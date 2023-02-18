你的抵抗力已經放假三年！口罩解封之後，保全家平安的三項重點
我們想讓你知道的是
我建議等第一波「口罩解封後」的國內多種多重傳染病疫情結束之後，醫療量能有了，再讓自己嘗試沒有口罩的生活，把抵抗力訓練回來，會是明智的選擇。
生病的來源
口罩終於要解封了。只是，這三年來我們的自主防疫真的做的太好，原本容易生病的人也變得不常生病，導致我們的抵抗力這三年來都失去了「受訓」的機會，一放假就放了三年。甚至還只打了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，只記得如何對付「COVID-19疫情」。
根據過去的經驗看來，肺炎鏈球菌、流感，其實才是死亡率更高的殺人兇手呀！我就問，流感與其他容易突變的病毒，我們的身體真的還記得怎麼對付嗎？
廷岳我環島減藥演講時，常常說，生病的來源有三項，只要移除任何一個來源，就可以保障全家人平平安安。
想要保護家人的話，以下是廷岳我整理的重點分析：
1. 克服較弱的抵抗力
疫情終於到了尾聲，口罩解封之後，抵抗力較弱的人，就算自己的防疫做的很好，也請小心身邊的家人出門已經不戴口罩。
他很有可能成為無症狀的感染者，然後在不知情的情況下傳染給你。抵抗力較差的族群例如化療、孕婦、孩童長輩、長期臥床病人、長期無法出門曬太陽、先天或後天抵抗力缺乏的夥伴。以及呼吸系統比較脆弱的族群，例如氣喘、肺水腫、嚴重過敏的夥伴。也許近期流感還在流行的期間，還不適合突然群聚。
我建議等第一波「口罩解封後」的國內多種多重傳染病疫情結束之後，醫療量能有了，再讓自己嘗試沒有口罩的生活，把抵抗力訓練回來，會是明智的選擇。
反過來說，若你可能成為這些族群的探望者，我建議你的口罩晚一點再解封，因為你的強大抵抗力很可能隱藏了你的病情，讓你成為無症狀感染者，感染給你的家人。
2. 克服較強的病原體
當病原體傳染力超級強，我想來想去，最好的方法還是幫自己補支疫苗。
眼看台灣的流感疫苗、肺炎疫苗施打率一直以來都不高。老實講，這三年來我們防疫做的太好了，不常生病了，因此我們的抵抗力這三年來都失去了「受訓」的機會，身體裡只剩下菜鳥，早忘了怎麼打仗。
很多長輩都會常常說：「但我都躲在家阿，我都不跟別人接觸，安啦！」其實有一個很大的盲點，我們等等說。我擔心的是，當我們的免疫力已經生於憂患，死於安樂，只要今年不幸中獎，症狀應該會很明顯。因為今年絕對是派新兵上戰場打精實幹練的敵人啊……。
3. 克服接觸病原體的機會
環島減藥公益演講時長輩常常告訴我：「不會啦，我出門都會戴口罩，回家就會用漂白水全身上下清潔一遍，我超級保護自己，所以我不用打疫苗。」
有趣的是，廷岳我並不擔心你在家裡確診，反倒擔心：當你在家裡面滑倒，摔了一跤骨折了，想必你會想去住院打石膏。
你一定會想說，不就打個石膏，住院7天14天就可以安全回家了嗎？抱歉，很多人就是在這個時候感染肺炎。你會在醫院吃飯、在醫院被照顧，在醫院裡面生活24小時連續7天。沒想到突然就沒辦法呼吸，突然就來不及說再見(這就是肺炎鏈球菌的危險性)。
為了避免危及情況，以及更多未知被傳染的可能性（就算你防疫做得很好，也無法避免意外進入醫院的機會）。反正肺炎鏈球菌疫苗一輩子只要打一次就好，我認真建議全家人自費也好公費也好，一起去打「肺炎鏈球菌疫苗」。擋住看不見的子彈。
別讓無症狀的自己，傳染給免疫力低下的家人，也別讓細菌病毒趁著口罩解封時節有機可趁。廷岳我以上從三條路徑分析生病的原因，以及避免生病的方法，希望能影響你的行動，打支疫苗，照顧好自己，減少吃藥。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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