莊子「大瓠之種」：有用無用與人的尊嚴

從小到大，我們是否在曾不同階段、不同事件、面對不同對象時，都曾經被人無情地質疑過用途？舉例來説：中學時代被母親質疑：「踢足球可以進入大學嗎？」大學時代被女朋友質疑：「讀哲學可以找到工作嗎？」畢業後出來社會工作時被親戚質疑：「做一家小公司職員能夠飛黃騰達嗎？」人到中年時覺得自由可貴嘗試爭取時被不相干的人質疑：「自由能飽肚嗎？」

上述耳熟能詳的質疑，雖然未必與讀者所遇到的一樣，但相信仍不會對其覺得陌生。今日筆者想借莊子與惠子的一番對話，剖析產生這些質疑的背後原因，再推展到我們在人生旅途上，該如何自處。

對於有用無用的討論，在《莊子内篇》中其實也有數個不同地方出現。筆者今次引用的，是《莊子内篇•逍遙游》中莊子與惠子關於大瓠之種的對話。爲了方便讀者閲讀，筆者將原來《莊子》所載的文言文，通過自己的理解翻譯成現代語文。對於部分需要引用由其他學者所提出的特別解釋或觀點，筆者將會標示内容出處，以尊重其他學者所付出的努力及方便讀者參考。

大瓠之種（上半部分） 惠子向莊子抱怨，魏王給他賞賜了一些大葫蘆1的種子，惠子成功把種子種成大葫蘆，葫蘆雖有五石（古時容量）大，但因爲那些大葫蘆的質地太脆，無法承受裝水後的自重而裂開；如將其割開造成匙2，又因爲體積太大而無法容納。惠子因此覺得大葫蘆是大而無用而將它打破。 對於惠子的抱怨，莊子説了一個故事作喻：有宋人世世代代製造不龜手之藥亦只能賺數金，一日有客人前來竟以百金來買其藥方，宋人商量後認爲一日能賺百金機會難逢，故將藥方賣給客人。及後客人將藥方呈上給吳王，吳王亦因為此藥而於水戰中大敗越人，客人亦因此得到吳王賞賜封地。莊子是透過藥方換百金，百金換封地的比喻，來説明「所用之異」，意思是指人或事物於不同情況下的應用會體現出不同價值，指出惠子只考慮大葫蘆是否能做盛水器皿或匙，而不考慮用大葫蘆造舟，就斷定大葫蘆就是無用，是矛塞不通的表現3。（《莊子内篇•逍遙游》）

相信聰明的讀者看到這裏，馬上能領會到，莊子或許是想教導我們，人或事物的價值會隨著觀看角度（如身分、時機、用途等）不同而不同。這個「所用之異」，套用到我在文章開首的四個例子，我可以轉換成：踢足球表現優秀可以進入校隊並獲大學取錄；讀哲學可以搞人生課程成爲文青中熱愛的KOL；成爲一家小公司的職員亦可以學習相關技能之後自立門戶；自由可以減少受不公平對待而令我相對地飽肚。

上述的四個例子，無論是轉換前或轉換後，改變的就只有應用方法，最終目標仍然是離不開一個所謂要「出人頭地」的框架。筆者個人認爲，「出人頭地」只是社會價值觀所包裝的一層美麗外衣，如果我參考社會大多數人用財富多少來衡量一個人有多「出人頭地」，那就是露骨的説明：「只有你所作的事能賺取高收入才是有用」。

部分讀者或不認同筆者的推論，認爲「出人頭地」不一定只對應收入，可以是指對社會作出貢獻，又或者是提升自身修養的。如果這樣，筆者其實是感到安慰的，至少社會上原來並不是人人向錢看。但問題是，這樣仍然走不出為人或事物追求「用途」的思維。

我嘗試用符號總括一下：

方法轉換前：方法A→用途A（高收入）

方法轉換後：方法B→用途A（高收入）

目標轉換後：方法X→用途B（對社會有貢獻／提升自身修養）

Photo Credit: Wikimedia Commons, Public Domain

對於一向靈活多變的莊子，是否停留在「所用之異」層面就是已經滿足？

大瓠之種（下半部分） 惠子聽到莊子批評自己矛塞不通，就指莊子所言的道理，猶如樗樹一樣，大而無當，是廢話。 莊子回應指，貓因爲捕鼠而卑伏自身體左右亂跳，最終跌入機關而死；又指斄牛身體大得像天邊的雲一樣，雖然不能捉鼠但用途可大4。最後，莊子反問惠子既然有大樹，擔心其無用，何不將大樹植於「無何有之鄉，廣莫之野」，任由其「逍遙適性」5。（《莊子内篇•逍遙游》）

筆者覺得莊子重點在於「無何有之鄉，廣莫之野」，据成玄英疏的解釋，意思是指「寬曠無人之處，不問何物，悉皆有無」6，筆者認爲是借托這個地方，比喻人或事物不應受外人的眼光所干擾，與後句「逍遙適性」是互相呼應。

筆者認爲這個「逍遙適性」的觀點，較之前所講的「所用之異」有更深層次的意思：「所用之異」是指我們不應被固有的應用方法及目的，例如是社會賦予的價值觀（例如財富、能力等）捆綁，而去判斷一個人或事物有用還是無用。而「逍遙適性」的觀點，則提醒我們爲何總是要為一個人或事物去找「用途」，為何不可以該人或事物本身就是一個「用途」（筆者反對這個找用途的行為，只是如果硬要一個「用途」，那筆者就說他本身就是「用途」方便理解）。

從有用無用看人的尊嚴

筆者寫本文，是希望分享，人生在世，我們不需為每一個人或事物找一個「用途」而將其合理化並賦予價值。就算我們無法擺脫找價值的慣性行爲，至少都需要考慮社會上所謂的種種價值觀，與你有多相關，又是否與你的價值觀一致。

對於天生有殘障的小朋友，例如是智力問題或者身體結構問題，他們當然因爲天生殘障所以競爭力不如常人，如果我們以社會常途價值觀來看待他們，他們很可能是被歸類為「無用」的人，甚至會被視爲社會的負累。如果我們用「所用之異」來看待他們，假設一個天生有自閉症的小朋友，他的母親對其他人說：「雖然他有自閉症，但可能他在數學或音樂獨當一面呢！」。這不仍是為這個小朋友在找「用途」找價值嗎？筆者對這樣的描述非常反對。筆者反問，如果該自閉症小朋友最終的確沒有獨當一面的能力，按他的母親所講，是否他就連最後的希望都沒有，最終被判斷為「無用」，就因此沒有價值呢？我們又能否做到如莊子所教導，抛開有用無用的慣性思維，讓他們「逍遙適性」，純粹用心地愛護着他們呢？

參考來源：

陳鼓應注譯（1983），《莊子今注今譯》，北京：中華書局。：第27頁。 郭慶藩撰，王考魚點校（1985），《莊子集釋》，北京：中華書局。：第36頁。 《莊子今注今譯》：第29頁。 《莊子今注今譯》：第31頁。 《莊子集釋》：第41頁。 《莊子集釋》：第41頁。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin