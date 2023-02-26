【小說】《貓咪的最後時光》選摘：真是的，為了一個名字，人類居然可以吵成這樣
我們想讓你知道的是
「我要跟浩太換名字！」「不可以。」母親不予理會。「人家都當了六年的浩太，突然換名字，浩太也會很困擾的。」「才不會，反正浩太是貓。」「因為是貓就不尊重人家，媽媽討厭這樣的小孩。」母親的「討厭」似乎殺傷力極強，浩美頓時不吭聲了。浩太從底下探頭看浩美，浩美猛地撇過頭去，好像有點淚眼汪汪了。
文：有川浩
「我討厭浩美這個名字！」
上小學以後，浩美開始像這樣耍任性。
好像是第一次點名的時候，導師把浩美的名字誤認為女生。
櫻庭浩美同學，是小美呢──導師這麼說出口後，接下來的反應搞砸了。
啊，糟糕，因為浩美同學的睫毛像女生一樣又長又可愛，所以老師搞錯了。
結果從此全班都調侃他「小美」，深深地傷了浩美的自尊心。
但父親的心被傷得更深。
「我討厭死浩美這個名字了！」
每次浩美鬧脾氣，父親就一臉快哭出來的表情。二兒子出生時，經過嚴正的猜拳決定的「浩美」這個名字，是父親命名的。
「不要這樣說，浩美是個好名字啊。裡面也有媽媽的名字。」
母親的名字叫明美。昌浩的名字，「昌」字是從父親的「和昌」來的，因此父親似乎決定下一個孩子要有和長男一樣的「浩」字，再加上母親的「美」，取名為「浩美」。
「浩美」的讀音是HIROMI，是男女通用的名字，所以不管生下來的孩子是男是女都沒問題──在知道孩子的性別以前，父親似乎就對這個名字相當滿意。
「既然是男生，或許應該叫『明浩』或『浩明』呢。」
母親嘻嘻笑道，父親更是快哭了。
「至少應該叫『美浩』嗎……」
「開玩笑的啦。」
母親摸了摸沮喪的父親的頭。
「取父母名字的第二個字，然後兄弟用『浩』字統一，名字接龍。很容易看出一家人命名的規則，我覺得是很棒的名字啊。」
「一點都不好！」
母親努力打圓場，卻被浩美粉碎了。
「我比較想要浩太的名字！我要跟浩太交換！」
矛頭突然指向自己，浩太嚇了一跳。我可不想被扯進爭端。
「浩太的話，一看就是男生的名字。我出生的時候，媽媽也本來要把我取名叫浩太對吧？」
父親終於垂頭喪氣地走掉了。
「啊啊……爸爸好可憐。」
昌浩故意大聲說，浩美似乎有些心虛了，但昌浩接下來出招出錯了：
「浩美真是個壞小孩～」
「我才不壞！」
一轉眼又固執起來了。
「我要跟浩太換名字！」
「不可以。」
母親不予理會。
「人家都當了六年的浩太，突然換名字，浩太也會很困擾的。」
「才不會，反正浩太是貓。」
「因為是貓就不尊重人家，媽媽討厭這樣的小孩。」
母親的「討厭」似乎殺傷力極強，浩美頓時不吭聲了。浩太從底下探頭看浩美，浩美猛地撇過頭去，好像有點淚眼汪汪了。
母親似乎也覺得說得有點過火了，抱住浩美：
「浩太也用了浩太這個名字六年，被大家疼愛，你卻要搶走這個充滿大家愛情的名字，這樣浩太不是很可憐嗎？」
浩美一副無法信服的表情。
「浩美這個名字，也充滿了家人對你六年來的愛情啊。浩美，你要丟掉媽媽對你的愛嗎？」
母親「哇哇」假哭起來，演技爛到沒話說，但浩美驚慌失措起來，「我沒有！」
浩美似乎並未完全接受，但可能是覺得不可以害母親哭泣，百般不願地聽話了。
真是的，為了一個名字，人類居然可以吵成這樣。浩太聳了聳肩，黛安娜瞭然於心地笑著。
對人類來說，名字是非常重要的啊。幫我取名字的時候，爸爸和媽媽也吵了很久，黛安娜說。
黛安娜變成櫻庭家的貓，是昌浩出生前的事了。
當時爸爸和媽媽也是猜拳決定的喔。
黛安娜是媽媽喜歡的《清秀佳人》這本書裡面的角色名字。爸爸想要取別的名字。
富拉瑪？好怪的名字喔，浩太說。
聽說這是爸爸媽媽新婚旅行的時候住的外國飯店的名字喔。
父親領養黛安娜的時候，他們剛新婚旅行回來不久。
父親好像想要把新婚旅行的回憶留在貓的名字裡面，但母親對那家飯店印象最深刻的卻是把鑰匙忘在房間，被反鎖在外面，她不想留下這種回憶，所以支持黛安娜這個名字。
爸爸從以前就是個浪漫的人呢，黛安娜說。
為二兒子取名的時候，想要像大兒子那樣，以同樣的形式放進妻子的名字，這部分確實很甜蜜。
這天晚上，父親去了浩美的房間，以立下悲壯決心的表情開口說：
「我說浩美啊，你現在雖然沒辦法立刻把名字換掉，但等你長大了，如果還是一樣討厭自己的名字，聽說可以向法院申請改名。所以雖然沒辦法現在立刻讓你換名字，但可以等到你長大以後，再重新考慮嗎？」
窩在浩美床腳的浩太用鼻尖碰了碰浩美的腳底。
喂，你還沒睡吧？快跟爸爸說你不要改名。
其實你也知道，被朋友捉弄根本不算什麼吧？
浩美嫌煩地用腳尖推開浩太的頭，所以他應該是醒的，卻對父親裝睡。
名字風波會戛然止息，都多虧了暑假來玩的親戚皐月。
當時讀國一的皐月是個甜姊兒，人美心也美，櫻庭家的孩子們都很喜歡她。
昌浩和浩美理所當然地爭奪起皐月，凡事都要較勁。有時爭著表現，就會吵起來。
不曉得是怎麼提起的，當時昌浩指責起浩美一直為了名字跟父親鬧脾氣的事。
「什麼嘛，只不過是老師叫你小美而已，就生悶氣生個沒完。」
尷尬的浩美氣得臉都紅了。他用力捶打昌浩，昌浩也不服輸地回擊，一下子就演變成扭打了。
皐月介入調停，依序聆聽爭著為自己辯解的男生們的說法，接著一臉奇妙地問浩美：
「浩美，你討厭自己的名字嗎？」
「因為，」浩美含糊其詞地垂下頭去，「大家都笑說像女生的名字。」
「可是我很喜歡浩美這個名字耶。」
皐月說，靦腆地笑了。
「我幼稚園第一個喜歡的男生，名字也叫HIROMI。雖然字不一樣。」
九局下半逆轉滿壘再見全壘打！──這句話對浩美來說，似乎就是具有如此震撼性的效果。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
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《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna