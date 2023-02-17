糞便變「褐金」：畜牧糞便化做「再生天然氣」價更高，環團憂不利減碳

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；許祖菱 審校

過去大家對畜牧場糞便避之唯恐不及，不僅惡臭、還會產生溫室氣體甲烷。但近年，它化身為沼氣發電的來源，還可純化為再生天然氣（RNG），成為商界大熱門。RNG除了當作一般天然氣販售外，還因減少甲烷排放而多了一筆環境補貼，糞便成為外媒筆下的「褐金」（Brown gold）。

不過，關心氣候的專家與倡議人士擔心，糞便變褐金後，反而會激勵牧場增加規模，失去減少甲烷排放的初衷。

號稱更永續：RNG成熱門能源，石油公司加碼投資

《衛報》報導，美國將糞便轉為能源的投資在過去幾年快速增加。加州、威斯康辛州和紐約州等畜牧發達的州特別明顯。去（2022）年美國通過《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act），祭出多項獎勵再生能源與減碳措施後，這項生意更加熱門。

以加州為例，2022年底就有超過100個由公共資金支持的糞便厭氧消化設施正在興建，即將加入營運。而2021年全美畜牧業與農業規的RNG設備（含規劃中與已營運）比前一年增加了36%以上。

甲烷排放是畜牧業的問題之一。動物打嗝跟儲糞池分解都會釋出甲烷，而甲烷是是造成全球暖化第二大的溫室氣體，升溫潛能值更是二氧化碳的28–36倍。

過去常利用動物糞便做沼氣發電，近年將動物糞便中的甲烷純化後生產RNG，成為許多企業永續的新選擇。

美國物流巨擘優比速（UPS）2021年承諾會在未來七年採購2.5億加侖的RNG，讓優比速成為運輸行業中最大的RNG消費者。優比速車隊採購部主管指出，採購RNG有助公司達成永續發展目標。

2022年10月， 英國石油（BP）宣布以41億美元，收購美國RNG生產商Archaea Energy。石油和天然氣大廠殼牌（Shell ) 的子公司也在11月收購歐洲最大RNG與生物甲烷生產商Nature Energy，打算投身全球RNG業務。殼牌預期這項收購可為公司帶來「兩位數的回報」。

糞便變產品，氣候團體憂牧場靠糞便圖利

隨著RNG越來越熱門，環境與氣候團體擔心可能引起的反效果。畜牧場的甲烷主要來源有兩個，一是糞便、二是牛打嗝。根據《衛報》，在加州這兩項產生的甲烷排放大致相同，而RNG只能利用糞便的甲烷。換言之，還有一半的甲烷問題並未解決。

Photo Credit: USDA 華盛頓州的一處畜牧場，富含糞便的髒水現在成了再生天然氣的來源

研究人員擔心，甲烷捕捉（methane capture）的獎勵太過誘人，可能讓糞便成為農場的主要商品，乳製品成了副產品。

加州洪堡理工州立大學（Cal Poly Humboldt）的副教授芬格曼（Kevin Fingerman）受委託進行相關分析。他於2022年發表成果指出，對加州的中型與大型牧場來說，在某些情況下，甲烷捕捉的收入可達總獲利的40%左右。研究警告，當甲烷捕捉收入超過乳品時，牧場可能會增加畜養動物的數量，以生產更多的糞便。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航