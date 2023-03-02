2023/03/02,
商業

買車前必知的台版「檸檬車法案」：新車出現哪些情形，可以主張解約？

買車前必知的台版「檸檬車法案」：新車出現哪些情形，可以主張解約？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

汽車買賣契約是消費者的權益保障依據，該如何主張解約、瑕疵擔保等等重大事項都包含在契約之中，如果契約書不在手邊，車主可能無法知道法律上可主張哪些權益，所以保留一份契約書，是非常重要的事情。

文：陳建至律師

經濟部發布《汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項》，包含俗稱的台版「檸檬車法案」（Lemon Laws）已於2021年7月1日正式上路，給予新車車主在180天或1萬2000公里內有屢修不復的瑕疵，得以申請退車退費或換新車，相較於其他國家，例如美國紐約「2年、2萬9千公里」、中國「2年、5萬公里」、韓國與菲律賓都是「1年、2萬公里」，相形之下雖有些為德不卒，但也是給予我國汽車車主權利保障的新里程碑。

新車出現哪些情形，可以主張解約

我們來看看具體的可以主張此權利的情形有哪些：（汽車買賣定型化契約應記載第七、八點）

  1. 於行駛時，突然起火燃燒。
  2. 於排檔時或行駛時，發生暴衝，經送業者維修二次而未修復。
  3. 於行駛時，煞車失靈，經送業者維修二次而未修復。
  4. 於行駛時，突然熄火故障，經送業者維修二次而未修復。
  5. 於行駛時，引擎溫度升高至極限，經送業者維修二次而未修復。
  6. 其他重大瑕疵，有危害生命或身體健康安全之虞，經送業者維修二次而未修復。
  7. 因相同瑕疵於保養手冊所載之場所，經四次以上維修仍無法回復正常機能。
  8. 因機能瑕疵所致無法正常使用車輛，經送保養手冊所載之場所維修，其累積無法使用日數達三十日以上。但有下列情形之ㄧ者，其期間不予累計：（1）消費者未依通知取車之期間。（2）回廠維修已提供消費者代步車或補貼相當代步費用之合理期間。

換言之，只要購買新車在180天或1萬2000公里內，有上述情形之一，即可以向車商要求解約退回全額價金。但另一個關鍵問題在於，車子有沒有瑕疵，該如何認定？

可委託專業機構鑑定是否有前述瑕疵存在

汽車買賣定型化契約應記載第七點規定，前述1-6款情形之發生是否因標的物瑕疵所致，雙方有爭議時，得由雙方同意之專業機構鑑定。鑑定結果證實係因標的物瑕疵所致者，業者應負擔鑑定費用。也藉是讓公正且專業的第三方，對車輛進行鑑定，找出是否有足以解約之瑕疵存在，也可以解決雙方各執一詞的困境，導入科學實證來解決問題。實務上消保官或法院囑託「台灣區汽車修理同業工業公會」來鑑定是最為常見的。

如果車商所提供的買賣契約，沒有依照《汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項》修正，該怎麼辦？

主管機關針對一般民眾常見類型的契約，為保障消費者權益，通常會發布各類定性化契約（例如健身中心定型化契約範本），甚至臚列契約中應記載事項及不得記載事項，要求業者必須遵循，不得違反定性化契約之內容，如業者經主管機關發現契約內容有違反定型化契約，並令其限期改正而屆期不改正者，可能會被處新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰鍰（《消費者保護法》第56-1條）。

萬一業者提供沒有合乎公告的定型化契約範本，民眾一時不察而簽約，是否就無法受到保障呢？其實不會，因為消費者保護法第17條第4及5項分別規定：「違反第一項公告之定型化契約，其定型化契約條款無效。該定型化契約之效力，依前條規定定之。」、「中央主管機關公告應記載之事項，雖未記載於定型化契約，仍構成契約之內容。」當然民眾在簽約時，還是要先詳閱契約內容後再簽署才能有完整的保障，但如果未察覺業者提供的是沒有合乎公告的定型化契約內容，萬一沒注意到而簽署，也是可以引用定型化契約範本的內容來主張權益。

車廠簽約後向車主回收買賣契約，該怎麼主張權益？

汽車買賣契約是消費者的權益保障依據，該如何主張解約、瑕疵擔保等等重大事項都包含在契約之中，如果契約書不在手邊，車主可能無法知道法律上可主張哪些權益，所以保留一份契約書，是非常重要的事情。

但常見車主反應，買車簽約後，車廠常常沒有主動給出契約書讓車主留存，以致於日後車子發現問題，車廠又無法修好瑕疵時，這時車主該怎麼主張權益？契約書通常是一式二份，車廠和車主個保留一份為憑，所以此時車主是有權利要求車廠提出，縱使雙方在法庭相見，因為證據偏在車廠一方，法官也可以命車廠提出供檢視。又或者如上述，汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項其實具有法定效力，只要證明有簽約的事實，也可以直接援引作為契約內容，這樣就不必拘束於紙本契約書，對車主而言更有保障。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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