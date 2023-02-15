縣市長給予代理教師完整聘期兌現選前承諾，全教總：不跟上可能影響往後招聘
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代理教師分為2個部分，一個是編制內、另一個是編制員額不足時由教育部補上的員額，前者是地方政府要自行籌措經費，後者是教育部捕的經費，而地方政府「長期以來一直在省錢」。桃園市教師會理事長張瓊方批評，完整聘期不是「多要求的」，其薪資本來就是市府要支付，卻長期用似是而非的藉口和理由苛扣薪水，導致代理教師沒有得到應有保障。
全台多數縣市的國中小教師目前都沒有一整年的完整聘期，許多老師因此必須在寒暑假期間於學校擔任行政職，甚至出外打零工。不過，隨著立法院去（2022）年通過，要求國教署修法明定各縣市政府應給代理教師全年薪資，不得另設其他條件，桃園市在10日率先給予代理教師完整聘期，隨後六都的台南、高雄及台中加入，苗栗縣長在今日宣布跟進，全教總理事長侯俊良還透露屏東縣也在規劃當中。
去年九合一地方選舉之前，全教總有發出邀請，要求各縣市首長候選人做出承諾，選後會給予代理教師完整聘期。侯俊良表示，樂見縣市首長開始執行選前承諾，但尚未兌現的縣市要跟上腳步。
全教總從2016年開始倡議要求給予代理教師一年完整聘期，教育部在同年也表態將朝向這個方向邁進，但至今已過了6年多，期間僅有金門縣、嘉義市率先在2019年達成，直到近期六都才跟上。
台北市的部分，侯俊良解釋，目前是以續聘作為條件，其實據先前調查，只有極少部分未有達成。台北市教育局副局長陳素慧指出，目前僅有初聘且未兼任行政職的代理教師聘期是11個月，112學年度起將全面調整，預估將花費8000多萬元，正在積極籌備財源。
完整聘期不是「多要求的」，教團：地方政府在省錢
儘管陸續給出承諾，但台南市教育局就有表示，延長聘期後預計將增加7500萬元支出，全面實施後每年至少增加1.5億人事費，因此期盼中央給予補助。
不過，侯俊良解釋，代理教師分為2個部分，一個是編制內、另一個是編制員額不足時由教育部補上的員額，前者是地方政府要自行籌措經費，後者是教育部捕的經費，而地方政府「長期以來一直在省錢」。桃園市教師會理事長張瓊方批評，完整聘期不是「多要求的」，其薪資本來就是市府要支付，卻長期用似是而非的藉口和理由苛扣薪水，導致代理教師沒有得到應有保障。
高雄市教師職業工會理事長于居正指出，代理教師的工作與正式老師的大同小異，但薪資、年資、差假以及基本工作權的保障卻有所差別，代理教師一邊幫政府省錢、幫學校補足能力，又一邊被剝削。台中市教師職業工會秘書長桑聖潤也表示，代理教師承擔的工作絕不比正式教師少，甚至還更多，經過工會多年積極爭取，如今代理教師終於有合理聘期。
全教總除了呼籲各縣市盡快給予完整聘期外，侯俊良提醒，可以預期是否有完整聘期，會影響往後代理教師招聘，因為全年和10個月聘期差別非常大。像是新北市若遲遲未宣布，可能就會在周邊台北、桃園、基隆發生人才移動的問題。
代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙也指出，一國多制、同工不同酬的給薪制度將會在各區產生師資磁吸現象，工會預估北部基隆市、中部南投縣、南部嘉義縣以及東部縣市會受到極大的影響，進而影響該區域學生的受教權。
至於未來教團還會關注哪些代理教師相關議題，侯俊良表示，在差假方面，代理教師與專任教師的適用法律是不同的，請假、休假又如何處理，後續增加聘期後能不能累積年資，不單只依照現行由學歷起聘，都是討論重點。張瓊方則提及，代理教師的考核制度蠻重要的，相關權益事涉龐雜，目前都有和教育部密切磋商處理。
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核稿編輯：羅元祺
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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