讓佛光山成為「政治團體」的關鍵，正是號稱「問政不干治」的星雲法師
我們想讓你知道的是
就是因為沒有去嚴格界定「問政不干治」的範圍，所以不論星雲法師做了什麼，都可以說自己是「問政不干治」，這真的是非常聰明的做法。面對外界源源不斷的質疑，只要把太虛大師的「問政不干治」拿出來當擋箭牌就好。
隨著星雲法師於2023年2月5日圓寂，國內政壇不分藍綠紛紛表示哀悼，對於在疫情期間被佛光山狠狠修理的民進黨政權來講，可以說非常的不可思議。
這位讓民進黨不得不唾面自乾的佛教大師狠角色，以太虛大師的「問政不干治」來辯護外界對他「政治和尚」的批評，樹立了宗教團體參與政治的「典範」，讓日後的慈濟功德會、中台禪寺等宗教團體紛紛效法，從此台灣的大型宗教團體就成了具備「不沾鍋」特質的政治團體（請見拙作），影響深遠，值得我們深入探討。
首先要討論一個困擾我多年的問題：宗教團體參與政治的界線在哪裡？到底什麼是「問政不干治」？星雲法師有一篇文章《貧僧有話十九說 我主張「問政不干治」》，裡面解釋了太虛大師所提出的「問政不干治」：
因為我們出家人做官，當警察局長、當什麼縣市長，這就不便了。不過，一些民意代表，如：立法委員、國大代表、監察委員等，這個應該要義不容辭的參與。對治理國家有關人民幸福，不能不問，所以這「問政不干治」的理想，大概就在此吧！
——星雲法師．《貧僧有話十九說・我主張「問政不干治」》
太虛大師當年的主張，其實並不符合現代政治的運作，立法機關和行政機關都是現代政治的一環，絕對沒有當民意代表就不會干預國家治理這種事。只是太虛大師在1947年就圓寂了，並沒有機會修正他的答案。同樣身為「人間佛教」倡議者的星雲法師，應該要進一步去闡釋什麼是「問政」、什麼是「不干治」，但是星雲法師很聰明的迴避了這些應該要好好定義的界線：
我們佛教徒也是社會的一分子，雖然只是一個平民百姓，既然是民主社會，當然也具有神聖一票的權利；但是，每當選舉，出家人去投票，總要受到媒體的冷嘲熱諷，這種歧視宗教的行為，是不懂得民主的真義呢？還是自由民主的墮落呢？這實在是今日台灣的政治人物和全民都應該深思的地方。
——星雲法師．《貧僧有話十九說・我主張「問政不干治」》
沒有人會去歧視出家人投票的權利，但是當一個佛教法師會去勸進陳履安選總統、反對達賴喇嘛來台訪問、批評反服貿的太陽花運動、稱讚蔡英文是「媽祖婆」可以領導台灣（見新聞連結），還可以說他「問政不干治」嗎？為什麼星雲法師可以一直說他自己是「問政不干治」呢？
我想到一個可能的答案了：就是因為沒有去嚴格界定「問政不干治」的範圍，所以不論星雲法師做了什麼，都可以說自己是「問政不干治」，這真的是非常聰明的做法。面對外界源源不斷的質疑，反正只要把太虛大師的「問政不干治」拿出來當擋箭牌，把一切問題推給1947年早已圓寂的太虛大師，就可以繼續安穩的讓佛光山成為宗教團體／政治團體，完全沒有人可以管得住他。
在星雲法師的示範下，宗教團體與政治勢力形成共生的系統，宗教團體可以進行不受限制的政治活動，政治勢力也藉由宗教團體擴張／鞏固自己的政治版圖。從此之後，後繼的慈濟功德會、中台禪寺這些宗教團體就依樣畫葫蘆，讓台灣的佛教界統統以「人間佛教」的招牌，進行政教不分的政治活動。這在西方早已被嚴格限制的作為，卻赤裸裸的在現代台灣暢行無阻。
所以在2022年9月、COVID-19疫苗已經多到滿出來的時候，慈濟的執行長顏博文卻選擇在縣市長選舉前三個月，跳出來「證實」民進黨政府一直在擋民間採購疫苗，只有用「政治上的不得不為」才可以充分解釋這種自毀慈濟清高形象的不實指控。
藉由星雲法師圓寂的時機，請大家檢視一下自己支持的政黨、宗教，是否已深陷於政治與宗教的盤根錯節之中無法自拔？本來追求靈性成長、超越解脫的宗教，無條件的成為政治勢力的打手，這會是我們參與宗教的初衷嗎？讓宗教團體成為政黨側翼去攻擊敵對政黨，再利用宗教的保護傘成為不沾鍋，這是那一門子的修行？
這些宗教大師打著「人間佛教」「問政不干治」的口號來關心政治，立意甚佳，但是請他們在喊出「問政不干治」的時候，先好好定義一下「問政不干治」的範圍、界線、具體做法。讓虔誠的信徒被迫為特定政黨搖旗吶喊，這些宗教大師真的不會下地獄嗎？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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