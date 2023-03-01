小朋友老是用嘴呼吸？口腔顎面肌肉障礙，不用拔牙也可以矯正？

文：許雯婷醫師（品粹牙醫兒童專科）

現今許多兒童都有口腔顎面肌肉功能異常（或著口腔顎面肌肉功能障礙），舉凡嘴巴開開、口呼吸、總是掛著黑眼圈、不喜歡咀嚼或吃硬的東西、容易嗆到、戒不掉的奶嘴或手指、夜夜打呼磨牙、習慣趴睡等等，都很可能是口腔顎面肌肉障礙的候選人。

不用拔牙也可以矯正？

近年發現口腔肌肉是影響牙齒、臉型、甚至全身姿勢的要素。口腔顎面肌肉障礙等不良習慣可能會妨礙孩子顱顏面的均衡發展，也容易衍生睡眠呼吸障礙、咬合不正、姿勢異常等問題。

英國的矯正牙醫學者John Mew提出，影響臉型發育的因素，5％受先天的影響，但有95％受後天影響；日本的矯正醫師-近藤悅子的著作《Muscle wins》，也點出口腔肌肉的訓練在傳統矯正的重要性。鼻呼吸、舌上頂、嘴唇能自然閉緊等正確的口腔肌肉習慣，對增進齒列的穩定度、減少矯正後結果不穩定復發的機會有很大的影響。

口腔肌肉功能異常，可藉自主訓練或者「肌功能矯正器」搭配專業兒童牙醫師的肌肉訓練。

Photo Credit: 品粹牙醫 肌功能矯正器

口腔的肌肉就是牙齒的鄰居，每天呼吸、吞嚥、咀嚼都會施與牙齒力量。

移動一顆前牙僅需1.7毫克的力量，抿下唇的力量有100-300毫克，舌頭推擠的力量高達500毫克，可見肌肉施加在牙齒的力量不容小覷。所以當肌肉持續進行錯誤的吞嚥、呼吸、咀嚼時，牙齒的受力會失衡，齒列自然很難位在該有的位置上。

肌功能矯正器的目的是改正錯誤使用的肌肉，使顏面與口腔的肌肉恢復正確的功能，讓牙齒回到平衡且和諧的位置上，配合肌肉訓練得以改善臉型、全身（如駝背等）姿勢。

目前台灣較普及的品牌有來自澳洲的MRC、法國的EF、日本的Pre-ortho。品牌的目的相同，民眾不需對品牌太過執著，家長的扶持和選對引導的醫師比較重要。

有效的肌功能矯正器配戴，需要：

確實配戴肌功能矯正器：每日1-2小時加上整夜睡覺配戴。 肌功能矯正器搭配專業肌肉功能訓練：肌肉功能訓練類似復健運動，訓練顏面與口腔肌肉正確的使用。需由具備相關專業知識的牙醫師、口腔肌肉訓練師或物理治療師引導孩子訓練，這整套的矯正訓練課程已在國外行使多年，近年也引進台灣。若讓孩子自己胡亂戴肌功能矯正器，不做訓練，沒有監督引導，很可能效果不彰，肌功能矯正器也容易破損壞掉，最後因受挫感而不了了之。

Photo Credit: 品粹牙醫

結語

肌功能矯正器相較於傳統矯正，是對孩子來說沒有潔牙困難的矯正方式。藉由自然的方式，改正錯誤使用的肌肉，讓齒列變整齊好清潔、臉型變好看，有可能降低日後需要拔牙的機會，也因為改正了不良習慣，增進了整體的美觀與活力。

如果觀察到家中的學齡寶貝有上述類似的問題，例如口呼吸，不妨帶去給兒童牙醫師檢查，諮詢專業意見，討論兒童口腔輕矯正的治療方案。

參考資料

Mew J. Tongue Posture. British Journal of Orthodontics. 1981;8(4):203-211. doi:10.1179/bjo.8.4.203

Etsuko Kondo. Muscle Wins! Treatment in Clinical Orthodontics. DaehanNarae, 2008. pp1-33

本文經品粹牙醫授權刊登，本文為刪減版，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航