2023/02/16,
生活

沒有人真的需要另一個人：老套卻實用，享受單身的五個秘訣

沒有人真的需要另一個人：老套卻實用，享受單身的五個秘訣
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

傳統社會人們需要戀愛去幫助彼此，甚至是彼此的家庭去成長，但現在你有UberEats，有自己喜歡的工作，社會與媒體把戀愛包裝的太過美好，沒有人真的需要另一個人。與其難過羨慕嫉妒，不如好好享受單身的這段充裕的時間！

西洋情人節剛過，身為長期單身MASTER的我，每年的聖誕節、西洋情人節、七夕、過年，都像一次年終KPI檢視，再度提醒我，FUCK，我又單身了。

上個月去舊金山參加一個Brunch派對，原本想說應該只是個簡單聚會，怎知全場每個人都攜伴（甚至是老公）參加！每個人聊的不是找代理孕母，就是要去哪裡辦婚禮，以前總是能在派對上侃侃而談的我瞬間變成啞巴。

派對尾聲，一個留鬍子的姊姊翹著小指問我說：「Alex你有男友嗎？」我只能像慾望城市的Carrie一樣尷尬而不失微笑的說：「沒有。」然後把杯裡的氣泡酒一飲而盡。

回來紐約後跟之前約會對象Y見面，身為諮商師的他每次講話都很有哲理，當天晚上我忍不住問他：「你會覺得我像母胎單身的人嗎？」他說：

「不會啊，而且現在時空背景不同了。以前傳統社會人們需要戀愛去幫助彼此，甚至是彼此的家庭去成長，例如男生可能真的需要女生幫他做衣服、煮飯，女生需要男生的經濟讓她能離開家裡，婚姻戀愛反而很像一種工作讓彼此分工；

現在的你有UberEats，每個人都有自己喜歡的工作，社會與媒體把戀愛包裝的太過美好，沒有人真的需要另一個人。」

聽完我吃了一口草莓，沈澱一下自己的思緒。

單身的人總羨慕結婚的人愛情家庭與小孩，結婚的人總羨慕單身人的自由與時間，與其難過羨慕嫉妒，不如好好享受單身的這段充裕的時間，盡情探索想做的事情，以下五個秘訣分享給大家！

1. 你就是你的Soul Mate：以前看很多都不懂，但真的到30歲以後才看清，老了會陪你到人生終點的那個人不是別人，就是你自己。有什麼夢想不要等另一半幫你，自己去實現，成為那樣的人。

2. 盡情旅行：現在年紀越大，慢慢能享受一個人探索城市的感覺，不需要屈就另一半的行程，想吃什麼餐廳喝飲料，不用擔心對方鬧脾氣，最棒的是這段回憶將會只屬於你，不會被任何人玷污，不用擔心分手後每次去景點都有他的回憶。

3. 用心打扮自己：內涵很重要，但外貌也很重要！單身並非放縱自己，隨時保持健康生活習慣、規律運動、保養皮膚，讓自己隨時都在最好的狀態，即使孤芳自賞也要當最美的那朵花。

4. 保持生活的儀式感：正如Miley Cyrus唱的「I can buy myself flowers」，例如點蠟燭泡澡、用好看的餐盤吃一頓飯、看一場喜歡的表演、買自己喜歡的衣服，每天都要把自己當情人一樣用心款待。

5. 享受性愛：戀愛最殘酷的事實，就是再也沒機會再與其他人性愛了！性愛就像打網球，需要練習才會越來越好，單身的時候可以多嘗試性愛，才會越來越熟練，慢慢探索自己的身體與喜好，但前提請你一定要做好健康保護措施。

Facebook專頁：Alex Style Diaries
Instagram：Alex Shih

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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