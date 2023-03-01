2023/03/01,
健康

小朋友老是用嘴呼吸？口腔顎面肌肉障礙，不用拔牙也可以矯正？

小朋友老是用嘴呼吸？口腔顎面肌肉障礙，不用拔牙也可以矯正？
Photo Credit: 品粹牙醫

我們想讓你知道的是

當肌肉持續進行錯誤的吞嚥、呼吸、咀嚼時，牙齒的受力會失衡，齒列自然很難位在該有的位置上。肌功能矯正器的目的是改正錯誤使用的肌肉，使顏面與口腔的肌肉恢復正確的功能，讓牙齒回到平衡且和諧的位置上。

文：許雯婷醫師（品粹牙醫兒童專科）

現今許多兒童都有口腔顎面肌肉功能異常（或著口腔顎面肌肉功能障礙），舉凡嘴巴開開、口呼吸、總是掛著黑眼圈、不喜歡咀嚼或吃硬的東西、容易嗆到、戒不掉的奶嘴或手指、夜夜打呼磨牙、習慣趴睡等等，都很可能是口腔顎面肌肉障礙的候選人。

不用拔牙也可以矯正？

近年發現口腔肌肉是影響牙齒、臉型、甚至全身姿勢的要素。口腔顎面肌肉障礙等不良習慣可能會妨礙孩子顱顏面的均衡發展，也容易衍生睡眠呼吸障礙、咬合不正、姿勢異常等問題。

英國的矯正牙醫學者John Mew提出，影響臉型發育的因素，5％受先天的影響，但有95％受後天影響；日本的矯正醫師-近藤悅子的著作《Muscle wins》，也點出口腔肌肉的訓練在傳統矯正的重要性。鼻呼吸、舌上頂、嘴唇能自然閉緊等正確的口腔肌肉習慣，對增進齒列的穩定度、減少矯正後結果不穩定復發的機會有很大的影響。

口腔肌肉功能異常，可藉自主訓練或者「肌功能矯正器」搭配專業兒童牙醫師的肌肉訓練。

未命名
Photo Credit: 品粹牙醫
肌功能矯正器

口腔的肌肉就是牙齒的鄰居，每天呼吸、吞嚥、咀嚼都會施與牙齒力量。

移動一顆前牙僅需1.7毫克的力量，抿下唇的力量有100-300毫克，舌頭推擠的力量高達500毫克，可見肌肉施加在牙齒的力量不容小覷。所以當肌肉持續進行錯誤的吞嚥、呼吸、咀嚼時，牙齒的受力會失衡，齒列自然很難位在該有的位置上。

肌功能矯正器的目的是改正錯誤使用的肌肉，使顏面與口腔的肌肉恢復正確的功能，讓牙齒回到平衡且和諧的位置上，配合肌肉訓練得以改善臉型、全身（如駝背等）姿勢。

目前台灣較普及的品牌有來自澳洲的MRC、法國的EF、日本的Pre-ortho。品牌的目的相同，民眾不需對品牌太過執著，家長的扶持和選對引導的醫師比較重要。

有效的肌功能矯正器配戴，需要：

  1. 確實配戴肌功能矯正器：每日1-2小時加上整夜睡覺配戴。
  2. 肌功能矯正器搭配專業肌肉功能訓練：肌肉功能訓練類似復健運動，訓練顏面與口腔肌肉正確的使用。需由具備相關專業知識的牙醫師、口腔肌肉訓練師或物理治療師引導孩子訓練，這整套的矯正訓練課程已在國外行使多年，近年也引進台灣。若讓孩子自己胡亂戴肌功能矯正器，不做訓練，沒有監督引導，很可能效果不彰，肌功能矯正器也容易破損壞掉，最後因受挫感而不了了之。
未命名
Photo Credit: 品粹牙醫

結語

肌功能矯正器相較於傳統矯正，是對孩子來說沒有潔牙困難的矯正方式。藉由自然的方式，改正錯誤使用的肌肉，讓齒列變整齊好清潔、臉型變好看，有可能降低日後需要拔牙的機會，也因為改正了不良習慣，增進了整體的美觀與活力。

如果觀察到家中的學齡寶貝有上述類似的問題，例如口呼吸，不妨帶去給兒童牙醫師檢查，諮詢專業意見，討論兒童口腔輕矯正的治療方案。

參考資料

  • Mew J. Tongue Posture. British Journal of Orthodontics. 1981;8(4):203-211. doi:10.1179/bjo.8.4.203
  • Etsuko Kondo. Muscle Wins! Treatment in Clinical Orthodontics. DaehanNarae, 2008. pp1-33

本文經品粹牙醫授權刊登，本文為刪減版，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。