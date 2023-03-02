Google將終止第三方Cookie運作，Cookieless時代該如何從訪客數據掏金？
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隨著資案意識高漲，搜尋引擎巨頭Google宣布將在2024中指第三方Cookie在瀏覽器的運作。但未來廣告商該要如何在「Cookieless」的時代繼續精準投放廣告呢？這邊提供兩個解方⋯⋯。
文：Vivi
Cookie是什麼？
隨著網際網路的發展，現代大多數人都高度仰賴網路作為搜尋所需資訊的管道，而企業端為了獲取使用者的資訊以優化個人的線上體驗，往往會透過在用戶端的瀏覽器中嵌入Cookie以作為識別使用者的方式。
由於Cookie會存取包含使用者資訊（個人ID）的文字檔案，因此Cookie是過去三十年來，廣泛被行銷人員和廣告業者用來分析消費者在不同網頁間瀏覽行為的主要媒介之一。
Cookie作為識別進入網站用戶的工具，主要分為第一方和第三方Cookie，區分方式是依照使用者目前拜訪的網頁所做出的相對分類，他們雖然共同擁有追蹤使用者瀏覽行為的目的，但卻有著大相徑庭的收集和使用資訊方法，下述將為讀者說明該如何辨別第一方及第三方Cookie。
首先，第一方Cookie是由當前所拜訪的網頁（網域）直接嵌入Cookie到使用者的瀏覽器中 ，透過第一方Cookie可以讓網頁辨識出該位使用者，不僅可以作為分析用戶在網站中行為的方式，更可以透過保存用戶的個人資料（如語言設定、購物車的商品等功能）來優化使用者在網站中的體驗。
舉例來說，當使用者在電商網站購物時，會將有興趣的商品加入購物車中，透過第一方Cookie可以讓網站識別該位使用者。
因此，當同一位使用者再次進入電商網站後（同一網域），系統仍然會保留上次的購物車紀錄，然而，若是第一方Cookie被屏蔽後，使用者每次進入該電商網站都必須重新登入，且無法添加多項商品於購物車中。
第三方Cookie是指由第三方業者，通常是廣告商，在當前網站（網域）中透過第三方程式碼向使用者的瀏覽器中嵌入第三方Cookie，使得廣告商可以獲取進站用戶的個人資訊。
接著，透過廣告業者之間Cookie同步的機制，各家廣告商得以共享同一資料庫，讓同一位使用者在進入其他網站後，廣告商仍然能夠藉由使用者瀏覽器所夾帶的Cookie進行辨識，進而達到跨網站追蹤使用者行為的目的，並針對該用戶偏好投放精準的廣告。
舉例來說，當COMMEET部落格的網頁嵌入了第三方廣告商的程式碼，使用者在進站後，會在其瀏覽器中嵌入COMMEET網頁所發送的第一方Cookie，以及來自廣告商的第三方Cookie。
假設使用者瀏覽的內容為數位轉型相關文章，透過第三方Cookie的運作，當使用者在造訪其他網頁時，廣告商會根據第三方Cookie所存取的個人紀錄來投放數位轉型的相關廣告，以達到精準行銷的效益。
新型態隱私政策的運作及產生的影響
在第三方Cookie的運作下，當訪客的資訊被裝置或是瀏覽器收集後，透過資訊整合即可被廣告商用於追蹤使用者跨網站的行為，進而形成隱私權上的缺口，有鑑於此，全球科技業巨頭Google宣布將於2024下半年終止第三方Cookie在Chrome瀏覽器中的運作。
為了減緩Cookieless對於數位廣告商的衝擊，以及繼續維持廣告商與Google的合作關係，取而代之的是新型態隱私權政策：隱私沙盒（Privacy Sandbox），透過開放的API讓網頁開發者可與Google攜手建立一個保護使用者隱私權的網路生態，而下述將說明兩項隱私沙盒的匿名處理機制及Cookieless所帶來的影響。
一、歸納處理資料
為了避免使用者的資訊能夠從資料集中的單一欄位被辨識，進而導致資訊洩漏的疑慮，透過K匿名（k-anonymity）的方式，可以確保在單一資料集中，至少有k-1位人擁有相同屬性的欄位，使特定的個人得以隱藏於具有相似特徵的群體中。
舉例來說，在同一時間點，搜尋疫情動向主題（相同屬性欄位）的使用者，透過K匿名化的技術，將會被歸類於同一資料集，以增加每筆資料之間的相似性，使廣告商無法從該資料集中辨識使用者之個人資訊。
二、差別隱私（Differential Privacy）
為了提高使用者資訊的匿名性，透過演算法的計算，可以在大量的資料中加入數學雜訊，讓資料集（Dataset）在經過差別隱私的處理後，難以判斷任何一筆資料是否真正屬於該資料集中。
舉例來說，在台北市居民是否了解ESG環保議題的資料中，藉由差別隱私的處理，在不影響最終結果的前提下，會部分提高或降低某些社區的真實數據，使得從資料集中無法判斷單一市民的居住社區，進而保障使用者的隱私權。
因此，在Cookieless的時代下，以個人資訊作為記錄訪客跨網站瀏覽行為的商業模式將逐步淘汰，然而，廣告業者不僅是支撐內容提供者持續運作的經濟基礎，更是維護使用者從網路中獲取大量且免費資訊的重要支柱。
因此，在隱私沙盒的計畫下，Google將提供API給廣告業者，並將使用者行為的匿名資訊加以分群，使其得以根據不同群體投放行為定向之廣告，最終創造使廣告商穩定獲利以及使用者隱私權獲得保障的雙贏局面。
Cookieless時代下的解方
Cookieless代表著第三方Cookie從網路世界的退場，使用者在網路上的行為將會更具備隱私和安全性，而廣告業者該如何在匿名的狀態下，投放與用戶感興趣之內容適配程度高的廣告，將成為Cookieless時代下的首要目標，下述將說明如何藉由瀏覽器API機制和內容比對行銷在隱私至上的時代下找出解方。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料