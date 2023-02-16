馬來西亞的凱里是誰？從政途被看好的抗疫部長，到下野成為電台DJ的前駙馬爺
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馬來西亞前首相阿都拉的女婿凱里，被視為是中庸派的馬來政治領袖，由於他在過去兩年領導抗疫有功，因此深獲許多網民支持。不過凱里在去年11月全國大選落敗後，又遭到巫統黨主席阿末札希廢除黨籍的封殺，如今已無官職的凱里選擇成為一名電台DJ。 不過各方勢力仍在拉攏凱里入黨，以為即將到來的地方選舉增添猛將，因此凱里接下來的政治動向備受矚目。
當家超過一甲子的馬來西亞政黨巫統（UMNO），在去年馬來西亞國會選舉吃了大敗仗後，黨內紛爭就沒停息，恰逢今年又是巫統黨內改選年，前衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）、前國防部長希山慕丁（Hishammuddin）等黨內異議分子頗有結盟之勢，要來挑戰由現任副首相巫統主席阿末扎希（Ahmad Zahid）所領導的當權派。
正當外界期盼著看這場巫統的黨內大亂鬥之際，沒想到阿末扎希卻透過黨內運作，先是在1月14日召開的全國代表大會上以「聲量表決」方式，決議通過黨主席和署理主席兩個最高職位不開放競爭，這等於沒收了黨內異議分子通過黨內民主選舉「改朝換代」的權利。
更狠的是，阿末扎希隨後又通過黨的最高理事會發動奇襲，以紀律為由，在當地的華人農曆新年期間，開除了凱里的黨籍，以及凍結希山慕丁的黨籍六年，形同「清黨」。相對身陷貪腐醜聞的阿末扎希，自此頗受民眾歡迎的巫統新生代政治明星前衛生部長凱里，被迫離開了巫統，而具有挑戰資格的希山慕丁也被禁聲。
巫統黨爭帶來政治勢力重組
事實上，自上世紀末開始，巫統的黨爭便常以黨分裂的形式一再出現，而因應這樣的局勢出現的政黨勢力重組，也往往是馬來西亞政治民主化甚至政黨輪替的契機。凱里此際被開除之所以引起外界的高度矚目，便是要放在巫統分裂牽動馬來西亞政治版圖的這個脈絡下來理解，才會凸顯出他的重要性。
從去年11月落幕的國會選舉中可以發現，馬來人選民的支持實際上在處在一個雙分天下的局面，在野的國民聯盟（國盟Perikatan Nasional）中的馬來人政黨土著團結黨（土團黨，PPBM）及伊斯蘭黨（PAS）兩大黨的國會議席加起來有74席，遠比當前由希盟（Pakatan Harapan）與國陣（Barisan Nasional）組成的團結政府（Kerajaan Perpaduan）中的馬來人主導政黨人民公正黨（PKR）的31席，以及巫統的26席加起來更多。
換言之，凱里在此時，無論他最終選擇加入哪個陣營，都可製造出一種牽動馬來人中間選民的走向，進而影響目前政府的政黨結盟穩定與否的想像。
馬來西亞坊間有一種聲音認為，一旦凱里最終選擇加入在野陣營，國盟勢必會在即將到來的檳城、雪蘭莪、森美蘭、吉蘭丹、登嘉樓及吉打等六個州的州議會選舉中，給團結政府帶來強烈的挑戰，進而影響中央執政的穩定性。
崛起於疫情危機的明星部長
事實上，這位聲望威脅到黨主席阿末扎希的前明星部長凱里，政治路途幾經跌宕。2018馬來西亞獨立以來首度實現政黨輪替之際，身為敗選的巫統的前部長，凱里在黨氣勢低迷時，毅然舉起改革大旗，投入巫統的黨主席選舉，他的選戰主軸便是以批評前首相納吉（Najib Razak）的貪腐為主。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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