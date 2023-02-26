【小說】《貓咪的最後時光》選摘：真是的，為了一個名字，人類居然可以吵成這樣

文：有川浩

「我討厭浩美這個名字！」

上小學以後，浩美開始像這樣耍任性。

好像是第一次點名的時候，導師把浩美的名字誤認為女生。

櫻庭浩美同學，是小美呢──導師這麼說出口後，接下來的反應搞砸了。

啊，糟糕，因為浩美同學的睫毛像女生一樣又長又可愛，所以老師搞錯了。

結果從此全班都調侃他「小美」，深深地傷了浩美的自尊心。

但父親的心被傷得更深。

「我討厭死浩美這個名字了！」

每次浩美鬧脾氣，父親就一臉快哭出來的表情。二兒子出生時，經過嚴正的猜拳決定的「浩美」這個名字，是父親命名的。

「不要這樣說，浩美是個好名字啊。裡面也有媽媽的名字。」

母親的名字叫明美。昌浩的名字，「昌」字是從父親的「和昌」來的，因此父親似乎決定下一個孩子要有和長男一樣的「浩」字，再加上母親的「美」，取名為「浩美」。

「浩美」的讀音是HIROMI，是男女通用的名字，所以不管生下來的孩子是男是女都沒問題──在知道孩子的性別以前，父親似乎就對這個名字相當滿意。

「既然是男生，或許應該叫『明浩』或『浩明』呢。」

母親嘻嘻笑道，父親更是快哭了。

「至少應該叫『美浩』嗎……」

「開玩笑的啦。」

母親摸了摸沮喪的父親的頭。

「取父母名字的第二個字，然後兄弟用『浩』字統一，名字接龍。很容易看出一家人命名的規則，我覺得是很棒的名字啊。」

「一點都不好！」

母親努力打圓場，卻被浩美粉碎了。

「我比較想要浩太的名字！我要跟浩太交換！」

矛頭突然指向自己，浩太嚇了一跳。我可不想被扯進爭端。

「浩太的話，一看就是男生的名字。我出生的時候，媽媽也本來要把我取名叫浩太對吧？」

父親終於垂頭喪氣地走掉了。

「啊啊……爸爸好可憐。」

昌浩故意大聲說，浩美似乎有些心虛了，但昌浩接下來出招出錯了：

「浩美真是個壞小孩～」

「我才不壞！」

一轉眼又固執起來了。

「我要跟浩太換名字！」

「不可以。」

母親不予理會。

「人家都當了六年的浩太，突然換名字，浩太也會很困擾的。」

「才不會，反正浩太是貓。」

「因為是貓就不尊重人家，媽媽討厭這樣的小孩。」

母親的「討厭」似乎殺傷力極強，浩美頓時不吭聲了。浩太從底下探頭看浩美，浩美猛地撇過頭去，好像有點淚眼汪汪了。

母親似乎也覺得說得有點過火了，抱住浩美：

「浩太也用了浩太這個名字六年，被大家疼愛，你卻要搶走這個充滿大家愛情的名字，這樣浩太不是很可憐嗎？」

浩美一副無法信服的表情。

「浩美這個名字，也充滿了家人對你六年來的愛情啊。浩美，你要丟掉媽媽對你的愛嗎？」

母親「哇哇」假哭起來，演技爛到沒話說，但浩美驚慌失措起來，「我沒有！」

浩美似乎並未完全接受，但可能是覺得不可以害母親哭泣，百般不願地聽話了。

真是的，為了一個名字，人類居然可以吵成這樣。浩太聳了聳肩，黛安娜瞭然於心地笑著。

對人類來說，名字是非常重要的啊。幫我取名字的時候，爸爸和媽媽也吵了很久，黛安娜說。

黛安娜變成櫻庭家的貓，是昌浩出生前的事了。

當時爸爸和媽媽也是猜拳決定的喔。

黛安娜是媽媽喜歡的《清秀佳人》這本書裡面的角色名字。爸爸想要取別的名字。

富拉瑪？好怪的名字喔，浩太說。

聽說這是爸爸媽媽新婚旅行的時候住的外國飯店的名字喔。

父親領養黛安娜的時候，他們剛新婚旅行回來不久。

父親好像想要把新婚旅行的回憶留在貓的名字裡面，但母親對那家飯店印象最深刻的卻是把鑰匙忘在房間，被反鎖在外面，她不想留下這種回憶，所以支持黛安娜這個名字。

爸爸從以前就是個浪漫的人呢，黛安娜說。

為二兒子取名的時候，想要像大兒子那樣，以同樣的形式放進妻子的名字，這部分確實很甜蜜。

這天晚上，父親去了浩美的房間，以立下悲壯決心的表情開口說：

「我說浩美啊，你現在雖然沒辦法立刻把名字換掉，但等你長大了，如果還是一樣討厭自己的名字，聽說可以向法院申請改名。所以雖然沒辦法現在立刻讓你換名字，但可以等到你長大以後，再重新考慮嗎？」

窩在浩美床腳的浩太用鼻尖碰了碰浩美的腳底。

喂，你還沒睡吧？快跟爸爸說你不要改名。

其實你也知道，被朋友捉弄根本不算什麼吧？

浩美嫌煩地用腳尖推開浩太的頭，所以他應該是醒的，卻對父親裝睡。

名字風波會戛然止息，都多虧了暑假來玩的親戚皐月。

當時讀國一的皐月是個甜姊兒，人美心也美，櫻庭家的孩子們都很喜歡她。

昌浩和浩美理所當然地爭奪起皐月，凡事都要較勁。有時爭著表現，就會吵起來。

不曉得是怎麼提起的，當時昌浩指責起浩美一直為了名字跟父親鬧脾氣的事。

「什麼嘛，只不過是老師叫你小美而已，就生悶氣生個沒完。」

尷尬的浩美氣得臉都紅了。他用力捶打昌浩，昌浩也不服輸地回擊，一下子就演變成扭打了。

皐月介入調停，依序聆聽爭著為自己辯解的男生們的說法，接著一臉奇妙地問浩美：

「浩美，你討厭自己的名字嗎？」

「因為，」浩美含糊其詞地垂下頭去，「大家都笑說像女生的名字。」

「可是我很喜歡浩美這個名字耶。」

皐月說，靦腆地笑了。

「我幼稚園第一個喜歡的男生，名字也叫HIROMI。雖然字不一樣。」

九局下半逆轉滿壘再見全壘打！──這句話對浩美來說，似乎就是具有如此震撼性的效果。