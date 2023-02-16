TNL+ 2023/02/16,
社會

吳淡如「電腦繪圖」爭議：倚老賣老而非以理服人，更深層則是AI興起引發的生存焦慮

吳淡如「電腦繪圖」爭議：倚老賣老而非以理服人，更深層則是AI興起引發的生存焦慮
Photo Credit: 擷取自吳淡如臉書

我們想讓你知道的是

知名作家吳淡如日前因為AI繪圖的用詞不精準，而引發網友熱議，強硬的回應更是讓整個事件不斷延燒。綜觀整起事件，值得討論的有兩個層面：一來是大眾想像中的作家該是甚麼樣子？再者，為什麼這麼多人會對AI作畫如此焦慮？

2月12日，作家吳淡如在臉書專頁秀出自己用AI製圖軟體製作的圖片，將其稱為自己創作的「電腦繪圖」，因用詞不當，被網民指正後，還惱羞成怒，以連串錯字，與語句不順的回應讓爭議持續延燒，回應抨擊網民的高傲姿態，也引發軒然大波，被網友炎上。

各路社群媒體鄉民，與社會公知、文人，資訊界、繪師界（包含粉絲），紛紛圍剿吳淡如，大體上針對她的用詞不當、狡言辯駁，並封鎖反面意見的高傲態度，提出批判。而吳淡如一句「別動不動批評老人家」，更引爆世代對立的火種，勾起年輕世代在名利地位上的相對剝奪感，更點燃各界怒火。

就整件事來說，很單純就是一個名氣、地位、財富俱足的「老」（以Z世代觀點來說的話）作家，碰到最新的AI繪圖覺得新奇，製圖跟粉絲分享。因用詞不當，加上媒體曝光度高，被指正後又以高傲姿態回應，所以引發網民圍剿。

不過就是一般常見的，社群媒體上的鋒頭話題而已。但如果從事件的各方反饋，繼而去談AI對人類文明的衝擊，倒是有不少點可切入。

以台灣的社群效應來說，吳淡如事件涉及到人性反應，且甚是醜惡。

與大眾對作家身分的期待不符

一個有錢有地位的知名作家，無論她對自己的定位是什麼，都背負著社會觀點。亦即，寫作、作家、名氣，對台灣大眾來說，具有既定的刻板印象。社會大眾也許不在乎文學或藝文的價值內涵，但在現有社經制度下，吳淡如都背負著體制賦予的崇高性。

那個崇高性是被傳統價值、教育、社會價值下，以儒教思維所賦予的高度。即使大眾不去深思自己的知識體系構成，但對於一個能出書並以寫作獲取社會地位名利的作家，都暗自以中國傳統的「文以載道」的價值觀套在她頭上。

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