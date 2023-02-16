莊子「大瓠之種」：有用無用與人的尊嚴
我們想讓你知道的是
人生在世，我們不需為每一個人或事物找一個「用途」而將其合理化並賦予價值。就算我們無法擺脫找價值的慣性行爲，至少都需要考慮社會上所謂的種種價值觀，與你有多相關，又是否與你的價值觀一致。
從小到大，我們是否在曾不同階段、不同事件、面對不同對象時，都曾經被人無情地質疑過用途？舉例來説：中學時代被母親質疑：「踢足球可以進入大學嗎？」大學時代被女朋友質疑：「讀哲學可以找到工作嗎？」畢業後出來社會工作時被親戚質疑：「做一家小公司職員能夠飛黃騰達嗎？」人到中年時覺得自由可貴嘗試爭取時被不相干的人質疑：「自由能飽肚嗎？」
上述耳熟能詳的質疑，雖然未必與讀者所遇到的一樣，但相信仍不會對其覺得陌生。今日筆者想借莊子與惠子的一番對話，剖析產生這些質疑的背後原因，再推展到我們在人生旅途上，該如何自處。
對於有用無用的討論，在《莊子内篇》中其實也有數個不同地方出現。筆者今次引用的，是《莊子内篇•逍遙游》中莊子與惠子關於大瓠之種的對話。爲了方便讀者閲讀，筆者將原來《莊子》所載的文言文，通過自己的理解翻譯成現代語文。對於部分需要引用由其他學者所提出的特別解釋或觀點，筆者將會標示内容出處，以尊重其他學者所付出的努力及方便讀者參考。
大瓠之種（上半部分）
惠子向莊子抱怨，魏王給他賞賜了一些大葫蘆1的種子，惠子成功把種子種成大葫蘆，葫蘆雖有五石（古時容量）大，但因爲那些大葫蘆的質地太脆，無法承受裝水後的自重而裂開；如將其割開造成匙2，又因爲體積太大而無法容納。惠子因此覺得大葫蘆是大而無用而將它打破。
對於惠子的抱怨，莊子説了一個故事作喻：有宋人世世代代製造不龜手之藥亦只能賺數金，一日有客人前來竟以百金來買其藥方，宋人商量後認爲一日能賺百金機會難逢，故將藥方賣給客人。及後客人將藥方呈上給吳王，吳王亦因為此藥而於水戰中大敗越人，客人亦因此得到吳王賞賜封地。莊子是透過藥方換百金，百金換封地的比喻，來説明「所用之異」，意思是指人或事物於不同情況下的應用會體現出不同價值，指出惠子只考慮大葫蘆是否能做盛水器皿或匙，而不考慮用大葫蘆造舟，就斷定大葫蘆就是無用，是矛塞不通的表現3。（《莊子内篇•逍遙游》）
相信聰明的讀者看到這裏，馬上能領會到，莊子或許是想教導我們，人或事物的價值會隨著觀看角度（如身分、時機、用途等）不同而不同。這個「所用之異」，套用到我在文章開首的四個例子，我可以轉換成：踢足球表現優秀可以進入校隊並獲大學取錄；讀哲學可以搞人生課程成爲文青中熱愛的KOL；成爲一家小公司的職員亦可以學習相關技能之後自立門戶；自由可以減少受不公平對待而令我相對地飽肚。
上述的四個例子，無論是轉換前或轉換後，改變的就只有應用方法，最終目標仍然是離不開一個所謂要「出人頭地」的框架。筆者個人認爲，「出人頭地」只是社會價值觀所包裝的一層美麗外衣，如果我參考社會大多數人用財富多少來衡量一個人有多「出人頭地」，那就是露骨的説明：「只有你所作的事能賺取高收入才是有用」。
部分讀者或不認同筆者的推論，認爲「出人頭地」不一定只對應收入，可以是指對社會作出貢獻，又或者是提升自身修養的。如果這樣，筆者其實是感到安慰的，至少社會上原來並不是人人向錢看。但問題是，這樣仍然走不出為人或事物追求「用途」的思維。
我嘗試用符號總括一下：
- 方法轉換前：方法A→用途A（高收入）
- 方法轉換後：方法B→用途A（高收入）
- 目標轉換後：方法X→用途B（對社會有貢獻／提升自身修養）
對於一向靈活多變的莊子，是否停留在「所用之異」層面就是已經滿足？
大瓠之種（下半部分）
惠子聽到莊子批評自己矛塞不通，就指莊子所言的道理，猶如樗樹一樣，大而無當，是廢話。
莊子回應指，貓因爲捕鼠而卑伏自身體左右亂跳，最終跌入機關而死；又指斄牛身體大得像天邊的雲一樣，雖然不能捉鼠但用途可大4。最後，莊子反問惠子既然有大樹，擔心其無用，何不將大樹植於「無何有之鄉，廣莫之野」，任由其「逍遙適性」5。（《莊子内篇•逍遙游》）
筆者覺得莊子重點在於「無何有之鄉，廣莫之野」，据成玄英疏的解釋，意思是指「寬曠無人之處，不問何物，悉皆有無」6，筆者認爲是借托這個地方，比喻人或事物不應受外人的眼光所干擾，與後句「逍遙適性」是互相呼應。
筆者認爲這個「逍遙適性」的觀點，較之前所講的「所用之異」有更深層次的意思：「所用之異」是指我們不應被固有的應用方法及目的，例如是社會賦予的價值觀（例如財富、能力等）捆綁，而去判斷一個人或事物有用還是無用。而「逍遙適性」的觀點，則提醒我們爲何總是要為一個人或事物去找「用途」，為何不可以該人或事物本身就是一個「用途」（筆者反對這個找用途的行為，只是如果硬要一個「用途」，那筆者就說他本身就是「用途」方便理解）。
從有用無用看人的尊嚴
筆者寫本文，是希望分享，人生在世，我們不需為每一個人或事物找一個「用途」而將其合理化並賦予價值。就算我們無法擺脫找價值的慣性行爲，至少都需要考慮社會上所謂的種種價值觀，與你有多相關，又是否與你的價值觀一致。
對於天生有殘障的小朋友，例如是智力問題或者身體結構問題，他們當然因爲天生殘障所以競爭力不如常人，如果我們以社會常途價值觀來看待他們，他們很可能是被歸類為「無用」的人，甚至會被視爲社會的負累。如果我們用「所用之異」來看待他們，假設一個天生有自閉症的小朋友，他的母親對其他人說：「雖然他有自閉症，但可能他在數學或音樂獨當一面呢！」。這不仍是為這個小朋友在找「用途」找價值嗎？筆者對這樣的描述非常反對。筆者反問，如果該自閉症小朋友最終的確沒有獨當一面的能力，按他的母親所講，是否他就連最後的希望都沒有，最終被判斷為「無用」，就因此沒有價值呢？我們又能否做到如莊子所教導，抛開有用無用的慣性思維，讓他們「逍遙適性」，純粹用心地愛護着他們呢？
參考來源：
- 陳鼓應注譯（1983），《莊子今注今譯》，北京：中華書局。：第27頁。
- 郭慶藩撰，王考魚點校（1985），《莊子集釋》，北京：中華書局。：第36頁。
- 《莊子今注今譯》：第29頁。
- 《莊子今注今譯》：第31頁。
- 《莊子集釋》：第41頁。
- 《莊子集釋》：第41頁。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。