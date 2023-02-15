「偶像始祖」劉文正的死訊眾說紛紜，但無論如何，他確實是引領華語樂壇的重要人物

根據《中央社》報導，台灣一代巨星劉文正的經紀人兼好友夏玉順證實，劉文正於去（2022）年11月因心肌梗塞過世，享壽70歲；另一方面，根據《聯合新聞網》指出，雖然夏玉順證實了死訊，但關於劉文正的離世也有謠傳是烏龍消息。不過，除了夏玉順之外，曾與劉文正合作多次瓊瑤也證實了劉文正的死訊，死訊仍舊有一定的可信度。

劉文正逝世與否目前眾說紛紜，但無論如何，皆無可抹去劉文正在台灣樂壇的重要位置。

劉文正於1952年11月12日出生於台北，畢業於徐匯高中，1961年，年僅9歲的劉文正就參加了歌唱比賽，這是他人生首次參加以歌唱為主的比賽，兩年之後，劉文正除了展現歌唱天賦之外，也演出了兒童電視劇，換句話說，劉文正爾後能唱、能演的演藝生涯，其實從年幼時期就得以看出端倪。

到了1975年，23歲的劉文正加入了歌林唱片，由劉家昌量身打造，發行了首張個人專輯《諾言》後一戰成名，而1975年對於劉文正是重要的一年，除了《諾言》爆紅之外，也在同年演出名導白景瑞執導的電影《門裡門外》，這是劉文正的首部電影，從歌壇踏入了電影圈。

此外，不僅歌壇、電影圈能發現劉文正的身影，小螢幕的電視圈也能看見劉文正，同樣是1975年，劉文正也在台視首度主持歌唱節目《錦繡年華》。對於劉文正或是台灣演藝圈而言，1975年會是重要的一年，吹起劉文正的旋風，而劉文正輝煌卻短暫的演藝生涯就此起步。

之後，劉文正就展現個人的演藝才華，三棲於音樂、電影、電視等媒材，從各種形式伴著台灣人的休閒娛樂。1977年，劉文正在華視製作主持的《劉文正時間》中，創下82％的收視率，寫下電視綜藝節目的里程碑，而1975年至1982年間，劉文正也演出了多部愛情文藝片，包含《溫暖在秋天》、《閃亮的日子》、《雲且留住》、《燃燒吧！火鳥》、《冬天裡的一把火》、《卻上心頭》等片，幕前幕後合作的名家無數，包含白景瑞、瓊瑤、胡茵夢、張艾嘉、劉家昌等人。

至於音樂方面，出道後的劉文正產能也非常高，在1978年結束語歌林唱片之前，共發行了《諾言》、《門裡門外》、《永遠》、《綠樹花開情也來》、《她像個孩子》、《寄語》、《小雨打在我身上》、《可愛的女孩》（陌生的女孩）、《閃亮的日子》、《沉思》、《曠野中的人》、《情奔》等12張專輯。

在這個創作能量爆發、高度密集曝光的態勢之下，劉文正儼然成為70年代末期至80年代初期華語演藝圈最具代表性的男星之一，歌曲在華語地區擁有極高的傳唱度，無論是台灣、中國、香港或是東南亞等地，皆有廣大歌迷。也有人稱劉文正為華語歌壇的「偶像始祖」。

劉文正不只是「偶像始祖」，也開啟、引領了民歌風潮，劉文正在1980年、1982年、1983年，都於金鐘獎獲得男歌星演員獎，並以《太陽一樣》專輯獲得金鼎獎唱片製作獎，也多次獲得國際唱片金唱片獎、遠東首席歌星獎、新馬十大歌星雙冠軍、新加坡媒體聯合舉辦的亞洲十大歌星榜首。劉文正的歌曲成績，對於發揚華語樂壇的「校園民歌時期」有顯著的影響。

不過，正值當紅之際，劉文正在1984年結束了和寶麗金的合約，就逐漸淡出歌壇，至美國生活。到了1986年，劉文正再度返台，不過這次劉文正退出幕前，熱衷於幕後工作，成立並經營飛鷹唱片，期間培養出方文琳、伊能靜、裘海正、霍正奇、巫啟賢等知名藝人。最後，到了1991年，劉文正結束飛鷹唱片的工作之後移居美國，也就從演藝圈正式隱退。

而為什麼劉文正選擇急流勇退？經紀人兼好友夏玉順曾表示，在正紅的狀態引退，人們會記得他最美好的時刻。至於劉文正至美國生活後行事作風相當低調，來往單純，僅與身邊親朋好友互動，如今也傳出死訊，令各界震驚。

被劉文正拉拔的「飛鷹三姝」伊能靜，今日來台出席相關記者會，聞訊後也無法置信，哽咽表示還在消化劉文正的死訊，目前不方便表達太多想法。至於瓊瑤也表達對劉文正的離去相當遺憾與不捨。

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核稿編輯：羅元祺