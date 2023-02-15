2023/02/15,
拉美

巴拉圭總統阿布鐸來台推廣肉品，南美唯一友邦可能因「牛肉」與台灣斷交嗎？

巴拉圭總統阿布鐸來台推廣肉品，南美唯一友邦可能因「牛肉」與台灣斷交嗎？
巴拉圭總統阿布鐸15日出席肉品推廣說明會，親自示範料理。Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

我們想讓你知道的是

巴拉圭是我國牛肉第二大進口市場，僅次於美國，但巴拉圭肉品業者表示，國內有一些牛肉製造商正對政府施壓，希望能進入中國市場，因為想進入中國市場不是單純的商業行為，還需要看國與國之間的關係，也就是巴拉圭與中國、台灣的關係。

我國在南美洲唯一的友邦巴拉圭共和國，面臨國內「想和中國做生意」的肉品業者與農業團體的龐大壓力，外傳可能在4月總統大選後與我邦交生變。不過巴拉圭肉類商會會長接受《關鍵評論網》訪問時表示，傳言可能是政治考量，巴拉圭與台灣的外交關係不會改變。

巴拉圭是我國牛肉第二大進口市場，僅次於美國，巴拉圭更是全球前10大牛肉出口國，截至去（2022）年止，台灣是巴拉圭第四大牛肉出口國（佔比11％），僅次於智利（42％）、俄羅斯（15％）、巴西（13％）。不過巴拉圭肉品商和農民認為，與台灣的邦交關係是巴拉圭產品輸入中國市場的阻礙。

為推廣國內肉品，目前在我國進行國是訪問的巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）與第一夫人，今（15）日出席「2023巴拉圭肉品推廣繼投資商機說明會」時，特別為我國業者示範料理巴拉圭牛豬肉，而巴拉圭工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni）也特別對我國業者簡報，說明巴拉圭肉品的商業環境。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝
巴拉圭總統阿布鐸（中）與第一夫人席凡娜（右）穿上廚師服，將巴拉圭牛、豬肉融入台灣美食，與國內業者近距離交流。

針對外交生變傳聞，此次與總統一同來訪的巴拉圭肉類商會（Cámara Paraguaya de la Carne）會長蘭迪（Randy Ross Wiebe）會後接受《關鍵評論網》訪問說明此事。巴拉圭肉類商會由10家巴拉圭最大肉品工廠組成，經手巴拉圭所有出口肉品。

被問及是否聽聞巴拉圭政府面臨因與台灣建交而無法打入中國市場的壓力，蘭迪表示他們對此非常關切，並指出，巴拉圭國內有一些牛肉製造商正對政府施壓，希望能進入中國市場，但他表示，想進入中國市場不是單純的商業行為，還需要看國與國之間的關係，也就是巴拉圭與中國、台灣的關係。

蘭迪說，雖然有些業者希望巴拉圭政府能重新調整與台灣的關係，但政府立場很明確，「與台灣的外交關係不會改變」。蘭迪表示，巴拉圭現階段很樂意與台灣做生意，但仍希望能與中國在肉品上有商業往來，「如果能增加與台灣的商機，對（巴拉圭）會很有幫助」。

巴拉圭即將在4月舉行總統大選，外傳選舉結果可能會影響巴拉圭與我國的外交關係，蘭迪說他有聽過這些傳聞，主要是巴拉圭在野黨「真正激進自由黨」（PLRA，又稱藍黨）候選人艾里格里（Efrain Alegre）所說，但不清楚這位候選人是不是認真的，可能是為了選票拉抬聲勢，但他不認為「真的會這樣做（與台斷交）」。艾里格里今年1月表示，他獲勝將與台灣斷交、改與中國建交，以幫助外銷巴拉圭的大豆與牛肉。

本次來台，蘭迪說很高興有機會認識許多台灣客戶，除了牛肉，此次也特別向台灣客戶推廣巴拉圭的豬肉，也希望未來能開放雞肉進口。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝
巴拉圭肉類商會（Cámara Paraguaya de la Carne）會長蘭迪（Randy Ross Wiebe）。

一名與會的台灣貿易商告訴《關鍵評論網》，他們已經有進口巴拉圭冷凍牛肉、調理包，巴拉圭的牛肉多為草飼牛，較無瘦肉精的問題，巴拉圭牛肉價格也較美國牛低，雖然開放進口時間不長，但已經躍升為台灣進口牛肉第二大來源國，未來發展很有潛力。

台灣與巴拉圭在2018年簽訂「台巴經濟合作協定」（ECA），2021年開放巴拉圭牛肉進口，牛肉出口額從2018年至2022年，自3500萬美元增長至1億9500萬美元。我國政府也於去年開放冷凍（藏）生鮮豬肉進口，巴拉圭政府也正爭取開放雞肉出口到台灣。

台灣與巴拉圭於1957年建交，至今已逾65年，阿布鐸今日致詞時表示，他在2018年第一次以總統身份出訪國外時，第一站就是來到台灣，當時他就職僅2個月。5年任期將滿，阿布鐸表示，6個月後他會卸任總統，下次來訪時可能已經是以前總統的身份，但他強調，「屆時我會感到非常驕傲，因為我可以看到我當總統時做的成果；希望下一屆總統來台灣時，也可以感覺非常驕傲。」

外交部常務次長俞大㵢表示，20年前台巴曾舉辦過類似的肉品品嚐活動，現在台灣到處都可以品嘗到巴拉圭的肉品，在餐廳和市場都有。俞大㵢指出，巴拉圭是我國牛肉進口排名第二，僅次美國，台灣的消費者能以非常有競爭力的價格取得巴拉圭出口肉品，今日也看到豬肉和其他巴拉圭產品，希望能善用今日的機會，了解巴拉圭能提供的投資機會，並建立長久可永續發展的關係。

巴拉圭肉品商協會今日也與台北進出口商業同業公會（IEAT）簽署備忘錄，以利業者即時掌握商情，並盼未來能組團互訪，拓展未來肉品進口商機。

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核稿編輯：羅元祺


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