中年失業怎麼辦？不藏私五個「未雨綢繆」應對秘訣大公開

文：勳仔

中年失業是很多人都會擔心的問題！勳仔目前在外商工作，由於國外科技業對於未來經濟局勢不太樂觀，很多公司都開始裁員，原本想說到去年底勳仔公司都還沒裁員，應該安全了，沒想到還是在農曆過年前收到全球會啟動裁員的消息。

勳仔也工作十幾年了，因此如果這波躲不過，也差不多算中年失業了，中年的工作者，通常會背負小孩長輩的撫養，還有房貸車貸的夾擊，因此如果不幸被裁員，往往面對很大的經濟壓力，因此想用這篇文章以真實的經驗跟心得分享，來分享跟紀錄我們要做什麼樣的準備，來讓我們能渡過中年失業危機！

中年失業應對秘訣ㄧ：未雨綢繆之累積現金流資產

未雨綢繆，代表的當然是當裁員還沒發生時，我們需要持續做的事情。這件事情，就是勳仔一直在提的，那就是一出社會工作，我們就要持續累積能夠穩定帶來現金流的資產，而且這些資產的種類如果能更分散越好。

例如，我們除了把資產放在股票市場領股利之外，也可以把部分資產放在債券的配置，或是投資像是太陽能電廠來賺發電收入等等，這個的主要目的，是單一種類資產如果發生系統性風險，其他負相關資產可以抵低現金流減少的影響。

而之所以要累積現金流資產，是因為當中年失業發生的時候，可能會面臨找工作不易或是找工作時間拉長，甚至還會減薪的情況，這時候維持生活的收入如果只靠主動收入，往往無法維持，因此從年輕開始累積現金流資產，能讓我們面對中年失業危機更加從容。

中年失業應對秘訣二：未雨綢繆之累積人脈

勳仔所在的行業是科技業，技術更迭快速，有時候數十年年資的工程師如果只專精某個領域，反而路會越走越窄，並且數十年年資，薪水也相對比較高，這時候如果遇到中年失業，就很容易遇到沒有適合職缺的問題。

因此年輕的時候，除了累積技術能力，更重要的是要訓練快速跟上新技術的能力，並且珍惜每次跨部門合作或是跟不同客戶合作的機會，盡力表現自己，因為這些跨部門的同事或是客戶，都是累積業界人脈的好機會。

一旦遇到中年失業危機，對比自己投職缺讓陌生人來面試你，讓這些跟你曾經合作愉快的業界人脈來替你探詢職缺機會，相對成功機率絕對會高出很多。

中年失業應對秘訣三：未雨綢繆之定期更新履歷

往往在一個職缺待久了，會忘記要更新履歷，等到那天被裁員才想到更新履歷，本來很多可以透過量化提高能見度的KPI就會因為年代久遠而忘記，所以履歷上只能寫一些很空泛的描述，這對於履歷吸睛度就有差。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

所以勳仔的習慣是手上的專案進行到一個段落或是每年年底就會根據已經完成的工作來更新履歷，不過當然一些關鍵的數據攸關商業機密，還是要記得模糊化處理喔，這是最基本的職業道德，不過勳仔主要想強調的是隨手更新履歷，有助於維持履歷的亮點，而不會流於空口說白話的樣式。

中年失業應對祕訣四：友善回應Recruiter跟獵頭的詢問

相信許多在科技業的朋友都有在使用LinkedIn這個職業社交平台，而且可能會時不時收到一些獵頭或是人資的訊息。

有些人可能因為對現職很滿意，所以要麼是完全不回應訊息，或是口氣相對不是很客氣，因為本身沒有轉職打算。

不過勳仔還是建議對於所有人資跟獵頭的訊息，縱使短期沒有換工作的打算，還是可以友善的回覆說謝謝聯繫，不過短時間沒有換工作打算，或許未來有機會再合作，簡單一句話，可能就讓你擁有更多人脈網，在未來遇到中年失業，你可能會感謝當年留下的這些人脈線。

中年失業應對秘訣五：嗅覺靈敏之提前申辦貸款套現

有時後公司的裁員消息會先在內部傳開，然後等到真的開始裁員可能已經是一個月後。

如同前面提到的，中年遭遇失業，有時候找工作的時間可能會拉的較長，這時候如果身上還有車貸房貸，那壓力就會很大，而且因為到時候是無業身分，想用房子去轉增貸，銀行過件難度也會比較高，或是利率條件也會比較差。

所以當公司內部有裁員消息傳出，但還沒有實際動作之前，可以考慮先利用還在職的優勢想辦法貸出一些現金。像是利用本來房子做轉增貸，除了可以貸更多現金來當作緩衝之外，轉貸之後可以再談兩年的寬限期，本來要還本加利，現在可以爭取到兩年只要還利息的緩衝期，大大減輕如果中年失業後馬上面臨的現金流壓力。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

而且如果同時又增貸，多貸出來的現金可以舒緩短期的現金流壓力，讓找工作不必因為現金流壓力，而屈就某些條件不這麽好的職缺。

勳仔科技職場打滾幾十年的經驗，想要分享的經驗就是履歷跟職涯是需要養出來的，而且大原則就是新的一份工作待遇最差也要跟前一份差不多，最好的是每換一份工作，待遇就能持續成長，因為很多公司的核薪制度就是只看前一份工作的薪資待遇，如果礙於經濟壓力，在景氣不好的時侯屈就某些薪資待遇較差的公司，那麼待遇成長的曲線等於又要從頭來過。

以上五種小秘訣，分享給有緣人，希望勳仔自己就可以因為這五個小撇步，安然度過這次的中年失業危機囉！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航