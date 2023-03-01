小朋友老是用嘴呼吸？口腔顎面肌肉障礙，不用拔牙也可以矯正？
我們想讓你知道的是
當肌肉持續進行錯誤的吞嚥、呼吸、咀嚼時，牙齒的受力會失衡，齒列自然很難位在該有的位置上。肌功能矯正器的目的是改正錯誤使用的肌肉，使顏面與口腔的肌肉恢復正確的功能，讓牙齒回到平衡且和諧的位置上。
文：許雯婷醫師（品粹牙醫兒童專科）
現今許多兒童都有口腔顎面肌肉功能異常（或著口腔顎面肌肉功能障礙），舉凡嘴巴開開、口呼吸、總是掛著黑眼圈、不喜歡咀嚼或吃硬的東西、容易嗆到、戒不掉的奶嘴或手指、夜夜打呼磨牙、習慣趴睡等等，都很可能是口腔顎面肌肉障礙的候選人。
不用拔牙也可以矯正？
近年發現口腔肌肉是影響牙齒、臉型、甚至全身姿勢的要素。口腔顎面肌肉障礙等不良習慣可能會妨礙孩子顱顏面的均衡發展，也容易衍生睡眠呼吸障礙、咬合不正、姿勢異常等問題。
英國的矯正牙醫學者John Mew提出，影響臉型發育的因素，5％受先天的影響，但有95％受後天影響；日本的矯正醫師-近藤悅子的著作《Muscle wins》，也點出口腔肌肉的訓練在傳統矯正的重要性。鼻呼吸、舌上頂、嘴唇能自然閉緊等正確的口腔肌肉習慣，對增進齒列的穩定度、減少矯正後結果不穩定復發的機會有很大的影響。
口腔肌肉功能異常，可藉自主訓練或者「肌功能矯正器」搭配專業兒童牙醫師的肌肉訓練。
口腔的肌肉就是牙齒的鄰居，每天呼吸、吞嚥、咀嚼都會施與牙齒力量。
移動一顆前牙僅需1.7毫克的力量，抿下唇的力量有100-300毫克，舌頭推擠的力量高達500毫克，可見肌肉施加在牙齒的力量不容小覷。所以當肌肉持續進行錯誤的吞嚥、呼吸、咀嚼時，牙齒的受力會失衡，齒列自然很難位在該有的位置上。
肌功能矯正器的目的是改正錯誤使用的肌肉，使顏面與口腔的肌肉恢復正確的功能，讓牙齒回到平衡且和諧的位置上，配合肌肉訓練得以改善臉型、全身（如駝背等）姿勢。
目前台灣較普及的品牌有來自澳洲的MRC、法國的EF、日本的Pre-ortho。品牌的目的相同，民眾不需對品牌太過執著，家長的扶持和選對引導的醫師比較重要。
有效的肌功能矯正器配戴，需要：
- 確實配戴肌功能矯正器：每日1-2小時加上整夜睡覺配戴。
- 肌功能矯正器搭配專業肌肉功能訓練：肌肉功能訓練類似復健運動，訓練顏面與口腔肌肉正確的使用。需由具備相關專業知識的牙醫師、口腔肌肉訓練師或物理治療師引導孩子訓練，這整套的矯正訓練課程已在國外行使多年，近年也引進台灣。若讓孩子自己胡亂戴肌功能矯正器，不做訓練，沒有監督引導，很可能效果不彰，肌功能矯正器也容易破損壞掉，最後因受挫感而不了了之。
結語
肌功能矯正器相較於傳統矯正，是對孩子來說沒有潔牙困難的矯正方式。藉由自然的方式，改正錯誤使用的肌肉，讓齒列變整齊好清潔、臉型變好看，有可能降低日後需要拔牙的機會，也因為改正了不良習慣，增進了整體的美觀與活力。
如果觀察到家中的學齡寶貝有上述類似的問題，例如口呼吸，不妨帶去給兒童牙醫師檢查，諮詢專業意見，討論兒童口腔輕矯正的治療方案。
參考資料
- Mew J. Tongue Posture. British Journal of Orthodontics. 1981;8(4):203-211. doi:10.1179/bjo.8.4.203
- Etsuko Kondo. Muscle Wins! Treatment in Clinical Orthodontics. DaehanNarae, 2008. pp1-33
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21