2023/02/15,
影劇

《捍衛戰士：獨行俠》持續成熱議話題，名導史蒂芬史匹柏大讚湯姆克魯斯「拯救了好萊塢」

《捍衛戰士：獨行俠》持續成熱議話題，名導史蒂芬史匹柏大讚湯姆克魯斯「拯救了好萊塢」
湯姆克魯斯｜Photo Credit: GettyImages

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美國影藝學院日前舉辦奧斯卡入圍者午宴，而在眾星雲集的場合，其中最受矚目的巨星就是湯姆克魯斯，甚至連諾貝爾和平獎得主馬拉拉都開心合照留念。而其中，今年入圍奧斯卡7項大獎的《法貝爾曼》，其導演史蒂芬史匹柏直接表明，湯姆克魯斯以及《捍衛戰士：獨行俠》救了好萊塢，甚至拯救了整個影視產業。

舉辦奧斯卡的美國影藝學院，於美西時間13日舉行本屆奧斯卡入圍者午餐餐敘，現場自然眾星雲集，而在現場最受眾人矚目的，該屬今（2023）年憑藉《捍衛戰士：獨行俠》製片身份入圍最佳影片的湯姆克魯斯（Tom Cruise）。

從現場來看，其餘入圍者包含楊紫瓊、布蘭頓葛利森（Brendan Gleeson）、保羅梅茲卡爾（Paul Mescal）、奧斯汀巴特勒（Austin Butler）等演員皆和湯姆克魯斯合影留念，甚至今年以紀錄短片《Stranger at the Gate》執行製作人身分，出席午宴的諾貝爾和平獎得主馬拉拉尤沙夫賽（Malala Yousafzai），也爭相與湯姆克魯斯互動。

除此之外，今年入圍奧斯卡7項大獎的《法貝爾曼》，其導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）更大讚湯姆克魯斯以及《捍衛戰士：獨行俠》，直言是湯姆克魯斯救了好萊塢，甚至拯救了整個影視產業。

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湯姆克魯斯出席奧斯卡入圍者午宴
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湯姆克魯斯（左）、楊紫瓊（右）
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馬拉拉尤沙夫賽（左）、湯姆克魯斯（右）

《捍衛戰士：獨行俠》由動作片名導約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）執導、湯姆克魯斯主演，斥資1.7億美元打造，此片原先要在2020年上映，但因受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，檔期不斷延宕。

而且湯姆克魯斯等人堅持，「《捍衛戰士：獨行俠》是一部屬於大銀幕的電影」，因此拖延至去（2022）年5月於坎城影展才進行世界首映，而後於該月份上映。不過，從事後的票房檢視，證明了湯姆克魯斯等人對於電影院的堅持是對的，《捍衛戰士：獨行俠》不斷打破票房紀錄，尤其是湯姆克魯斯的生涯紀錄。

《捍衛戰士：獨行俠》在美國首週末鎖定「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）的連假檔期上映，光是五、六、日這3天，就從4732家影院獲得1.267億美元的票房收入，順利成為湯姆克魯斯從影至今，於北美首週票房最高的作品，更是湯姆克魯斯生涯第一部在美國首週末突破1億美元的電影。

到了禮拜一，北美進入「陣亡將士紀念日」假日，單日再收下3380萬美元，在這波連假中，共計收入1.605億美元，打破2007年由《神鬼奇航3：世界的盡頭》寫下的1.53億美元成績，成為「陣亡將士紀念日」檔期的最高票房紀錄。

之後全世界掀起了阿湯哥的電影浪潮，當時除了早早超越《奇異博士2：失控多重宇宙》的3.98億美元，成為北美今年度票房最高的電影。這也是COVID-19疫情以來，第二部在北美突破4億美元的電影，前一部則是《蜘蛛人：無家日》。

而從5月底至9月初，這期間也不乏如《侏羅紀世界：統霸天下》、《雷神索爾：愛與雷霆》等大片上映，但《捍衛戰士：獨行俠》在北美上映的15周中，有14週票房位列排行榜前五，也顯示了本作的受歡迎程度的續航力。

最重要的是，對於因COVID-19陷入困境的電影產業而言，《捍衛戰士：獨行俠》等同是一股活水，不斷在整個夏天注入票房。而且《捍衛戰士：獨行俠》是唯一一部在陣亡將士紀念日和勞動節假期均獲得北美票房第一的電影。

這在COVID-19時代之下，幾乎是不敢想像的票房成績，換句話說，曾和湯姆克魯斯合作《世界大戰》、《關鍵報告》的史蒂芬史匹柏，稱讚湯姆克魯斯救了好萊塢，甚至拯救了整個影視產業的言論其實並未誇大，湯姆克魯斯以及捍衛戰士：獨行俠》，確實將觀眾從疫情陰霾帶回了電影院，也讓電影院重新出現生機與活力。

而除了北美票房之外，除了北美票房之外，捍衛戰士：獨行俠》在全球票房最終累積達到14.88億美元，超越《冰雪奇緣2》的14.50億美元，次於《玩命關頭7》的14.50億美元，位於影史第12名。

對於《捍衛戰士：獨行俠》至今創造的種種紀錄與成績，派拉蒙影業總裁兼執行長布萊恩羅賓斯（Brian Robbins）表示：「毫無疑問，《捍衛戰士：獨行俠》是表現電影體驗力量的真正文化試金石，在我們慶祝這樣的巨大成就和電影的廣泛影響之際，我們要感謝湯姆克魯斯、製片、演員、派拉蒙的營銷和發行團隊，以及不斷進戲院的《捍衛戰士》新舊粉絲軍團，他們願意欣賞這部非凡的電影。」

最後，在票房之外，《捍衛戰士：獨行俠》於北美獎季也有好表現，導演喬瑟夫柯辛斯基順利入圍了極具指標性意義的美國導演工會獎，而捍衛戰士：獨行俠》也成功入圍奧斯卡最佳影片、剪輯、音效、改編劇本、視覺效果、原創歌曲等6項大獎，叫好也叫座。

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Photo Credit: GettyImages

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核稿編輯：羅元祺


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