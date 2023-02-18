2023/02/18,
國際

【專訪】袁勁東：氣球事件暴露中國國安決策嚴重缺陷，拜登政府不清楚危機時刻應該跟誰接觸

【專訪】袁勁東：氣球事件暴露中國國安決策嚴重缺陷，拜登政府不清楚危機時刻應該跟誰接觸
Photo Credit: GettyImages

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美國擊落一個來自中國的高空氣球，雙方相互指責升級，緊張關係加劇。這一事件揭示出兩個超級大國危機管理的哪些問題？德國之聲專訪了澳洲雪梨大學國際安全研究中心副教授袁勁東。

文：德國之聲中文網
受訪對象：袁勁東（澳洲雪梨大學國際安全研究中心副教授）

德國之聲：美中對這一「氣球」事件的應對做法，國際輿論有不同的分析和猜測，您如何評價雙方的表現？

袁勁東：美國一開始行動遲緩，不過原因可能是拜登（Joe Biden）政府希望在幕後尋求一個解決辦法——考慮到布林肯（Antony Blinken）當時即將訪問中國。不過，當（氣球的）消息被曝光之後，美國軍方還是等到了安全的時候，才擊落了氣球。而最近幾天，美國方面似乎在依循一個標準化的操作流程，先後擊落三個不明飛行物。

而北京的態度似乎經歷了一些變化，從一開始否認氣球的存在，到堅持稱這是一個民用氣球，再到（溫和）譴責美方的做法。與之相比，美國的反應一開始比較慢，一個原因是國內政治因素，尤其是來自共和黨的批評，但最後還是通過協調有序的軍事行動，專業地執行了任務。而反觀中國，則很快丟失了在這一事件上的主動權，一直被動地做出反應。

德國之聲：兩國官方的訊息發布以及互相間的溝通，暴露出各自政策層面的哪些問題？

袁勁東：美國處理這件事的方法揭示出了一些黨派之間的矛盾，這也透露出拜登政府還是傾向於悄悄解決這一問題，但是迫於國內政治的壓力不得不表現出強硬。這件事成了如何在管理雙邊關係的大背景下，處理一樁特殊事件的試金石。

美中關係在拜登和習近平峇里島會晤之後開始出現了一些改善。然而，這種改善是有限的，美國在主權受到了威脅的情況下，必須採取解決問題的行動。美國政府很清楚，在出動軍事力量擊落氣球後，任何改善與中國關係的努力都將暫時無法繼續。

這一事件也暴露出中國國家安全決策方面的嚴重缺陷。顯然，氣球是由一個特殊單位，即解放軍，擁有和運作的，但與政府的其他部門沒有很好地協調。中共中央國家安全委員會及其辦公室無權指揮軍隊，而外交部對此完全不知情，並且始終沒有從相關單位得到全面的訊息。

這種情況可能對兩國大國未來如何管控危機構成嚴重的挑戰。換句話說，從拜登政府的角度看，並不是很清楚在危機時刻應該跟誰接觸，因為不確定誰是中國方面的關鍵角色，而且更多時候，中國方面完全拒絕溝通

德國之聲：這一場紛爭是否會讓美中關係緩和的前景更加暗淡？

袁勁東：我想，緊張局勢和相互指責的遊戲才剛剛開始。雙方需要一個冷卻期，需要能保全面子——尤其對中國來說，以便能重回對話。單方面尋求與對方接觸以改善關係，目前不是一個選項。

接下來幾個月裡，考慮到麥卡錫（Kevin McCarthy）計劃對台灣的訪問，事態可能會變得更緊張。美國2023年末將主辦亞太經合組織（APEC）峰會，兩國的外交人士將試圖在此之前達成一些成果。

另外，慕尼黑安全會議也將是一個機會，讓王毅和布林肯有可能在會議的間隙會面。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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