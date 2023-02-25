從本島人思維到有尊嚴的台灣人，這是《悲情城市》帶給我們最重要的省思
我們想讓你知道的是
不論是生長在電影故事年代的老年人，還是身處在現下時代的年輕人，都無法迴避台灣（人）在國際上生存的困難與尷尬。然而在不同立場的媒體或政治人物的對立語言中，似乎我們只能從依附在中國、日本、美國之間做選擇，難道我們就不能當個有尊嚴的自己？
近幾年來，台灣興起一陣經典電影修復再映的風潮，除了去年的《少年吔，安啦！》之外，近期討論度很高的《悲情城市》亦是大家關注的焦點，並將在2月24日於戲院上映4K修復版。有不少人說《悲情城市》是台灣人一生必看的電影，因為就藝術角度而言，它是台灣第一部獲得金獅獎的電影，而金獅獎除了是威尼斯影展的最高榮譽之外，也被認為是電影界最高榮譽之一，所以《悲情城市》對台灣影壇的重要性便可想而知。
其次這部片上映於1989年10月，那是台灣政治風氣解放不久的年代，碰觸的更是台灣人長期以來忌諱談論的話題——二二八事件，加上同年6月4日才發生北京天安門鎮壓事件，解放軍血腥鎮壓人民的作為，卻也無心與《悲情城市》的故事內容相似，故而這部電影更有它獨特的價值性。
這部片最亮眼的角色，就屬飾演林家長子文雄的陳松勇，他也因為這部片而獲得26屆金馬獎最佳男主角，而他在劇中最讓人印象深刻的一句話：
我們本島人最可憐，一下日本人，一下中國人。眾人吃，眾人騎，沒人疼。
這句話之所以引起許多人共鳴，不僅是對照到現下台灣的國際艱困處境之外，也同時反映台灣光復後許多人的心聲，就整體而言更是生活在台灣這塊島上的人，世世代代必須面對的宿命。先就這句話的背景而言，處在台灣光復前後的過渡時期，當時的台灣人的自我認同究竟偏向何者？就以當時台灣最大族群的漢人而言，因為歷經過日本殖民政府的高壓統治，故而在日本戰敗後的內心歸屬上也確實較偏向祖國大陸，從當時全島期待台灣光復的情境便可知。
但隨著國民政府顯露類似於殖民者的歧視統治心態，本省籍漢人逐漸累積了內心的不平衡，所以當時台灣的本省籍漢人中，雖然不會排斥自我的漢民族背景，但也說不上在內心直接認同中國，所以台灣的本省籍漢人並不會直接說自己就是「中國人」，而稱呼自己是「本島人」、「本省人」，而大陸來台的就是「外省人」、「唐山仔（或阿山仔）」。
奇妙之處在於內心雖然有省籍內外之分，但是本省籍漢人的普遍心理仍是認同漢民族，那是一種文化認同上的歸屬，還不至於到想獨立於祖國之外，「台灣人」的定義也多是指生長在本島的人。至於當意識逐漸提升到「想獨立於祖國之外」，「台灣人」的定義從地方歸屬轉變到國家層次，那都是二二八事件發生之後的事情了。
故而從陳松勇在劇中說「本島人最可憐」這句話，突顯的便是世代交替以來，島上漢人想要認同祖國卻使終被歧視的心理，如同清帝國當初在甲午戰爭戰敗後，一聲聞問皆無便將台灣割讓給日本，島上子民猶如棄子，但在日本統治的五十年來，這些棄子仍然基於文化認同上而偏向祖國，然而當盼到擁抱又卻被大力推開時，本島人的內心糾結便可想而知。
Tags：
跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21