縣市長給予代理教師完整聘期兌現選前承諾，全教總：不跟上可能影響往後招聘

全台多數縣市的國中小教師目前都沒有一整年的完整聘期，許多老師因此必須在寒暑假期間於學校擔任行政職，甚至出外打零工。不過，隨著立法院去（2022）年通過，要求國教署修法明定各縣市政府應給代理教師全年薪資，不得另設其他條件，桃園市在10日率先給予代理教師完整聘期，隨後六都的台南、高雄及台中加入，苗栗縣長在今日宣布跟進，全教總理事長侯俊良還透露屏東縣也在規劃當中。

去年九合一地方選舉之前，全教總有發出邀請，要求各縣市首長候選人做出承諾，選後會給予代理教師完整聘期。侯俊良表示，樂見縣市首長開始執行選前承諾，但尚未兌現的縣市要跟上腳步。

全教總從2016年開始倡議要求給予代理教師一年完整聘期，教育部在同年也表態將朝向這個方向邁進，但至今已過了6年多，期間僅有金門縣、嘉義市率先在2019年達成，直到近期六都才跟上。

台北市的部分，侯俊良解釋，目前是以續聘作為條件，其實據先前調查，只有極少部分未有達成。台北市教育局副局長陳素慧指出，目前僅有初聘且未兼任行政職的代理教師聘期是11個月，112學年度起將全面調整，預估將花費8000多萬元，正在積極籌備財源。

完整聘期不是「多要求的」，教團：地方政府在省錢

儘管陸續給出承諾，但台南市教育局就有表示，延長聘期後預計將增加7500萬元支出，全面實施後每年至少增加1.5億人事費，因此期盼中央給予補助。

不過，侯俊良解釋，代理教師分為2個部分，一個是編制內、另一個是編制員額不足時由教育部補上的員額，前者是地方政府要自行籌措經費，後者是教育部捕的經費，而地方政府「長期以來一直在省錢」。桃園市教師會理事長張瓊方批評，完整聘期不是「多要求的」，其薪資本來就是市府要支付，卻長期用似是而非的藉口和理由苛扣薪水，導致代理教師沒有得到應有保障。

高雄市教師職業工會理事長于居正指出，代理教師的工作與正式老師的大同小異，但薪資、年資、差假以及基本工作權的保障卻有所差別，代理教師一邊幫政府省錢、幫學校補足能力，又一邊被剝削。台中市教師職業工會秘書長桑聖潤也表示，代理教師承擔的工作絕不比正式教師少，甚至還更多，經過工會多年積極爭取，如今代理教師終於有合理聘期。

全教總除了呼籲各縣市盡快給予完整聘期外，侯俊良提醒，可以預期是否有完整聘期，會影響往後代理教師招聘，因為全年和10個月聘期差別非常大。像是新北市若遲遲未宣布，可能就會在周邊台北、桃園、基隆發生人才移動的問題。

代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙也指出，一國多制、同工不同酬的給薪制度將會在各區產生師資磁吸現象，工會預估北部基隆市、中部南投縣、南部嘉義縣以及東部縣市會受到極大的影響，進而影響該區域學生的受教權。

至於未來教團還會關注哪些代理教師相關議題，侯俊良表示，在差假方面，代理教師與專任教師的適用法律是不同的，請假、休假又如何處理，後續增加聘期後能不能累積年資，不單只依照現行由學歷起聘，都是討論重點。張瓊方則提及，代理教師的考核制度蠻重要的，相關權益事涉龐雜，目前都有和教育部密切磋商處理。

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核稿編輯：羅元祺