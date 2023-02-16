讓佛光山成為「政治團體」的關鍵，正是號稱「問政不干治」的星雲法師

文：沈溺在經典閱讀中的 John Lin

隨著星雲法師於2023年2月5日圓寂，國內政壇不分藍綠紛紛表示哀悼，對於在疫情期間被佛光山狠狠修理的民進黨政權來講，可以說非常的不可思議。

這位讓民進黨不得不唾面自乾的佛教大師狠角色，以太虛大師的「問政不干治」來辯護外界對他「政治和尚」的批評，樹立了宗教團體參與政治的「典範」，讓日後的慈濟功德會、中台禪寺等宗教團體紛紛效法，從此台灣的大型宗教團體就成了具備「不沾鍋」特質的政治團體（請見拙作），影響深遠，值得我們深入探討。

首先要討論一個困擾我多年的問題：宗教團體參與政治的界線在哪裡？到底什麼是「問政不干治」？星雲法師有一篇文章《貧僧有話十九說 我主張「問政不干治」》，裡面解釋了太虛大師所提出的「問政不干治」：

因為我們出家人做官，當警察局長、當什麼縣市長，這就不便了。不過，一些民意代表，如：立法委員、國大代表、監察委員等，這個應該要義不容辭的參與。對治理國家有關人民幸福，不能不問，所以這「問政不干治」的理想，大概就在此吧！ ——星雲法師．《貧僧有話十九說・我主張「問政不干治」》

太虛大師當年的主張，其實並不符合現代政治的運作，立法機關和行政機關都是現代政治的一環，絕對沒有當民意代表就不會干預國家治理這種事。只是太虛大師在1947年就圓寂了，並沒有機會修正他的答案。同樣身為「人間佛教」倡議者的星雲法師，應該要進一步去闡釋什麼是「問政」、什麼是「不干治」，但是星雲法師很聰明的迴避了這些應該要好好定義的界線：

我們佛教徒也是社會的一分子，雖然只是一個平民百姓，既然是民主社會，當然也具有神聖一票的權利；但是，每當選舉，出家人去投票，總要受到媒體的冷嘲熱諷，這種歧視宗教的行為，是不懂得民主的真義呢？還是自由民主的墮落呢？這實在是今日台灣的政治人物和全民都應該深思的地方。 ——星雲法師．《貧僧有話十九說・我主張「問政不干治」》

Photo Credit: 中央社 佛光山以昔日老照片指出，前總統陳水扁（左）曾於2000年5月至佛光山台北道場訪問，星雲法師（右）以墨寶「應世無畏」相贈。 （佛光山提供） 中央社記者曾以寧傳真 112年2月10日

沒有人會去歧視出家人投票的權利，但是當一個佛教法師會去勸進陳履安選總統、反對達賴喇嘛來台訪問、批評反服貿的太陽花運動、稱讚蔡英文是「媽祖婆」可以領導台灣（見新聞連結），還可以說他「問政不干治」嗎？為什麼星雲法師可以一直說他自己是「問政不干治」呢？

我想到一個可能的答案了：就是因為沒有去嚴格界定「問政不干治」的範圍，所以不論星雲法師做了什麼，都可以說自己是「問政不干治」，這真的是非常聰明的做法。面對外界源源不斷的質疑，反正只要把太虛大師的「問政不干治」拿出來當擋箭牌，把一切問題推給1947年早已圓寂的太虛大師，就可以繼續安穩的讓佛光山成為宗教團體／政治團體，完全沒有人可以管得住他。

在星雲法師的示範下，宗教團體與政治勢力形成共生的系統，宗教團體可以進行不受限制的政治活動，政治勢力也藉由宗教團體擴張／鞏固自己的政治版圖。從此之後，後繼的慈濟功德會、中台禪寺這些宗教團體就依樣畫葫蘆，讓台灣的佛教界統統以「人間佛教」的招牌，進行政教不分的政治活動。這在西方早已被嚴格限制的作為，卻赤裸裸的在現代台灣暢行無阻。

所以在2022年9月、COVID-19疫苗已經多到滿出來的時候，慈濟的執行長顏博文卻選擇在縣市長選舉前三個月，跳出來「證實」民進黨政府一直在擋民間採購疫苗，只有用「政治上的不得不為」才可以充分解釋這種自毀慈濟清高形象的不實指控。

藉由星雲法師圓寂的時機，請大家檢視一下自己支持的政黨、宗教，是否已深陷於政治與宗教的盤根錯節之中無法自拔？本來追求靈性成長、超越解脫的宗教，無條件的成為政治勢力的打手，這會是我們參與宗教的初衷嗎？讓宗教團體成為政黨側翼去攻擊敵對政黨，再利用宗教的保護傘成為不沾鍋，這是那一門子的修行？

這些宗教大師打著「人間佛教」「問政不干治」的口號來關心政治，立意甚佳，但是請他們在喊出「問政不干治」的時候，先好好定義一下「問政不干治」的範圍、界線、具體做法。讓虔誠的信徒被迫為特定政黨搖旗吶喊，這些宗教大師真的不會下地獄嗎？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航