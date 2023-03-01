台中瑪莎拉蒂案一審宣判，張敦量「殺人未遂」判9年，2共犯判4年8月，被害人家屬不滿
我們想讓你知道的是
當初遭打成重傷的宋姓男大生的母親表示，9年這個刑度她不滿意，因事發後到今天，張敦量完全沒有要做出負責任的行為，也沒有要與他們和解。雙方當初提出的和解金額差距多達10倍。
2021年11月7日，開車帶朋友賞夜景的宋姓大學生，與駕駛瑪莎拉蒂的張敦量與友人李韋霖、陳勁豪，於台中市台灣大道發生擦撞。結果張敦量持球棒恐嚇毆打宋生，持續用腳踢踹宋生頭部，2名共犯李韋霖、陳勁豪幫張敦量架住宋生，宋生一度顱內出血命危，引發社會關注，台中地檢署檢察官依殺人未遂罪起訴。
檢方認定張敦量有殺人犯意，依殺人未遂、強制罪起訴，目前仍羈押中，共犯李韋霖、陳勁豪，雖無殺人之意，卻有共同傷害宋生犯意，依傷害罪與強制罪起訴，已於今年9月交保。法院在今（1）日進行一審宣判，主嫌張敦量依殺人未遂罪判刑8年，二項強制罪分判1年與10個月，合併應執行有期徒刑9年；李韋霖與陳勁豪犯傷害致重傷罪，判有期徒刑4年，另犯二項強制罪分判7月及8月，合併執行4年8月。
雙方和解條件相差10倍，法院宣判
宋姓男大生後來送到醫院開刀急救，並入住加護病房，一度命危，宋男的母親在事發後，提出1500萬和解條件，張敦量則透過律師提出150萬賠償，由於雙方提出的金額落差過大沒有共識，無法和解；法院針對此案在今日做出宣判。
《ETtoday》報導，根據宋母指出，宋男至今仍有雙眼斜視、複視，走路歪斜，手部無法做精密動作，聽力受損等後遺症，已達重傷害程度，因醫院鑑定將影響判決結果，張等人的律師堅持要求宋母須再帶兒子至中國醫藥大學進行鑑定。
根據宋母所言，報告結果出爐後，兒子傷勢同樣達到重傷害，惟去年12月13日開庭時，審判長高思大曾當庭直言，「醫院有跟法院反映不知道哪一方，有試圖要去影響醫院鑑定結果，是一個很壞的行為，若要繼續這樣做要考慮重新羈押」。在最近一次開庭（2月15日），張等3人的律師強調，中國醫對宋男的鑑定為「輕微身心障礙」，不能認定等同刑法的「重傷害」。
《聯合報》報導，台中地院審理1年多，曾將宋姓男大生傷勢2度送鑑定、數度傳證及勘驗監視器畫面等，並罕見「第6度」裁定張敦量延押，等同將羈押至速審法期限15個月，張最遲3月24日期滿前才能出籠；李韋霖、陳勁豪則在去年底交保。
《三立新聞網》報導，張敦量多次開庭時向法官表示，自己當初是酒後衝動，對被害人很抱歉，再次向宋姓男大聲表達懺悔，因已遭羈押逾1年，請求能獲交保，但雙方仍和解金未達共識，希望法官能給他具保停押的機會，讓他可以親自去找宋男道歉、和解。
《聯合報》報導，中院2月15日辯論終結時，張敦量坦承傷害、強制等罪，但否認殺人未遂，李韋霖僅坦承強制罪否認傷害，表示先前會承認傷害是為拚交保，而陳勁豪則翻供全否認，表示之前坦承傷害是希望和對方和解撤告，但後來和律師討論認為自己沒做的事為何要承認。
《壹蘋新聞網》報導，台中地方法院也在今天上午針對全案作出判決，主嫌張敦量依殺人未遂罪判刑8年，二項強制罪分判1年與10個月，合併應執行有期徒刑9年；李韋霖與陳勁豪犯傷害致重傷罪，判有期徒刑4年，另犯二項強制罪分判7月及8月，合併執行4年8月。
其實張敦量在犯下本案前，就曾為朋友的感情糾紛談判助陣，與同夥共同持球棒砸車、鬥毆，導致一名被害人下巴骨折、斷了3顆牙。張敦量事後以16萬元和解，被依妨害秩序罪判刑6月、得易科罰金18萬元。
《ETtoday》報導，宋母出面表示對於李韋霖、陳勁豪的刑責她認為還可以，但張敦量的部分，她將會與律師研究內容，看看是否提出上訴。宋母表示，9年這個刑度她不滿意，因事發後到今天，張敦量完全沒有要做出負責任的行為，也沒有要與他們和解。
宋母也提及，張敦量要求送鑑定，卻又要法官不要全然採信。她認為，既然醫院是他們所選，鑑定也是他們要求，但卻又不尊重醫師說法，「我們就好像被耍，一直跑醫院」。
新聞來源
- 瑪莎拉蒂案宣判！張敦量殺人未遂9年 李韋霖、陳勁豪重傷強制皆判4年8月（聯合報）
- 快訊／瑪莎惡少張敦量判9年！男大生母怒喊「被耍」：我不滿意結果（ETtoday）
- 瑪莎惡少張敦量懺悔求出獄過新年團圓 台中法院裁定「6度延押」（三立新聞）
- 行車糾紛爆打男大生 瑪莎拉蒂惡少一審宣判！刑期出爐（壹蘋新聞網）
- 快訊／瑪莎3煞一審判決出爐！首惡富少張敦量涉殺人未遂判9年（ETtoday）
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
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由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
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- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21