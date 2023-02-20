台籍志願軍：台灣太安逸了，烏克蘭人保衛家園的意志與決心值得「見賢思齊」

文：李宥臻（DW記者葉家均對此文亦有貢獻）

「我們（台灣）跟中國的關係之於烏克蘭跟俄羅斯，是非常相近的，都是一個大國在霸凌一個小國。」來自台灣的烏克蘭志願軍姚冠均說。

現年29歲的姚冠均，因參與了2014年的「太陽花學運」（反對台灣政府通過《海峽兩岸服務貿易協議》），開始格外關注兩岸國防、軍事議題。他告訴DW：「我很擔心哪一天五星旗（中國國旗）就飄在台灣上空；解放軍就開上台北街頭了。」

就學期間，姚冠均申請提前入伍，是台灣兵役改制前最後一梯次1年期的義務役士兵。去（2022）年2月，俄羅斯入侵烏克蘭，獲悉消息的他隔月便飛往當地，加入特種部隊後勤補給聯隊，參與了爆發於烏克蘭首都的基輔保衛戰。

姚冠均說，台海也有可能爆發戰爭，「如果我們希望人家來支援我們，我們就應該先去支援他們（烏克蘭）。」

和姚冠均一樣，遠赴烏克蘭擔任志願軍的台灣人約有10位，其中一位25歲青年——曾聖光，去年11月在烏東戰略重鎮利曼（Lyman）與俄軍交戰時，不幸因頭部受傷而戰死沙場，消息轟動全台。

曾聖光的母親接受DW採訪時說，曾聖光投身烏克蘭前線的初衷，是為了「吸取作戰經驗分享給台灣國軍」。

曾媽媽說：「我一直勸他回來，他就跟我說：『萬一我們的國家也開戰，家中的老弱婦孺受到波及，我沒有經驗，回來要怎麼保護家庭？』」

近年來，中國軍機擾台次數增加。去年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國隨即在台海周圍進行環台實彈軍演。本月稍早，一份美國空軍備忘錄直指，美國最快可能在2025年與中國在台海爆發衝突，比先前另一位美國將領預測的2027年又提前了兩年。

姚冠均告訴DW，他在烏克蘭遇到的每個國際志願軍幾乎都問他：「你家快要打起來了，你還要待在這邊喔？」而包含姚冠均在內的多位台籍烏克蘭志願軍如呂子豪、李成零、莊育瑋等人，據悉都已陸續回到台灣。他們的經歷，能帶給台灣什麼提醒？

台灣太安逸了？

「回來之後，對我們（台籍烏克蘭志願軍）的影響很大。」姚冠均表示，倘若中國對台展開侵略，「要我拿槍上戰場的時候，我不會那麼害怕。因為我知道該怎麼做，也知道怎麼提供援助。」

雖非前線作戰人員，但姚冠均強調，資源作戰、後勤保補的角色也相當重要。「打仗絕對不是大家想的——拿著槍就往前衝而已。子彈打完，我們後面沒有送（資源）上去，他們什麼都沒有。」

但他坦言，一般民眾「敵情意識不夠充足」，對中國可能進犯台灣的認知有很大的落差。

去年8月，在裴洛西訪台後，北京向台灣周邊海域發射共計11枚飛彈，其中4枚越過台灣上空，但台灣空襲警報並未響起，引發熱議。

台灣國防部事後解釋，飛彈行經路徑位於大氣層外，且其預測落點為台灣東部海域，對地面不構成危害，加上考量該飛彈射擊是以「威懾台灣」為主要目標，遂不公布詳細飛行路徑。

「我覺得（台灣）風險認知不夠。」台籍烏克蘭志願軍呂子豪說，「大家都麻木啦！主要是認知中共不會打，但會不會打其實也不是我們說了算。我們要做最壞的打算。」

今年35歲的呂子豪，去年3月抵達烏克蘭，原先計劃發送物資協助難民，後來決定加入志願軍行列，挺進戰場前線幫助正規烏軍進行防守，並進入烏東戰略要地伊久姆（Izium）作戰。

他在為期3個月的軍旅生活中，曾經歷砲彈落在眼前軟土中、幸而未爆開的生死瞬間，並與同袍在半夜輪流職守、睡在自己挖的壕溝之中，或聽從烏軍無人機的指令、朝煙霧瀰漫的敵軍方向開槍。

過程中，呂子豪見識到了烏克蘭人的抗戰決心。相較之下，他認為台灣「太安逸了」，面對中國頻繁的軍事威脅，應該進一步加強防備。

「真的被打到，你才知道什麼叫痛。」呂子豪說，他目睹許多烏克蘭人在看見「親朋好友、生命財產受到攻擊」時，隨即「跳出來參軍」。

姚冠均也表示，烏克蘭人保衛家園的意志與決心，是台灣可以「見賢思齊的事情」。他告訴DW，很多台灣人認為「戰爭可能不會來、沒有必要戰爭」，但開戰與否如今高度取決於中國。台灣應傚法孫子兵法的精神：「毋恃敵之不來，恃吾有以待之。」畢竟當初俄羅斯決定出兵烏克蘭，也是出乎眾人意料。

意識到「戰爭真正的可怕」

這份對戰爭的危機意識，也在曾聖光身上清晰可見。曾聖光的母親回憶道，當初兒子執意前往異地參戰、為台灣吸取作戰經驗，令她無法理解。「我總覺得說，人家戰爭怎麼樣，那是人家國家的事，你（曾聖光）真的是雞婆到極點。他就說我不懂。」

曾媽媽隨即補充道：「但我現在真的懂了。就像聖光之前講的，我沒有那種危機意識。」曾媽媽表示，過去她鮮少關心國家大事，而曾聖光戰死對她造成極大衝擊，開始對兩岸關係變得極為敏感。「大陸想對我們台灣幹什麼？」她坦言，現在想到這些「會怕了」。

問及曾聖光的犧牲為台灣帶來何種影響力，曾媽媽回應：「或許就是讓台灣人民知道戰爭真正的可怕。如果台灣也遭受戰爭，每個家庭的小孩都可能像聖光這樣，出門就回不來了。」

呂子豪及姚冠均對曾聖光的逝世都表示震撼及難過。「我一開始很難以置信，」呂子豪說：「台灣人為了別的國家的自由犧牲，我覺得真的英雄。」而姚冠軍則表示：「沒有在前線待過，你沒辦法理解說，當你被砲擊、子彈在上面飛的時候，那種心裡面的惶恐跟無助。」

激起愛國意識