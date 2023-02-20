台籍志願軍：台灣太安逸了，烏克蘭人保衛家園的意志與決心值得「見賢思齊」
我們想讓你知道的是
俄烏戰爭爆發將滿1年，期間約有10位台灣人前往烏克蘭擔任志願兵，其中1名台籍青年曾聖光不幸戰死沙場，震撼全台。隨著台海局勢升溫、「今日烏克蘭，明日台灣」的說法甚囂塵上，這些親臨戰場的台灣青年，能帶給該島什麼省思？
文：李宥臻（DW記者葉家均對此文亦有貢獻）
「我們（台灣）跟中國的關係之於烏克蘭跟俄羅斯，是非常相近的，都是一個大國在霸凌一個小國。」來自台灣的烏克蘭志願軍姚冠均說。
現年29歲的姚冠均，因參與了2014年的「太陽花學運」（反對台灣政府通過《海峽兩岸服務貿易協議》），開始格外關注兩岸國防、軍事議題。他告訴DW：「我很擔心哪一天五星旗（中國國旗）就飄在台灣上空；解放軍就開上台北街頭了。」
就學期間，姚冠均申請提前入伍，是台灣兵役改制前最後一梯次1年期的義務役士兵。去（2022）年2月，俄羅斯入侵烏克蘭，獲悉消息的他隔月便飛往當地，加入特種部隊後勤補給聯隊，參與了爆發於烏克蘭首都的基輔保衛戰。
姚冠均說，台海也有可能爆發戰爭，「如果我們希望人家來支援我們，我們就應該先去支援他們（烏克蘭）。」
和姚冠均一樣，遠赴烏克蘭擔任志願軍的台灣人約有10位，其中一位25歲青年——曾聖光，去年11月在烏東戰略重鎮利曼（Lyman）與俄軍交戰時，不幸因頭部受傷而戰死沙場，消息轟動全台。
曾聖光的母親接受DW採訪時說，曾聖光投身烏克蘭前線的初衷，是為了「吸取作戰經驗分享給台灣國軍」。
曾媽媽說：「我一直勸他回來，他就跟我說：『萬一我們的國家也開戰，家中的老弱婦孺受到波及，我沒有經驗，回來要怎麼保護家庭？』」
近年來，中國軍機擾台次數增加。去年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國隨即在台海周圍進行環台實彈軍演。本月稍早，一份美國空軍備忘錄直指，美國最快可能在2025年與中國在台海爆發衝突，比先前另一位美國將領預測的2027年又提前了兩年。
姚冠均告訴DW，他在烏克蘭遇到的每個國際志願軍幾乎都問他：「你家快要打起來了，你還要待在這邊喔？」而包含姚冠均在內的多位台籍烏克蘭志願軍如呂子豪、李成零、莊育瑋等人，據悉都已陸續回到台灣。他們的經歷，能帶給台灣什麼提醒？
台灣太安逸了？
「回來之後，對我們（台籍烏克蘭志願軍）的影響很大。」姚冠均表示，倘若中國對台展開侵略，「要我拿槍上戰場的時候，我不會那麼害怕。因為我知道該怎麼做，也知道怎麼提供援助。」
雖非前線作戰人員，但姚冠均強調，資源作戰、後勤保補的角色也相當重要。「打仗絕對不是大家想的——拿著槍就往前衝而已。子彈打完，我們後面沒有送（資源）上去，他們什麼都沒有。」
但他坦言，一般民眾「敵情意識不夠充足」，對中國可能進犯台灣的認知有很大的落差。
去年8月，在裴洛西訪台後，北京向台灣周邊海域發射共計11枚飛彈，其中4枚越過台灣上空，但台灣空襲警報並未響起，引發熱議。
台灣國防部事後解釋，飛彈行經路徑位於大氣層外，且其預測落點為台灣東部海域，對地面不構成危害，加上考量該飛彈射擊是以「威懾台灣」為主要目標，遂不公布詳細飛行路徑。
「我覺得（台灣）風險認知不夠。」台籍烏克蘭志願軍呂子豪說，「大家都麻木啦！主要是認知中共不會打，但會不會打其實也不是我們說了算。我們要做最壞的打算。」
今年35歲的呂子豪，去年3月抵達烏克蘭，原先計劃發送物資協助難民，後來決定加入志願軍行列，挺進戰場前線幫助正規烏軍進行防守，並進入烏東戰略要地伊久姆（Izium）作戰。
他在為期3個月的軍旅生活中，曾經歷砲彈落在眼前軟土中、幸而未爆開的生死瞬間，並與同袍在半夜輪流職守、睡在自己挖的壕溝之中，或聽從烏軍無人機的指令、朝煙霧瀰漫的敵軍方向開槍。
過程中，呂子豪見識到了烏克蘭人的抗戰決心。相較之下，他認為台灣「太安逸了」，面對中國頻繁的軍事威脅，應該進一步加強防備。
「真的被打到，你才知道什麼叫痛。」呂子豪說，他目睹許多烏克蘭人在看見「親朋好友、生命財產受到攻擊」時，隨即「跳出來參軍」。
姚冠均也表示，烏克蘭人保衛家園的意志與決心，是台灣可以「見賢思齊的事情」。他告訴DW，很多台灣人認為「戰爭可能不會來、沒有必要戰爭」，但開戰與否如今高度取決於中國。台灣應傚法孫子兵法的精神：「毋恃敵之不來，恃吾有以待之。」畢竟當初俄羅斯決定出兵烏克蘭，也是出乎眾人意料。
意識到「戰爭真正的可怕」
這份對戰爭的危機意識，也在曾聖光身上清晰可見。曾聖光的母親回憶道，當初兒子執意前往異地參戰、為台灣吸取作戰經驗，令她無法理解。「我總覺得說，人家戰爭怎麼樣，那是人家國家的事，你（曾聖光）真的是雞婆到極點。他就說我不懂。」
曾媽媽隨即補充道：「但我現在真的懂了。就像聖光之前講的，我沒有那種危機意識。」曾媽媽表示，過去她鮮少關心國家大事，而曾聖光戰死對她造成極大衝擊，開始對兩岸關係變得極為敏感。「大陸想對我們台灣幹什麼？」她坦言，現在想到這些「會怕了」。
問及曾聖光的犧牲為台灣帶來何種影響力，曾媽媽回應：「或許就是讓台灣人民知道戰爭真正的可怕。如果台灣也遭受戰爭，每個家庭的小孩都可能像聖光這樣，出門就回不來了。」
呂子豪及姚冠均對曾聖光的逝世都表示震撼及難過。「我一開始很難以置信，」呂子豪說：「台灣人為了別的國家的自由犧牲，我覺得真的英雄。」而姚冠軍則表示：「沒有在前線待過，你沒辦法理解說，當你被砲擊、子彈在上面飛的時候，那種心裡面的惶恐跟無助。」
激起愛國意識
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。