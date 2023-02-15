《捍衛戰士：獨行俠》持續成熱議話題，名導史蒂芬史匹柏大讚湯姆克魯斯「拯救了好萊塢」
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美國影藝學院日前舉辦奧斯卡入圍者午宴，而在眾星雲集的場合，其中最受矚目的巨星就是湯姆克魯斯，甚至連諾貝爾和平獎得主馬拉拉都開心合照留念。而其中，今年入圍奧斯卡7項大獎的《法貝爾曼》，其導演史蒂芬史匹柏直接表明，湯姆克魯斯以及《捍衛戰士：獨行俠》救了好萊塢，甚至拯救了整個影視產業。
舉辦奧斯卡的美國影藝學院，於美西時間13日舉行本屆奧斯卡入圍者午餐餐敘，現場自然眾星雲集，而在現場最受眾人矚目的，該屬今（2023）年憑藉《捍衛戰士：獨行俠》製片身份入圍最佳影片的湯姆克魯斯（Tom Cruise）。
從現場來看，其餘入圍者包含楊紫瓊、布蘭頓葛利森（Brendan Gleeson）、保羅梅茲卡爾（Paul Mescal）、奧斯汀巴特勒（Austin Butler）等演員皆和湯姆克魯斯合影留念，甚至今年以紀錄短片《Stranger at the Gate》執行製作人身分，出席午宴的諾貝爾和平獎得主馬拉拉尤沙夫賽（Malala Yousafzai），也爭相與湯姆克魯斯互動。
除此之外，今年入圍奧斯卡7項大獎的《法貝爾曼》，其導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）更大讚湯姆克魯斯以及《捍衛戰士：獨行俠》，直言是湯姆克魯斯救了好萊塢，甚至拯救了整個影視產業。
《捍衛戰士：獨行俠》由動作片名導約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）執導、湯姆克魯斯主演，斥資1.7億美元打造，此片原先要在2020年上映，但因受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，檔期不斷延宕。
而且湯姆克魯斯等人堅持，「《捍衛戰士：獨行俠》是一部屬於大銀幕的電影」，因此拖延至去（2022）年5月於坎城影展才進行世界首映，而後於該月份上映。不過，從事後的票房檢視，證明了湯姆克魯斯等人對於電影院的堅持是對的，《捍衛戰士：獨行俠》不斷打破票房紀錄，尤其是湯姆克魯斯的生涯紀錄。
《捍衛戰士：獨行俠》在美國首週末鎖定「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）的連假檔期上映，光是五、六、日這3天，就從4732家影院獲得1.267億美元的票房收入，順利成為湯姆克魯斯從影至今，於北美首週票房最高的作品，更是湯姆克魯斯生涯第一部在美國首週末突破1億美元的電影。
到了禮拜一，北美進入「陣亡將士紀念日」假日，單日再收下3380萬美元，在這波連假中，共計收入1.605億美元，打破2007年由《神鬼奇航3：世界的盡頭》寫下的1.53億美元成績，成為「陣亡將士紀念日」檔期的最高票房紀錄。
之後全世界掀起了阿湯哥的電影浪潮，當時除了早早超越《奇異博士2：失控多重宇宙》的3.98億美元，成為北美今年度票房最高的電影。這也是COVID-19疫情以來，第二部在北美突破4億美元的電影，前一部則是《蜘蛛人：無家日》。
而從5月底至9月初，這期間也不乏如《侏羅紀世界：統霸天下》、《雷神索爾：愛與雷霆》等大片上映，但《捍衛戰士：獨行俠》在北美上映的15周中，有14週票房位列排行榜前五，也顯示了本作的受歡迎程度的續航力。
最重要的是，對於因COVID-19陷入困境的電影產業而言，《捍衛戰士：獨行俠》等同是一股活水，不斷在整個夏天注入票房。而且《捍衛戰士：獨行俠》是唯一一部在陣亡將士紀念日和勞動節假期均獲得北美票房第一的電影。
這在COVID-19時代之下，幾乎是不敢想像的票房成績，換句話說，曾和湯姆克魯斯合作《世界大戰》、《關鍵報告》的史蒂芬史匹柏，稱讚湯姆克魯斯救了好萊塢，甚至拯救了整個影視產業的言論其實並未誇大，湯姆克魯斯以及《捍衛戰士：獨行俠》，確實將觀眾從疫情陰霾帶回了電影院，也讓電影院重新出現生機與活力。
而除了北美票房之外，除了北美票房之外，《捍衛戰士：獨行俠》在全球票房最終累積達到14.88億美元，超越《冰雪奇緣2》的14.50億美元，次於《玩命關頭7》的14.50億美元，位於影史第12名。
對於《捍衛戰士：獨行俠》至今創造的種種紀錄與成績，派拉蒙影業總裁兼執行長布萊恩羅賓斯（Brian Robbins）表示：「毫無疑問，《捍衛戰士：獨行俠》是表現電影體驗力量的真正文化試金石，在我們慶祝這樣的巨大成就和電影的廣泛影響之際，我們要感謝湯姆克魯斯、製片、演員、派拉蒙的營銷和發行團隊，以及不斷進戲院的《捍衛戰士》新舊粉絲軍團，他們願意欣賞這部非凡的電影。」
最後，在票房之外，《捍衛戰士：獨行俠》於北美獎季也有好表現，導演喬瑟夫柯辛斯基順利入圍了極具指標性意義的美國導演工會獎，而《捍衛戰士：獨行俠》也成功入圍奧斯卡最佳影片、剪輯、音效、改編劇本、視覺效果、原創歌曲等6項大獎，叫好也叫座。
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核稿編輯：羅元祺
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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