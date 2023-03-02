Google將終止第三方Cookie運作，Cookieless時代該如何從訪客數據掏金？

文：Vivi

Cookie是什麼？

隨著網際網路的發展，現代大多數人都高度仰賴網路作為搜尋所需資訊的管道，而企業端為了獲取使用者的資訊以優化個人的線上體驗，往往會透過在用戶端的瀏覽器中嵌入Cookie以作為識別使用者的方式。

由於Cookie會存取包含使用者資訊（個人ID）的文字檔案，因此Cookie是過去三十年來，廣泛被行銷人員和廣告業者用來分析消費者在不同網頁間瀏覽行為的主要媒介之一。

Cookie作為識別進入網站用戶的工具，主要分為第一方和第三方Cookie，區分方式是依照使用者目前拜訪的網頁所做出的相對分類，他們雖然共同擁有追蹤使用者瀏覽行為的目的，但卻有著大相徑庭的收集和使用資訊方法，下述將為讀者說明該如何辨別第一方及第三方Cookie。

首先，第一方Cookie是由當前所拜訪的網頁（網域）直接嵌入Cookie到使用者的瀏覽器中 ，透過第一方Cookie可以讓網頁辨識出該位使用者，不僅可以作為分析用戶在網站中行為的方式，更可以透過保存用戶的個人資料（如語言設定、購物車的商品等功能）來優化使用者在網站中的體驗。

舉例來說，當使用者在電商網站購物時，會將有興趣的商品加入購物車中，透過第一方Cookie可以讓網站識別該位使用者。

因此，當同一位使用者再次進入電商網站後（同一網域），系統仍然會保留上次的購物車紀錄，然而，若是第一方Cookie被屏蔽後，使用者每次進入該電商網站都必須重新登入，且無法添加多項商品於購物車中。

第三方Cookie是指由第三方業者，通常是廣告商，在當前網站（網域）中透過第三方程式碼向使用者的瀏覽器中嵌入第三方Cookie，使得廣告商可以獲取進站用戶的個人資訊。

接著，透過廣告業者之間Cookie同步的機制，各家廣告商得以共享同一資料庫，讓同一位使用者在進入其他網站後，廣告商仍然能夠藉由使用者瀏覽器所夾帶的Cookie進行辨識，進而達到跨網站追蹤使用者行為的目的，並針對該用戶偏好投放精準的廣告。

舉例來說，當COMMEET部落格的網頁嵌入了第三方廣告商的程式碼，使用者在進站後，會在其瀏覽器中嵌入COMMEET網頁所發送的第一方Cookie，以及來自廣告商的第三方Cookie。

假設使用者瀏覽的內容為數位轉型相關文章，透過第三方Cookie的運作，當使用者在造訪其他網頁時，廣告商會根據第三方Cookie所存取的個人紀錄來投放數位轉型的相關廣告，以達到精準行銷的效益。

新型態隱私政策的運作及產生的影響

在第三方Cookie的運作下，當訪客的資訊被裝置或是瀏覽器收集後，透過資訊整合即可被廣告商用於追蹤使用者跨網站的行為，進而形成隱私權上的缺口，有鑑於此，全球科技業巨頭Google宣布將於2024下半年終止第三方Cookie在Chrome瀏覽器中的運作。

為了減緩Cookieless對於數位廣告商的衝擊，以及繼續維持廣告商與Google的合作關係，取而代之的是新型態隱私權政策：隱私沙盒（Privacy Sandbox），透過開放的API讓網頁開發者可與Google攜手建立一個保護使用者隱私權的網路生態，而下述將說明兩項隱私沙盒的匿名處理機制及Cookieless所帶來的影響。

一、歸納處理資料

為了避免使用者的資訊能夠從資料集中的單一欄位被辨識，進而導致資訊洩漏的疑慮，透過K匿名（k-anonymity）的方式，可以確保在單一資料集中，至少有k-1位人擁有相同屬性的欄位，使特定的個人得以隱藏於具有相似特徵的群體中。

舉例來說，在同一時間點，搜尋疫情動向主題（相同屬性欄位）的使用者，透過K匿名化的技術，將會被歸類於同一資料集，以增加每筆資料之間的相似性，使廣告商無法從該資料集中辨識使用者之個人資訊。

二、差別隱私（Differential Privacy）

為了提高使用者資訊的匿名性，透過演算法的計算，可以在大量的資料中加入數學雜訊，讓資料集（Dataset）在經過差別隱私的處理後，難以判斷任何一筆資料是否真正屬於該資料集中。

舉例來說，在台北市居民是否了解ESG環保議題的資料中，藉由差別隱私的處理，在不影響最終結果的前提下，會部分提高或降低某些社區的真實數據，使得從資料集中無法判斷單一市民的居住社區，進而保障使用者的隱私權。

因此，在Cookieless的時代下，以個人資訊作為記錄訪客跨網站瀏覽行為的商業模式將逐步淘汰，然而，廣告業者不僅是支撐內容提供者持續運作的經濟基礎，更是維護使用者從網路中獲取大量且免費資訊的重要支柱。

因此，在隱私沙盒的計畫下，Google將提供API給廣告業者，並將使用者行為的匿名資訊加以分群，使其得以根據不同群體投放行為定向之廣告，最終創造使廣告商穩定獲利以及使用者隱私權獲得保障的雙贏局面。

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Cookieless時代下的解方

Cookieless代表著第三方Cookie從網路世界的退場，使用者在網路上的行為將會更具備隱私和安全性，而廣告業者該如何在匿名的狀態下，投放與用戶感興趣之內容適配程度高的廣告，將成為Cookieless時代下的首要目標，下述將說明如何藉由瀏覽器API機制和內容比對行銷在隱私至上的時代下找出解方。