你的抵抗力已經放假三年！口罩解封之後，保全家平安的三項重點

文：胡廷岳藥師的醫病故事集

生病的來源

口罩終於要解封了。只是，這三年來我們的自主防疫真的做的太好，原本容易生病的人也變得不常生病，導致我們的抵抗力這三年來都失去了「受訓」的機會，一放假就放了三年。甚至還只打了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，只記得如何對付「COVID-19疫情」。

根據過去的經驗看來，肺炎鏈球菌、流感，其實才是死亡率更高的殺人兇手呀！我就問，流感與其他容易突變的病毒，我們的身體真的還記得怎麼對付嗎？

廷岳我環島減藥演講時，常常說，生病的來源有三項，只要移除任何一個來源，就可以保障全家人平平安安。

想要保護家人的話，以下是廷岳我整理的重點分析：

1. 克服較弱的抵抗力

疫情終於到了尾聲，口罩解封之後，抵抗力較弱的人，就算自己的防疫做的很好，也請小心身邊的家人出門已經不戴口罩。

他很有可能成為無症狀的感染者，然後在不知情的情況下傳染給你。抵抗力較差的族群例如化療、孕婦、孩童長輩、長期臥床病人、長期無法出門曬太陽、先天或後天抵抗力缺乏的夥伴。以及呼吸系統比較脆弱的族群，例如氣喘、肺水腫、嚴重過敏的夥伴。也許近期流感還在流行的期間，還不適合突然群聚。

我建議等第一波「口罩解封後」的國內多種多重傳染病疫情結束之後，醫療量能有了，再讓自己嘗試沒有口罩的生活，把抵抗力訓練回來，會是明智的選擇。

反過來說，若你可能成為這些族群的探望者，我建議你的口罩晚一點再解封，因為你的強大抵抗力很可能隱藏了你的病情，讓你成為無症狀感染者，感染給你的家人。

2. 克服較強的病原體

當病原體傳染力超級強，我想來想去，最好的方法還是幫自己補支疫苗。

眼看台灣的流感疫苗、肺炎疫苗施打率一直以來都不高。老實講，這三年來我們防疫做的太好了，不常生病了，因此我們的抵抗力這三年來都失去了「受訓」的機會，身體裡只剩下菜鳥，早忘了怎麼打仗。

很多長輩都會常常說：「但我都躲在家阿，我都不跟別人接觸，安啦！」其實有一個很大的盲點，我們等等說。我擔心的是，當我們的免疫力已經生於憂患，死於安樂，只要今年不幸中獎，症狀應該會很明顯。因為今年絕對是派新兵上戰場打精實幹練的敵人啊……。

3. 克服接觸病原體的機會

環島減藥公益演講時長輩常常告訴我：「不會啦，我出門都會戴口罩，回家就會用漂白水全身上下清潔一遍，我超級保護自己，所以我不用打疫苗。」

有趣的是，廷岳我並不擔心你在家裡確診，反倒擔心：當你在家裡面滑倒，摔了一跤骨折了，想必你會想去住院打石膏。

你一定會想說，不就打個石膏，住院7天14天就可以安全回家了嗎？抱歉，很多人就是在這個時候感染肺炎。你會在醫院吃飯、在醫院被照顧，在醫院裡面生活24小時連續7天。沒想到突然就沒辦法呼吸，突然就來不及說再見(這就是肺炎鏈球菌的危險性)。

為了避免危及情況，以及更多未知被傳染的可能性（就算你防疫做得很好，也無法避免意外進入醫院的機會）。反正肺炎鏈球菌疫苗一輩子只要打一次就好，我認真建議全家人自費也好公費也好，一起去打「肺炎鏈球菌疫苗」。擋住看不見的子彈。

別讓無症狀的自己，傳染給免疫力低下的家人，也別讓細菌病毒趁著口罩解封時節有機可趁。廷岳我以上從三條路徑分析生病的原因，以及避免生病的方法，希望能影響你的行動，打支疫苗，照顧好自己，減少吃藥。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航