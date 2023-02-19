中年失業怎麼辦？不藏私五個「未雨綢繆」應對秘訣大公開
我們想讓你知道的是
未雨綢繆，就是當裁員還沒發生時，我們需要持續做的事情，包括累積現金流資產、累積人脈、定期更新履歷等，也別忘記友善回應Recruiter跟獵頭的詢問。另外如果聽到了裁員的風聲，你可以先做一件事來套現......
文：勳仔
中年失業是很多人都會擔心的問題！勳仔目前在外商工作，由於國外科技業對於未來經濟局勢不太樂觀，很多公司都開始裁員，原本想說到去年底勳仔公司都還沒裁員，應該安全了，沒想到還是在農曆過年前收到全球會啟動裁員的消息。
勳仔也工作十幾年了，因此如果這波躲不過，也差不多算中年失業了，中年的工作者，通常會背負小孩長輩的撫養，還有房貸車貸的夾擊，因此如果不幸被裁員，往往面對很大的經濟壓力，因此想用這篇文章以真實的經驗跟心得分享，來分享跟紀錄我們要做什麼樣的準備，來讓我們能渡過中年失業危機！
中年失業應對秘訣ㄧ：未雨綢繆之累積現金流資產
未雨綢繆，代表的當然是當裁員還沒發生時，我們需要持續做的事情。這件事情，就是勳仔一直在提的，那就是一出社會工作，我們就要持續累積能夠穩定帶來現金流的資產，而且這些資產的種類如果能更分散越好。
例如，我們除了把資產放在股票市場領股利之外，也可以把部分資產放在債券的配置，或是投資像是太陽能電廠來賺發電收入等等，這個的主要目的，是單一種類資產如果發生系統性風險，其他負相關資產可以抵低現金流減少的影響。
而之所以要累積現金流資產，是因為當中年失業發生的時候，可能會面臨找工作不易或是找工作時間拉長，甚至還會減薪的情況，這時候維持生活的收入如果只靠主動收入，往往無法維持，因此從年輕開始累積現金流資產，能讓我們面對中年失業危機更加從容。
中年失業應對秘訣二：未雨綢繆之累積人脈
勳仔所在的行業是科技業，技術更迭快速，有時候數十年年資的工程師如果只專精某個領域，反而路會越走越窄，並且數十年年資，薪水也相對比較高，這時候如果遇到中年失業，就很容易遇到沒有適合職缺的問題。
因此年輕的時候，除了累積技術能力，更重要的是要訓練快速跟上新技術的能力，並且珍惜每次跨部門合作或是跟不同客戶合作的機會，盡力表現自己，因為這些跨部門的同事或是客戶，都是累積業界人脈的好機會。
一旦遇到中年失業危機，對比自己投職缺讓陌生人來面試你，讓這些跟你曾經合作愉快的業界人脈來替你探詢職缺機會，相對成功機率絕對會高出很多。
中年失業應對秘訣三：未雨綢繆之定期更新履歷
往往在一個職缺待久了，會忘記要更新履歷，等到那天被裁員才想到更新履歷，本來很多可以透過量化提高能見度的KPI就會因為年代久遠而忘記，所以履歷上只能寫一些很空泛的描述，這對於履歷吸睛度就有差。
所以勳仔的習慣是手上的專案進行到一個段落或是每年年底就會根據已經完成的工作來更新履歷，不過當然一些關鍵的數據攸關商業機密，還是要記得模糊化處理喔，這是最基本的職業道德，不過勳仔主要想強調的是隨手更新履歷，有助於維持履歷的亮點，而不會流於空口說白話的樣式。
中年失業應對祕訣四：友善回應Recruiter跟獵頭的詢問
相信許多在科技業的朋友都有在使用LinkedIn這個職業社交平台，而且可能會時不時收到一些獵頭或是人資的訊息。
有些人可能因為對現職很滿意，所以要麼是完全不回應訊息，或是口氣相對不是很客氣，因為本身沒有轉職打算。
不過勳仔還是建議對於所有人資跟獵頭的訊息，縱使短期沒有換工作的打算，還是可以友善的回覆說謝謝聯繫，不過短時間沒有換工作打算，或許未來有機會再合作，簡單一句話，可能就讓你擁有更多人脈網，在未來遇到中年失業，你可能會感謝當年留下的這些人脈線。
中年失業應對秘訣五：嗅覺靈敏之提前申辦貸款套現
有時後公司的裁員消息會先在內部傳開，然後等到真的開始裁員可能已經是一個月後。
如同前面提到的，中年遭遇失業，有時候找工作的時間可能會拉的較長，這時候如果身上還有車貸房貸，那壓力就會很大，而且因為到時候是無業身分，想用房子去轉增貸，銀行過件難度也會比較高，或是利率條件也會比較差。
所以當公司內部有裁員消息傳出，但還沒有實際動作之前，可以考慮先利用還在職的優勢想辦法貸出一些現金。像是利用本來房子做轉增貸，除了可以貸更多現金來當作緩衝之外，轉貸之後可以再談兩年的寬限期，本來要還本加利，現在可以爭取到兩年只要還利息的緩衝期，大大減輕如果中年失業後馬上面臨的現金流壓力。
而且如果同時又增貸，多貸出來的現金可以舒緩短期的現金流壓力，讓找工作不必因為現金流壓力，而屈就某些條件不這麽好的職缺。
勳仔科技職場打滾幾十年的經驗，想要分享的經驗就是履歷跟職涯是需要養出來的，而且大原則就是新的一份工作待遇最差也要跟前一份差不多，最好的是每換一份工作，待遇就能持續成長，因為很多公司的核薪制度就是只看前一份工作的薪資待遇，如果礙於經濟壓力，在景氣不好的時侯屈就某些薪資待遇較差的公司，那麼待遇成長的曲線等於又要從頭來過。
以上五種小秘訣，分享給有緣人，希望勳仔自己就可以因為這五個小撇步，安然度過這次的中年失業危機囉！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。