TNL+ 2023/02/16,
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馬來西亞的凱里是誰？從政途被看好的抗疫部長，到下野成為電台DJ的前駙馬爺

馬來西亞的凱里是誰？從政途被看好的抗疫部長，到下野成為電台DJ的前駙馬爺
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

馬來西亞前首相阿都拉的女婿凱里，被視為是中庸派的馬來政治領袖，由於他在過去兩年領導抗疫有功，因此深獲許多網民支持。不過凱里在去年11月全國大選落敗後，又遭到巫統黨主席阿末札希廢除黨籍的封殺，如今已無官職的凱里選擇成為一名電台DJ。 不過各方勢力仍在拉攏凱里入黨，以為即將到來的地方選舉增添猛將，因此凱里接下來的政治動向備受矚目。

當家超過一甲子的馬來西亞政黨巫統（UMNO），在去年馬來西亞國會選舉吃了大敗仗後，黨內紛爭就沒停息，恰逢今年又是巫統黨內改選年，前衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）、前國防部長希山慕丁（Hishammuddin）等黨內異議分子頗有結盟之勢，要來挑戰由現任副首相巫統主席阿末扎希（Ahmad Zahid）所領導的當權派。

正當外界期盼著看這場巫統的黨內大亂鬥之際，沒想到阿末扎希卻透過黨內運作，先是在1月14日召開的全國代表大會上以「聲量表決」方式，決議通過黨主席和署理主席兩個最高職位不開放競爭，這等於沒收了黨內異議分子通過黨內民主選舉「改朝換代」的權利。

更狠的是，阿末扎希隨後又通過黨的最高理事會發動奇襲，以紀律為由，在當地的華人農曆新年期間，開除了凱里的黨籍，以及凍結希山慕丁的黨籍六年，形同「清黨」。相對身陷貪腐醜聞的阿末扎希，自此頗受民眾歡迎的巫統新生代政治明星前衛生部長凱里，被迫離開了巫統，而具有挑戰資格的希山慕丁也被禁聲。

巫統黨爭帶來政治勢力重組

事實上，自上世紀末開始，巫統的黨爭便常以黨分裂的形式一再出現，而因應這樣的局勢出現的政黨勢力重組，也往往是馬來西亞政治民主化甚至政黨輪替的契機。凱里此際被開除之所以引起外界的高度矚目，便是要放在巫統分裂牽動馬來西亞政治版圖的這個脈絡下來理解，才會凸顯出他的重要性。

從去年11月落幕的國會選舉中可以發現，馬來人選民的支持實際上在處在一個雙分天下的局面，在野的國民聯盟（國盟Perikatan Nasional）中的馬來人政黨土著團結黨（土團黨，PPBM）及伊斯蘭黨（PAS）兩大黨的國會議席加起來有74席，遠比當前由希盟（Pakatan Harapan）與國陣（Barisan Nasional）組成的團結政府（Kerajaan Perpaduan）中的馬來人主導政黨人民公正黨（PKR）的31席，以及巫統的26席加起來更多。

換言之，凱里在此時，無論他最終選擇加入哪個陣營，都可製造出一種牽動馬來人中間選民的走向，進而影響目前政府的政黨結盟穩定與否的想像。

馬來西亞坊間有一種聲音認為，一旦凱里最終選擇加入在野陣營，國盟勢必會在即將到來的檳城、雪蘭莪、森美蘭、吉蘭丹、登嘉樓及吉打等六個州的州議會選舉中，給團結政府帶來強烈的挑戰，進而影響中央執政的穩定性。

崛起於疫情危機的明星部長

事實上，這位聲望威脅到黨主席阿末扎希的前明星部長凱里，政治路途幾經跌宕。2018馬來西亞獨立以來首度實現政黨輪替之際，身為敗選的巫統的前部長，凱里在黨氣勢低迷時，毅然舉起改革大旗，投入巫統的黨主席選舉，他的選戰主軸便是以批評前首相納吉（Najib Razak）的貪腐為主。

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