俄羅斯東正教稱「撒旦主義侵蝕烏克蘭」，普亭自認在打一場「聖戰」嗎？
我們想讓你知道的是
按照俄羅斯東正教內部高層管理層——也是俄羅斯國家領導層的邏輯，這是一場自衛戰，而烏克蘭人民則被看做是受到「邪惡的西方勢力」所迷惑的民眾。這為這場戰爭的合理性從神學和意識形態上做出了解釋，也就是在這樣的背景下，牧首基里爾才能理所當然地將這一切說成是一場聖戰。
文：Giannis Mavris
受訪對象：Stefan Kube（神學家，也是東西方信仰、宗教和社會大公論壇的負責人。該論壇除了從事其他業務外，還出版專業雜誌《東西方宗教與社會》，由其擔任主編）
戰爭持續的時間越長，俄羅斯的語調就越尖銳：起初說是為了對烏克蘭進行「非納粹化」和「非軍事化」治理，但現在越來越多地公開使用「種族滅絕」這樣的字眼。
俄羅斯教會的用詞也變得越來越匪夷所思：撒旦主義已經侵蝕了烏克蘭，在戰爭中死亡的俄羅斯士兵可以寄希望於獲得罪孽的赦免。俄羅斯的侵略戰爭被附上了一層超現實主義的色彩——然而，這樣的手法在東正教內部卻也招致了強烈的批評，以至於出現了無法彌合的裂縫。
- 瑞士資訊swissinfo.ch：最近，出現了這樣的詞彙——要對烏克蘭「去撒旦化」，這場戰爭上升到一場「聖戰」的高度，那麼，在多大程度上這是一場宗教戰爭？
Stefan Kube：自入侵以來，俄羅斯牧首基里爾（Kirill）的布道一直基於這種格調：俄羅斯是在烏克蘭進行自衛，主要是為了抵禦來自西方的「攻擊性價值觀」：首先是世俗化、多元化以及保守價值觀的衰退。
按照俄羅斯東正教內部高層管理層——也是俄羅斯國家領導層的邏輯，這是一場自衛戰，而烏克蘭人民則被看做是受到「邪惡的西方勢力」所迷惑的民眾。
這為這場戰爭的合理性從神學和意識形態上做出了解釋，也就是在這樣的背景下，基里爾才能理所當然地將這一切說成是一場聖戰。
然而，這並非宗教團體之間的衝突，不是一場宗教戰爭，而是利用神學進行宣傳的行為。
- 教會和國家在行動上有多大程度的協調一致？
這裡有一個參考例子：1月7日俄羅斯聖誕節之前，牧首基里爾發表聲明，表示他贊成在聖誕節期間停火。而幾小時後，普亭（Vladimir Putin）也提出了同樣的建議。由此可見，他們背後已經達成了共識。
然而在這段時間裡，炮火並未停息，藉此他們想傳達的訊息是：俄羅斯實際上想緩和局勢，有和平的意願，但來自西方的「邪惡勢力」在破壞和平。
教會與國家的密切合作是近些年才開始的，在不同的政治領域中教會和國家的目標是一致的——例如，一再收緊的反同性戀法律宣傳。
- 教會與國家保持觀點一致，這在東正教國家很常見。俄羅斯在哪裡體現出了特殊性？
在東正教國家，教會與國家的關係的確與西歐不同。在東正教中，仍有所謂「交響樂」做法，即國家和教會之間保持聲調一致，這點可以追溯到拜占庭帝國時期。
這是一種理想主義的做法，但在歷史上沒有任何一個東正教國家做到了這種協調一致。根據俄羅斯憲法，俄羅斯是一個政教分離的國家。然而，自普亭和基里爾執政以來，雙方的合作被穩固了下來。當然明顯的是：國家的權力更多一些，他們並不是兩個勢均力敵的搭檔。
- 那麼從這一點上來看，基里爾的重要性何在？長期以來，一直有傳言說他在早期與俄羅斯特工部門合作過。
有一些證據表明，他曾與蘇聯特務機構克格勃合作過，而普亭也曾在克格勃工作過。現在不太可能做出確認，因為克格勃的檔案在20世紀90年代就已經被封了——也是迫於教會高層的壓力，當時俄羅斯東正教會內部出現了巨大糾紛。
許多人都在問，基里爾否真的相信他在公開場合所說和宣揚的一切，我們不是他肚子裡的蛔蟲，無法確定。但他給出的訊息對烏克蘭產生了災難性的影響——這就是他必須要被審判的原因。許多來自東正教的主教和神學家，也包括來自其他教會的人，都呼籲他要與戰爭保持距離，但他卻反其道而行之。
這造成了很大的緊張局勢，烏克蘭的部分東正教信徒，以前覺得自己是屬於莫斯科牧首區的，現在已經與俄羅斯決裂。而在其他國家可能也會出現類似的情況。許多國家都出現了這種脫離的趨勢，其中也有些是國家指令的脫離，這種情況目前在波羅的海國家非常明顯。
- 烏克蘭的教會衝突已經持續了很長一段時間，您能講解一下嗎？
烏克蘭的宗教狀況很複雜，最遲在1990年該國獨立後，東正教信徒中出現了各種流派，一股非常強大的流派一直在推動獨立，或至少主張從莫斯科牧首區獲得更大的自主權。在蘇維埃時代，所有的東正教信徒都是俄羅斯東正教的一部分。第二次世界大戰後，一些人也被強行納入，主要是烏克蘭西部的希臘天主教基督徒。
隨著時間的推移，烏克蘭出現了三個東正教會。最大的一個與莫斯科牧首府聯繫密切，但有內部自主權。另外兩個尋求獨立，因為他們感到在教義和政治上受到莫斯科的壓迫，所以希望能擁有自己的國家教會。
這兩個教會在2018年聯合起來，組成了烏克蘭東正教會。而另一個烏克蘭東正教會一直是莫斯科牧首區的一部分，直到2022年5月因為基里爾沒有對俄羅斯的攻擊予以譴責而脫離了莫斯科。
- 戰爭在多大程度上改變了教會的規模？
有很多人加入了新教會。但是，就基礎設施和牧師人數而言，它仍然規模很小。烏克蘭社會和政界的部分人對烏克蘭東正教會抱有很大的懷疑態度。現在看來，脫離隸屬於莫斯科的老教會——儘管該教會已經明確表達了反對俄羅斯侵略戰爭的態度——為新教會的民族忠誠度打上了問號。
- 但烏克蘭也是全球東正教內部衝突最大的地方。這裡有多大的地緣政治性特徵？
東正教一方面有莫斯科牧首區教會，這是東正教最大的教會也是信徒最多的地方。而另一方面，君士坦丁堡大公會在新的烏克蘭東正教會的形成過程中發揮了決定性的作用。
君士坦丁堡大公會在東正教歷史上享有很高的名譽。長期以來，烏克蘭政治家和信徒們一直在呼籲大公教會牧首巴爾多祿茂一世（Bartholomew I）對教會衝突予以干預，並賦予烏克蘭東正教徒獨立權及推選領袖的權力。
巴爾多祿茂一世經過一段時間的遲疑之後，於2018年接受了烏克蘭東正教會提出的獨立要求。這導致了與莫斯科的決裂，而莫斯科還與其他也承認烏克蘭東正教會的教會斷絕了聯繫。
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我們想讓你知道的是
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家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
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當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
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- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門