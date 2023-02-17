不平靜的貓年： 越南國家主席阮春福辭職的背後，是越共制度化建立「辭職文化」

今年（2023）是越南貓年，貓年在越南社會文化中向來有順遂之意，然而就在1月17日，越南國家主席阮春福（Nguyễn Xuân Phúc）辭去「越共中央政治局委員、越共第13屆中央委員會委員、和2021年至2026年任期的越南社會主義共和國主席、國防與安全委員會主席」等多項職務並申請退休，為越南政壇拋下震撼彈。

對越南共產黨高層而言，今年恐將是最為變動與不平靜的一年。本文首先將討論越南反腐運動的近況，討論黨政間的權力轉移，接著將討論近期由越南黨中央鼓勵的「辭職文化」運動，以及朝向問責制度化的發展。

越南反腐運動的近況與大權在握的熔爐人

越南共產黨相當重視該黨在人民心中的形象，貪汙腐敗的嚴重度已經影響到人民對黨的看法，已經被越共視為威脅政權生存的「內部敵人」，而黨內齊心打擊內部敵人更被總書記阮富仲（Nguyễn Phú Trọng）昇華為一場新時代越南共產黨人的「道德革命」。

反腐運動的起因背景是因越南進入革新時期後，朝向市場經濟模式發展，國家對社會和經濟的控制逐漸下降，社會主義模式開始受到威脅。在此情況下，越南共產黨黨中央和政府部門間的權力出現轉變，分別在經歷過武文杰（Võ Văn Kiệt）、潘文凱（Phan Văn Khải）到阮晉勇（Nguyễn Tấn Dũng）三位前總理的建設後，權力逐漸從黨中央辦公室轉移到越南政府辦公室。因此，在面臨經濟開放侵蝕共產主義精神和社會主義秩序式微的情況下，重建越南共產黨黨中央的權力、復興共產主義和維持社會主義秩序便成為阮富仲的主要任務，其中反腐運動則是總書記阮富仲恢復黨中央、振興黨在政治體系中對各個部門的控制手段。

反腐運動起源於2012年的黨內投票，阮富仲成功獲得中央委員會的支持，將負責反腐工作且執行成效不彰的前總理阮晉勇的手中，將權力轉移到黨中央，由黨直接管理、阮富仲總書記親自擔任主任的中央反腐敗指導委員會（Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng），成功地除掉阮晉勇相關的親信，並逮捕了胡志明市和峴港市的地方領導人，瓦解了根深蒂固的地方利益集團。在此事件之後，中央委員會在峴港的官員被捕後，派了一位由海防出生、以監察為背景的阮文廣（Nguyễn Văn Quảng）擔任黨委書記，將權力重新收回到黨中央並擾亂地方派系的長期利益，這也是首次峴港市出現非廣南和峴港相關背景的幹部擔任該省書記的情形。

在總書記阮富仲領導下，反腐運動已取得相當成效。從2012年至2022年期間，共計有兩千多個黨組織、將近16.8萬名黨員受到紀律處分，其中涉及違紀的黨員高達七千多名。值得注意的是，由越共黨中央、政治局、書記處、中央監察委員會，對黨直接管理的幹部進行違紀處置的高官人數高達170餘名，其中包含3位政治局委員、1名前政治局委員、33名越共中央委員及將近50餘名的越共將領。這些反腐成果讓阮富仲的清廉形象獲得人民的信賴，他被視為是維護馬克思主義和尊崇胡志明思想的兩大信仰生死戰的偉大領導人。除此之外，他在黨內的聲譽大漲，黨內同志相互擁護將其稱為「打響黨反腐大旗、堅定掌舵的熔爐人」，這些都讓阮富仲大權在握，並讓他在指定未來總書記接班人選時有更多的決定與話語權。

Photo Credit: GettyImages 2021年1月25日，越南國家主席兼共產黨總書記阮富仲（中）、越南總理阮春福（右）和國會主席阮氏金銀（左） 抵達河內參加越南共產黨第十三屆全國代表大會籌備會議。

鼓勵辭職文化的建立與邁向問責制度化

僅上任兩年的阮春福辭去越南國家主席並非越共四大支柱的先例。過去越共歷史上，曾擔任過總書記的長征也曾因為土地改革失敗而下台。此次事件，越南官方報導提到，阮春福下台原因是為多位部屬違紀，為負起政治責任而辭職並申請退休。在此之前，越南爆發兩起重大的疫情弊案，分別是越亞科技公司哄抬檢測試劑價格的醜聞案以及撤僑專機弊案，讓負責內政事務的副總理武德儋（Vũ Đức Đam）及負責外交事務的副總理范平明（Phạm Bình Minh）遭到撤職。這兩個事件代表了越南反腐運動的力道正在上升，也意味著越南共產黨內部逐漸興起主動辭職文化的風潮，且有朝向問責制度化的方向邁進。