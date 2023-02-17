不平靜的貓年： 越南國家主席阮春福辭職的背後，是越共制度化建立「辭職文化」
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去年越南爆發兩起重大的疫情弊案，導致武德儋、范平明兩位副總理遭到撤職。接著今年1月17日，僅上任兩年的阮春福辭去越南國家主席並宣布退休。 儘管外界認為上述事件可能是越共的政爭使然，但在越共總書記阮富仲主導的反腐運動下，內部逐漸興起主動辭職文化的風潮，且有朝向問責制度化的方向邁進。辭職文化的建立，在於允許官員在黨尚未進行紀律處分前就先自行辭職，既能保留面子，又可維護越共的形象與聲譽。
今年（2023）是越南貓年，貓年在越南社會文化中向來有順遂之意，然而就在1月17日，越南國家主席阮春福（Nguyễn Xuân Phúc）辭去「越共中央政治局委員、越共第13屆中央委員會委員、和2021年至2026年任期的越南社會主義共和國主席、國防與安全委員會主席」等多項職務並申請退休，為越南政壇拋下震撼彈。
對越南共產黨高層而言，今年恐將是最為變動與不平靜的一年。本文首先將討論越南反腐運動的近況，討論黨政間的權力轉移，接著將討論近期由越南黨中央鼓勵的「辭職文化」運動，以及朝向問責制度化的發展。
越南反腐運動的近況與大權在握的熔爐人
越南共產黨相當重視該黨在人民心中的形象，貪汙腐敗的嚴重度已經影響到人民對黨的看法，已經被越共視為威脅政權生存的「內部敵人」，而黨內齊心打擊內部敵人更被總書記阮富仲（Nguyễn Phú Trọng）昇華為一場新時代越南共產黨人的「道德革命」。
反腐運動的起因背景是因越南進入革新時期後，朝向市場經濟模式發展，國家對社會和經濟的控制逐漸下降，社會主義模式開始受到威脅。在此情況下，越南共產黨黨中央和政府部門間的權力出現轉變，分別在經歷過武文杰（Võ Văn Kiệt）、潘文凱（Phan Văn Khải）到阮晉勇（Nguyễn Tấn Dũng）三位前總理的建設後，權力逐漸從黨中央辦公室轉移到越南政府辦公室。因此，在面臨經濟開放侵蝕共產主義精神和社會主義秩序式微的情況下，重建越南共產黨黨中央的權力、復興共產主義和維持社會主義秩序便成為阮富仲的主要任務，其中反腐運動則是總書記阮富仲恢復黨中央、振興黨在政治體系中對各個部門的控制手段。
反腐運動起源於2012年的黨內投票，阮富仲成功獲得中央委員會的支持，將負責反腐工作且執行成效不彰的前總理阮晉勇的手中，將權力轉移到黨中央，由黨直接管理、阮富仲總書記親自擔任主任的中央反腐敗指導委員會（Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng），成功地除掉阮晉勇相關的親信，並逮捕了胡志明市和峴港市的地方領導人，瓦解了根深蒂固的地方利益集團。在此事件之後，中央委員會在峴港的官員被捕後，派了一位由海防出生、以監察為背景的阮文廣（Nguyễn Văn Quảng）擔任黨委書記，將權力重新收回到黨中央並擾亂地方派系的長期利益，這也是首次峴港市出現非廣南和峴港相關背景的幹部擔任該省書記的情形。
在總書記阮富仲領導下，反腐運動已取得相當成效。從2012年至2022年期間，共計有兩千多個黨組織、將近16.8萬名黨員受到紀律處分，其中涉及違紀的黨員高達七千多名。值得注意的是，由越共黨中央、政治局、書記處、中央監察委員會，對黨直接管理的幹部進行違紀處置的高官人數高達170餘名，其中包含3位政治局委員、1名前政治局委員、33名越共中央委員及將近50餘名的越共將領。這些反腐成果讓阮富仲的清廉形象獲得人民的信賴，他被視為是維護馬克思主義和尊崇胡志明思想的兩大信仰生死戰的偉大領導人。除此之外，他在黨內的聲譽大漲，黨內同志相互擁護將其稱為「打響黨反腐大旗、堅定掌舵的熔爐人」，這些都讓阮富仲大權在握，並讓他在指定未來總書記接班人選時有更多的決定與話語權。
鼓勵辭職文化的建立與邁向問責制度化
僅上任兩年的阮春福辭去越南國家主席並非越共四大支柱的先例。過去越共歷史上，曾擔任過總書記的長征也曾因為土地改革失敗而下台。此次事件，越南官方報導提到，阮春福下台原因是為多位部屬違紀，為負起政治責任而辭職並申請退休。在此之前，越南爆發兩起重大的疫情弊案，分別是越亞科技公司哄抬檢測試劑價格的醜聞案以及撤僑專機弊案，讓負責內政事務的副總理武德儋（Vũ Đức Đam）及負責外交事務的副總理范平明（Phạm Bình Minh）遭到撤職。這兩個事件代表了越南反腐運動的力道正在上升，也意味著越南共產黨內部逐漸興起主動辭職文化的風潮，且有朝向問責制度化的方向邁進。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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