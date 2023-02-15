「偶像始祖」劉文正的死訊眾說紛紜，但無論如何，他確實是引領華語樂壇的重要人物
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台灣一代巨星劉文正的經紀人兼好友夏玉順證實，劉文正於去年11月因心肌梗塞過世；雖然夏玉順證實了死訊，但關於劉文正的離世也有謠傳是烏龍消息。不過，除了夏玉順之外，曾與劉文正合作多次瓊瑤也證實了劉文正的死訊，死訊仍舊有一定的可信度。劉文正逝世與否目前眾說紛紜，但無論如何，皆無可抹去劉文正在台灣樂壇的重要位置。
根據《中央社》報導，台灣一代巨星劉文正的經紀人兼好友夏玉順證實，劉文正於去（2022）年11月因心肌梗塞過世，享壽70歲；另一方面，根據《聯合新聞網》指出，雖然夏玉順證實了死訊，但關於劉文正的離世也有謠傳是烏龍消息。不過，除了夏玉順之外，曾與劉文正合作多次瓊瑤也證實了劉文正的死訊，死訊仍舊有一定的可信度。
劉文正逝世與否目前眾說紛紜，但無論如何，皆無可抹去劉文正在台灣樂壇的重要位置。
劉文正於1952年11月12日出生於台北，畢業於徐匯高中，1961年，年僅9歲的劉文正就參加了歌唱比賽，這是他人生首次參加以歌唱為主的比賽，兩年之後，劉文正除了展現歌唱天賦之外，也演出了兒童電視劇，換句話說，劉文正爾後能唱、能演的演藝生涯，其實從年幼時期就得以看出端倪。
到了1975年，23歲的劉文正加入了歌林唱片，由劉家昌量身打造，發行了首張個人專輯《諾言》後一戰成名，而1975年對於劉文正是重要的一年，除了《諾言》爆紅之外，也在同年演出名導白景瑞執導的電影《門裡門外》，這是劉文正的首部電影，從歌壇踏入了電影圈。
此外，不僅歌壇、電影圈能發現劉文正的身影，小螢幕的電視圈也能看見劉文正，同樣是1975年，劉文正也在台視首度主持歌唱節目《錦繡年華》。對於劉文正或是台灣演藝圈而言，1975年會是重要的一年，吹起劉文正的旋風，而劉文正輝煌卻短暫的演藝生涯就此起步。
之後，劉文正就展現個人的演藝才華，三棲於音樂、電影、電視等媒材，從各種形式伴著台灣人的休閒娛樂。1977年，劉文正在華視製作主持的《劉文正時間》中，創下82％的收視率，寫下電視綜藝節目的里程碑，而1975年至1982年間，劉文正也演出了多部愛情文藝片，包含《溫暖在秋天》、《閃亮的日子》、《雲且留住》、《燃燒吧！火鳥》、《冬天裡的一把火》、《卻上心頭》等片，幕前幕後合作的名家無數，包含白景瑞、瓊瑤、胡茵夢、張艾嘉、劉家昌等人。
至於音樂方面，出道後的劉文正產能也非常高，在1978年結束語歌林唱片之前，共發行了《諾言》、《門裡門外》、《永遠》、《綠樹花開情也來》、《她像個孩子》、《寄語》、《小雨打在我身上》、《可愛的女孩》（陌生的女孩）、《閃亮的日子》、《沉思》、《曠野中的人》、《情奔》等12張專輯。
在這個創作能量爆發、高度密集曝光的態勢之下，劉文正儼然成為70年代末期至80年代初期華語演藝圈最具代表性的男星之一，歌曲在華語地區擁有極高的傳唱度，無論是台灣、中國、香港或是東南亞等地，皆有廣大歌迷。也有人稱劉文正為華語歌壇的「偶像始祖」。
劉文正不只是「偶像始祖」，也開啟、引領了民歌風潮，劉文正在1980年、1982年、1983年，都於金鐘獎獲得男歌星演員獎，並以《太陽一樣》專輯獲得金鼎獎唱片製作獎，也多次獲得國際唱片金唱片獎、遠東首席歌星獎、新馬十大歌星雙冠軍、新加坡媒體聯合舉辦的亞洲十大歌星榜首。劉文正的歌曲成績，對於發揚華語樂壇的「校園民歌時期」有顯著的影響。
不過，正值當紅之際，劉文正在1984年結束了和寶麗金的合約，就逐漸淡出歌壇，至美國生活。到了1986年，劉文正再度返台，不過這次劉文正退出幕前，熱衷於幕後工作，成立並經營飛鷹唱片，期間培養出方文琳、伊能靜、裘海正、霍正奇、巫啟賢等知名藝人。最後，到了1991年，劉文正結束飛鷹唱片的工作之後移居美國，也就從演藝圈正式隱退。
而為什麼劉文正選擇急流勇退？經紀人兼好友夏玉順曾表示，在正紅的狀態引退，人們會記得他最美好的時刻。至於劉文正至美國生活後行事作風相當低調，來往單純，僅與身邊親朋好友互動，如今也傳出死訊，令各界震驚。
被劉文正拉拔的「飛鷹三姝」伊能靜，今日來台出席相關記者會，聞訊後也無法置信，哽咽表示還在消化劉文正的死訊，目前不方便表達太多想法。至於瓊瑤也表達對劉文正的離去相當遺憾與不捨。
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核稿編輯：羅元祺
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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