麻省總醫院癌症早期篩檢創新中心主任Lecia Sequist表示，沒有吸菸史和已戒菸多年的肺癌患者逐年上升，顯示目前有許多肺癌的風險因子是我們尚不清楚的，Sybil可以檢測出LDCT影像中肉眼看不到的隱藏風險，目前在研究中已公開Sybil的程式碼，未來將招募更多不同種族的患者進行研究與開發。

參考資料

本文經環球生技月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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