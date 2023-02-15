TNL+ 2023/02/15,
社會

有線電視與德國：有線是一些港人初接觸德國的窗口

有線電視與德國：有線是一些港人初接觸德國的窗口
圖片來源：eminleo／電影《希特拉的最後12夜》劇照

我們想讓你知道的是

認識一位退休多年的香港資深英文老師和校長，從1993年有線開台時一直是訂戶。她說很喜歡看有線新聞，也鍾愛它轉播多國新聞和新知頻道。

有線電視退出收費電視行列，將於六月停運收費頻道。

有線是香港人的回憶，也與德國冥冥中拉上一點關係。最著名的莫過於將德國電影《希特拉的最後12夜》（Der Untergang）一段希特拉在窮途末路下在地堡訓斥將領的片段，配以希特拉因無法取消有線服務而破口大罵的二創諷刺字幕，為無數人津津樂道。今天在德國參觀納粹遺蹟時，總會想起這些字幕而忍不住笑了幾聲，倒不太合宜。

學了德文的人，知道原片對白的原意，未必會像不會德文者覺得那些二創字幕好笑。然而港人與德國人談到這部電影，跟他們說到與收費電視的關係，德國人都會覺得很奇特和有趣，入神地聽港人說著希氏也無法取消這家電視台的服務，諷刺其服務有名難於取消。德國人都會很敬佩港人的創意，讚一句：「You Hong Kong people are so humourous!」，不遜幾年前那部以希特拉重回現今德國為主題的德國電影《希特拉回來了》（Er ist wieder da）。

說回電視台本身，它是許多德國足球迷的共同瑰寶。

多年來直播德國足球賽事，使德國足球會的名字入屋。不看球的「師奶」，聽見兒子在客廳內全神貫注看著螢幕，裡面的評述員說著「德素多夫」（Düsseldorf），都會一問：「德素多夫咩嚟？係咪有個叫德嫂嘅女人好多個老公呀？」；不看足球的女友看到男伴在看德甲，都會問：「點解冇曼聯嘅？」，教男伴忍俊不禁。

有線的德國足球以至德國常識專家，非劉舜文莫屬。這位評述德國足球多年的球評人，不時在直播中講述德文和德國知識，可說是德國文化大使。有線訂戶，從他口中聽到這門語言之美，知道這個國度與別不同的文化。一曲「我需要睇德甲/漢堡慕遜加柏」，使無數球迷開始留意這個聯賽，再發掘這國家。

此外，有線多年來轉播《德國之聲》（Deutsche Welle）英文頻道。一些港人無意中按到這頻道，從科技新聞裡看到德國工序的嚴謹，在歷史節目中首次聽到東西德統一的秘辛。原來除了《BBC》和《CNN》外，還有這樣一個電視頻道，可以深入認識歐洲和世界。

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