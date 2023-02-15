巴拉圭總統阿布鐸來台推廣肉品，南美唯一友邦可能因「牛肉」與台灣斷交嗎？
我們想讓你知道的是
巴拉圭是我國牛肉第二大進口市場，僅次於美國，但巴拉圭肉品業者表示，國內有一些牛肉製造商正對政府施壓，希望能進入中國市場，因為想進入中國市場不是單純的商業行為，還需要看國與國之間的關係，也就是巴拉圭與中國、台灣的關係。
我國在南美洲唯一的友邦巴拉圭共和國，面臨國內「想和中國做生意」的肉品業者與農業團體的龐大壓力，外傳可能在4月總統大選後與我邦交生變。不過巴拉圭肉類商會會長接受《關鍵評論網》訪問時表示，傳言可能是政治考量，巴拉圭與台灣的外交關係不會改變。
巴拉圭是我國牛肉第二大進口市場，僅次於美國，巴拉圭更是全球前10大牛肉出口國，截至去（2022）年止，台灣是巴拉圭第四大牛肉出口國（佔比11％），僅次於智利（42％）、俄羅斯（15％）、巴西（13％）。不過巴拉圭肉品商和農民認為，與台灣的邦交關係是巴拉圭產品輸入中國市場的阻礙。
為推廣國內肉品，目前在我國進行國是訪問的巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）與第一夫人，今（15）日出席「2023巴拉圭肉品推廣繼投資商機說明會」時，特別為我國業者示範料理巴拉圭牛豬肉，而巴拉圭工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni）也特別對我國業者簡報，說明巴拉圭肉品的商業環境。
針對外交生變傳聞，此次與總統一同來訪的巴拉圭肉類商會（Cámara Paraguaya de la Carne）會長蘭迪（Randy Ross Wiebe）會後接受《關鍵評論網》訪問說明此事。巴拉圭肉類商會由10家巴拉圭最大肉品工廠組成，經手巴拉圭所有出口肉品。
被問及是否聽聞巴拉圭政府面臨因與台灣建交而無法打入中國市場的壓力，蘭迪表示他們對此非常關切，並指出，巴拉圭國內有一些牛肉製造商正對政府施壓，希望能進入中國市場，但他表示，想進入中國市場不是單純的商業行為，還需要看國與國之間的關係，也就是巴拉圭與中國、台灣的關係。
蘭迪說，雖然有些業者希望巴拉圭政府能重新調整與台灣的關係，但政府立場很明確，「與台灣的外交關係不會改變」。蘭迪表示，巴拉圭現階段很樂意與台灣做生意，但仍希望能與中國在肉品上有商業往來，「如果能增加與台灣的商機，對（巴拉圭）會很有幫助」。
巴拉圭即將在4月舉行總統大選，外傳選舉結果可能會影響巴拉圭與我國的外交關係，蘭迪說他有聽過這些傳聞，主要是巴拉圭在野黨「真正激進自由黨」（PLRA，又稱藍黨）候選人艾里格里（Efrain Alegre）所說，但不清楚這位候選人是不是認真的，可能是為了選票拉抬聲勢，但他不認為「真的會這樣做（與台斷交）」。艾里格里今年1月表示，他獲勝將與台灣斷交、改與中國建交，以幫助外銷巴拉圭的大豆與牛肉。
本次來台，蘭迪說很高興有機會認識許多台灣客戶，除了牛肉，此次也特別向台灣客戶推廣巴拉圭的豬肉，也希望未來能開放雞肉進口。
一名與會的台灣貿易商告訴《關鍵評論網》，他們已經有進口巴拉圭冷凍牛肉、調理包，巴拉圭的牛肉多為草飼牛，較無瘦肉精的問題，巴拉圭牛肉價格也較美國牛低，雖然開放進口時間不長，但已經躍升為台灣進口牛肉第二大來源國，未來發展很有潛力。
台灣與巴拉圭在2018年簽訂「台巴經濟合作協定」（ECA），2021年開放巴拉圭牛肉進口，牛肉出口額從2018年至2022年，自3500萬美元增長至1億9500萬美元。我國政府也於去年開放冷凍（藏）生鮮豬肉進口，巴拉圭政府也正爭取開放雞肉出口到台灣。
台灣與巴拉圭於1957年建交，至今已逾65年，阿布鐸今日致詞時表示，他在2018年第一次以總統身份出訪國外時，第一站就是來到台灣，當時他就職僅2個月。5年任期將滿，阿布鐸表示，6個月後他會卸任總統，下次來訪時可能已經是以前總統的身份，但他強調，「屆時我會感到非常驕傲，因為我可以看到我當總統時做的成果；希望下一屆總統來台灣時，也可以感覺非常驕傲。」
外交部常務次長俞大㵢表示，20年前台巴曾舉辦過類似的肉品品嚐活動，現在台灣到處都可以品嘗到巴拉圭的肉品，在餐廳和市場都有。俞大㵢指出，巴拉圭是我國牛肉進口排名第二，僅次美國，台灣的消費者能以非常有競爭力的價格取得巴拉圭出口肉品，今日也看到豬肉和其他巴拉圭產品，希望能善用今日的機會，了解巴拉圭能提供的投資機會，並建立長久可永續發展的關係。
巴拉圭肉品商協會今日也與台北進出口商業同業公會（IEAT）簽署備忘錄，以利業者即時掌握商情，並盼未來能組團互訪，拓展未來肉品進口商機。
延伸閱讀
- 英國《金融時報》：巴拉圭總統呼籲台灣投資10億美元，作為「維持邦交」的代價
- 台灣在南美唯一友邦、巴拉圭4月底總統大選，在野候選人：當選就與台斷交
- 中國與烏拉圭互動頻繁，是否影響台灣碩果僅存的南美邦交國巴拉圭？
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核稿編輯：羅元祺
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。