幣安全球合作夥伴團隊代表：幣安主要獲利靠「手續費」，不會拿用戶資金炒幣，沒有流動性問題

近期區塊鏈產業歷經大起大落後，包含加密貨幣、NFT的發展成市場矚目的焦點。第六屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會於今（15）日邀請產官學等人士對此研討。全球最大交易所幣安（ Binance）全球合作夥伴代表Damien Ho指出，民眾了解交易所的「商業模式」最重要，幣安是以「手續費」為主要獲利，並非挪用民眾資金進行槓桿投資。

台灣區塊鏈產業監管牛步、互踢皮球

2020年加密貨幣市場迎來一波高峰，卻又在全球交易量排名第4位的FTX，其所發行的代幣FTT流動性受到質疑，價格單日重挫7成，2022年11月8日，幣安提出收購FTX，但卻又在最後關頭宣布取消收購，引發外界質疑FTX內部問題嚴峻，此後FTX旋即申請破產重組，引發市場軒然大波。

此外，市值最龐大的比特幣（BTC）行情也受到打擊。早在比特幣於2021年11月創下6萬8990美元歷史新高後，在2022年因大環境拖累、遭遇大熊市，又再受到FTX交易所牽連，一度下跌至1萬5782美元低點，造成加密貨幣整體市值直接少了3分之2，失守1兆美元大關。

ACE法幣數位貨幣交易所行銷長、ABM亞鏈整合行銷共同創辦人賴筱薇指出，交易所最基本的要求是「安全性」，而監管單位有沒有理解法規，確保交易所資產多樣非常重要，其中KYC（Know your customer）框架上路後，大舉提升用戶的使用體驗。

雖然台灣KYC法規已經上路，但對於日益蓬勃發展的產業，仍然相當不足。立法委員邱顯智提到，目前台灣交易樂意配合，反而監管單位裹足不前、互踢皮球。他舉例，科技革新下，詐騙集團並非以「人流」為型態，而是以「金流」作為主體，而監管單位若沒有調整這樣的思維，是無法在監管上有所突破，此外，金管會和央行卻還沒有明確的規範職權。

事實上，在歐美國家已經針對虛擬產業細緻的監管，這是為了要取得民眾信任，而非打擊產業的發展。Rybit創辦人暨執行長賴永純認為，中心化交易所非常重要，若無監管資產就沒有保障，而那些不合規的交易所，挪用用戶的資金，進行高槓桿的交易，成為產業的一大阻礙。

幣安的商業模式是交易手續費

幣安全球合作夥伴團隊代表Damien Ho指出，針對保護投資人，除了將「交易所用戶資金跟交易所分離」之外，還必須做到基本的揭露。他強調，幣安和部分不良交易所不同，幣安尋求一個永續的商業模式，主要獲利是以手續費為主，並不需要動用用戶資金，因此遇到景氣大波動也不會有流動性問題。

反之，部分不良交易所經營獲利是吸引客戶資金，再去高風險套利，因此流動性就會較大的風險。投資人尋找交易所時，如何公開透明地了解交易所的商業模式，是保護自己的第一步，而如何有更多資訊揭露也是政府該努力的地方。

Damien Ho指出，幣安除了在虛擬貨幣上發展，也開始擴及至各類的區塊鏈計劃。事實上，幣安在去（2022）年已經接到超過4.7萬的執法機構的要求，正往相當正向的道路前進。

雖然區塊鏈產業歷經眾多風波後，產業界人士仍是持正面樂觀看待。目前產業在上升期，雖然NFT的2022年第1季，全球NFT市場總交易額為125億美元，第二季跌到84億美元，第三季則為34億美元，初估2022第四季低於15億美元。

不過根據《鍶科技》指出，NFT技術已經吸引全世界超過一千個食衣住行育樂的大品牌做嘗試，各種五花八門的賦能也同時被產生。例如，台灣清華大學已經將畢業證書存進區塊鏈，即使駭客入侵系統也無法竄改偽造。

清大教務長焦傳金當時強調， 採用區塊鏈加密簽章的數位證書可永久保存、隨時共享、保護個資並防止偽造，還可利用附加功能，將證書匯入線上社群履歷 。未來隨著區塊鏈產業發展，監管單位的與時俱進，將會有更多應用誕生真正走向Web3的世界。

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核稿編輯：翁世航