【攝影展】《沖縄－荒木經惟・中平卓馬》：如果沖繩是一位攝影家，它演示了如何操弄大師的風格
我們想讓你知道的是
如果沖繩是一位攝影家，那展覽《沖縄－荒木經惟・中平卓馬》演示了它如何操弄大師的風格，它包含了像晚年中平卓馬的荒木經惟、像荒木經惟的中平卓馬，以及很中平卓馬的中平卓馬。透過這樣的方式，此次展覽提供了一個藝術家風格以外的觀看，進而思考攝影在藝術當中獨一無二的特質。
文：汪正翔（亞紀畫廊）
一直以來攝影藝術被想像成一種個人風格的展現，如果不同攝影家同樣前往一個地方拍照，我們更期待從中可以發現每位創作者獨特的眼光。在攝影史上不乏這樣的案例，譬如古巴之於美國，蘭嶼之於台灣。[1]
我們可以用這樣的眼光去看待沖繩嗎？確實沖繩作為一個日本現代攝影史的母題，足以反映許多攝影家的特色。例如東松照明的沖繩充滿了批判的意識，石川竜一則表現了一種具有挑釁意味的刻板印象，沖繩在此猶攝影家風格的操練場。
為何沖繩會成為日本攝影家經常拍攝的地點，有攝影與政治上的原因。
就政治而言，沖繩在二戰之後成為美軍的領地，宛如一個國中之國。就攝影而言，沖繩作為一種「異地」像是古巴或是蘭嶼一樣，帶給攝影家新的刺激。這種刺激進一步分析包含了「對象」與「表現」兩個層次。關注對象的攝影師傾向於捕捉沖繩特殊的對象，並且盡量減少創作的表現。在畫面上經常是特寫，或是完整地貌。照片之中常包含大量的資訊。關注表現的攝影師則常用主觀的視角拍攝，或是捕捉具有豐富細節、質地的畫面。照片在此承載的是形式或是形式所誘發主觀的情緒而非意義。
亞紀畫廊此次展出的兩位攝影家荒木經惟與中平卓馬也前往沖繩拍攝。包含荒木經惟1971年的《感傷之旅II－沖繩》、中平卓馬遺產單位以國境為概念組織的1976年《吐噶喇列島》，與其晚期於2009-2011年時所拍攝的彩色攝影作品。
在沒有實際進入中平卓馬與荒木經惟的照片之時，我們很容易認為前者是關注對象的，後者則是強調表現的。這是因為我們對於這兩人的攝影風格已經有一個既定的印象。但是實際上卻並非如此。展覽當中部分中平卓馬拍攝的沖繩的照片，竟然出乎意料的帶有一種表現力，而荒木經惟的照片，卻非常強調紀錄性與指示性。為何會出現這樣的情況？
依據作者論的觀點——認為照片是作者價值觀的產物，這些例外顯示了創作者的美學。譬如，以中平卓馬四次前往沖繩拍攝的照片為例。我們會發現最後一次他的攝影，就如同他在植物圖鑑當中所述的理念的實踐，是一種圖錄的形式。而之前拍攝沖繩的照片則帶有表現性，呼應Provoke時期的思維。
荒木經惟的沖繩照片也可以用這樣的方式來解，那些具有資訊性的標示與場景，是一種入世的、人文主義的結果，呼應荒木經惟一貫美學。特別那一張身材健碩的兩人面向鏡頭的照片，簡直就像是Eugene Atget的照片。而後者在靈光消逝的年代正標舉了一種極端的人文主義，也就是把攝影視為一種入世的行動。
但是另外有一種非歷時性的觀點，這時候並不是人看見了地方，或是人將心中的意念實現在地方之上，地方也會回過頭來凝視著拍攝者。這個說法並不是說兩人的照片受到拉岡（Lacan）理論的影響，也不是說攝影終究受到對象所決定。
至少對於中平卓馬與荒木經惟而言，所謂的對象決定論聽起來太過於接近報導攝影——後者相信照片無論如何可以捕捉到某種真實，即便攝影師可以用主觀的方式去表現。地方之所以會同時回望觀看者，是因為自我與對象都是變動的，所謂照片是一種動態協商的結果。
以荒木經惟為例，他所拍攝沖繩的照片其實包含兩個部分：一部分是受商業委託所拍攝，一部分是工作之餘所拍攝，也是這次展覽之中所見。
觀眾很明顯可以發現它採取了不同的觀看方式，這顯然不是因為拍照的地點發生了變化，而是因為它啟動了不一樣的自我，而這個自我的眼光拋向了世界，然後從世界當中「折射」回來，這種折射並不是一種客觀的反射，而是受到前此的活動所影響。
譬如因為攝影當中必須致力於尋找「乾淨」與具有表現的場景，於是在個人的攝影當中反其道而行，大量的拍攝各種特殊性訊息。在這裡造成改變的並非地點，也不全然是創作者的藝術理念，而是拍攝的情境，這是人與地點共同協商的結果。
從沖繩觀看的角度去解釋中平卓馬1970年代的照片，我們也會得到不同的啟發。那些具有豐富紋理、同時取消對象的風格，並非一種內心的意象，而是一種「非人類」的回望。
這種回望是透過擾亂視角來發動，譬如一整片的草地或是密密麻麻的樹根，他讓觀者不知如何「著眼」，也無從判斷作者的觀點。於是世界就像是在自己的世界之中存在，沖繩成為這個荒涼世界的隱喻。
但是當中平卓馬晚年重返之時，他看起來如同荒木經惟一樣，努力的搜羅各種人文的線索，譬如文字或是標誌。但事實上那個非人的世界依然存在，只是它從擾亂觀看變成隱身在各種符號之後，甚至不可觀看。從作者的角度，我們會說中平卓馬看見了那些符號，但是從「地方」的角度我們會說它不讓中平看見，即使中平仍然一直拍一直拍。
如果沖繩是一位攝影家，那此次展覽演示了它如何操弄大師的風格，它包含了像晚年中平卓馬的荒木經惟、像荒木經惟的中平卓馬，以及很中平卓馬的中平卓馬。
而往後前來此地的攝影者，都將繼續面對這些風格化的地點，與非人化的風格。透過這樣的方式，此次展覽提供了一個藝術家風格以外的觀看，進而思考攝影在藝術當中獨一無二的特質。
備註
[1] 譬如當我們看到關曉榮、王信等人拍攝蘭嶼的照片，我們幾乎立刻可以辨識出他們不一樣的攝影思維乃至於價值觀。關曉榮紀錄的是原住民的社會生活，而王信拍攝的原住民純樸的樣貌。
展覽資訊
- 名稱：沖縄－荒木經惟・中平卓馬
- 時間：2023年1月10日至2月25日
- 地點：亞紀畫廊（台北市中正區信義路二段79巷38號）
- 票價：免費
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。