TNL+ 2023/02/25,
影劇

從本島人思維到有尊嚴的台灣人，這是《悲情城市》帶給我們最重要的省思

從本島人思維到有尊嚴的台灣人，這是《悲情城市》帶給我們最重要的省思
Photo Credit: 《悲情城市》劇照

我們想讓你知道的是

不論是生長在電影故事年代的老年人，還是身處在現下時代的年輕人，都無法迴避台灣（人）在國際上生存的困難與尷尬。然而在不同立場的媒體或政治人物的對立語言中，似乎我們只能從依附在中國、日本、美國之間做選擇，難道我們就不能當個有尊嚴的自己？

近幾年來，台灣興起一陣經典電影修復再映的風潮，除了去年的《少年吔，安啦！》之外，近期討論度很高的《悲情城市》亦是大家關注的焦點，並將在2月24日於戲院上映4K修復版。有不少人說《悲情城市》是台灣人一生必看的電影，因為就藝術角度而言，它是台灣第一部獲得金獅獎的電影，而金獅獎除了是威尼斯影展的最高榮譽之外，也被認為是電影界最高榮譽之一，所以《悲情城市》對台灣影壇的重要性便可想而知。

其次這部片上映於1989年10月，那是台灣政治風氣解放不久的年代，碰觸的更是台灣人長期以來忌諱談論的話題——二二八事件，加上同年6月4日才發生北京天安門鎮壓事件，解放軍血腥鎮壓人民的作為，卻也無心與《悲情城市》的故事內容相似，故而這部電影更有它獨特的價值性。

這部片最亮眼的角色，就屬飾演林家長子文雄的陳松勇，他也因為這部片而獲得26屆金馬獎最佳男主角，而他在劇中最讓人印象深刻的一句話：

我們本島人最可憐，一下日本人，一下中國人。眾人吃，眾人騎，沒人疼。

這句話之所以引起許多人共鳴，不僅是對照到現下台灣的國際艱困處境之外，也同時反映台灣光復後許多人的心聲，就整體而言更是生活在台灣這塊島上的人，世世代代必須面對的宿命。先就這句話的背景而言，處在台灣光復前後的過渡時期，當時的台灣人的自我認同究竟偏向何者？就以當時台灣最大族群的漢人而言，因為歷經過日本殖民政府的高壓統治，故而在日本戰敗後的內心歸屬上也確實較偏向祖國大陸，從當時全島期待台灣光復的情境便可知。

但隨著國民政府顯露類似於殖民者的歧視統治心態，本省籍漢人逐漸累積了內心的不平衡，所以當時台灣的本省籍漢人中，雖然不會排斥自我的漢民族背景，但也說不上在內心直接認同中國，所以台灣的本省籍漢人並不會直接說自己就是「中國人」，而稱呼自己是「本島人」、「本省人」，而大陸來台的就是「外省人」、「唐山仔（或阿山仔）」。

奇妙之處在於內心雖然有省籍內外之分，但是本省籍漢人的普遍心理仍是認同漢民族，那是一種文化認同上的歸屬，還不至於到想獨立於祖國之外，「台灣人」的定義也多是指生長在本島的人。至於當意識逐漸提升到「想獨立於祖國之外」，「台灣人」的定義從地方歸屬轉變到國家層次，那都是二二八事件發生之後的事情了。

故而從陳松勇在劇中說「本島人最可憐」這句話，突顯的便是世代交替以來，島上漢人想要認同祖國卻使終被歧視的心理，如同清帝國當初在甲午戰爭戰敗後，一聲聞問皆無便將台灣割讓給日本，島上子民猶如棄子，但在日本統治的五十年來，這些棄子仍然基於文化認同上而偏向祖國，然而當盼到擁抱又卻被大力推開時，本島人的內心糾結便可想而知。

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