《更快樂的選擇》：並不是成功為我們帶來幸福快樂，而是幸福快樂帶領我們邁向成功

文：塔爾．班夏哈

關於成功與快樂的因果迷思

究竟快樂是什麼呢？

在我們進行定義之前，我想先跟你分享一些研究結果。這些研究對於快樂本身、快樂在我們的生活中所扮演的角色，以及如何得到快樂，都有著極大的誤解。

這個常見的誤解是這樣的：「如果我能實現我的夢想達到這個目標，觸及那個里程碑我就會很快樂。」或者，經歷了一些重大的挫敗之後，我們就認為：「我的夢想就此終結，一切都完蛋了。因為既然我沒有成功，那麼我將永遠得不到快樂。」照這個公式來看，成功是因，快樂是果。然而，事實證明這個公式是錯的，而且還不是一點點錯，而是大錯特錯。

有許多研究挑戰了「成功會帶來快樂」這條公式。例如，哈佛大學教授丹尼爾．吉伯特（Daniel Gilbert）針對大學教授職業生涯中最重要的時刻進行研究：在他們快要知道自己是不是可以獲得終身教職（tenute）的時候，問他們得知結果後，可能會有什麼感受。

大多數教授預測自己會是這樣的反應：如果他們獲得終身教職，他們就可以永遠幸福快樂；但如果他們的終身教職申請案被否決了，他們將會有很長的一段時間一蹶不振。畢竟，終身教職被視為教授的聖杯。

爭取終身教職通常是一段歷時十五年的過程，一旦通過就意味著取得終身聘。而這也意味著不再需要一直頂著發表論文的壓力，同時意味著你可以一直在你任教的大學留任。那麼，終身教職申請案的結果公布後，實際的情況究竟如何呢？

那些獲得終身教職的教授聽到這個消息後，確實欣喜若狂，而那些終身聘任案被拒絕的教授們，也確實悲痛欲絕，這是可以理解的。但是從長遠的角度來看，到頭來這件重要的大事對於他們的人生到底會有多快樂，或是多不快樂，幾乎沒有什麼影響。

換句話說，教授們顯然高估了重大的成功或是失敗，左右自己快不快樂的影響力。大多數的教授認為，取得終身教職這件事極為重要，重要到可能讓他們的人生就此改觀。然而事實上，這件事成功與否為教授所帶來的，只是「暫時的」情緒高亢，或是「暫時的」意志消沉，而它的影響也僅止於此。

關於彩券的中獎者也有類似的研究。我們當中有多少人認為，如果我們中了彩券，從此之後一切都會變得更美好事實上，就算得到一筆意外之財，一切也不會就此變得更美好。

彩券中獎者在中獎的當下會非常亢奮，就像剛取得終身教職的教授一樣。但是他們還是會回到原來的心理狀態。一直都不快樂的人在中獎之後，雖然快樂指數會陡然飆升，但這樣的歷程通常很短暫，然後就會回到原本悶悶不樂的狀態。一切都沒有改變。

其他像是結婚或是失業等重大生活事件對於快樂程度的影響，也是如此：我們通常會經歷暫時的亢奮，或是暫時的情緒低潮，然後就會回到事件發生之前，我們原本在快樂光譜上所處的位置。

我在哈佛大學任教時，曾經針對我的學生們做過一次非正式的意見調查。我的班上大約有一千名學生，我請他們回想去年的四月二日，或者幾年前的四月二日。

為什麼挑四月二日這一天呢因為那通常是大學錄取通知書送達的日子。通知書上會寫著：「恭喜你，你被錄取了」或者「很抱歉，我們今年的招生競爭非常激烈。」既然這些學生都坐在我的課堂上，他們當然都被錄取了。

於是我接著對他們說：「如果你在四月二日那天感到非常高興、欣喜若狂的人，請舉手。」幾乎每一隻手都舉了起來。然後我問：「在四月二日那天，你認為自己接下來的人生都會很快樂的人，請舉手。」幾乎所有人都再次舉起了手。為什麼會這樣？

因為當他們就讀高中時，大家都這樣跟他們說：沒錯，你現在可能陷入水深火熱之中，壓力爆大，甚至覺得很痛苦，但是只要你能夠進入心目中最理想的大學，現在的辛苦會讓你一輩子都值得，而他們對這樣說法深信不疑。

最後我問他們：「如果現在的你是快樂的，就請你繼續舉著你的手。」我不是說「很快樂」，也不是說「欣喜若狂」，我只是說「快樂」然而，這時大多數的學生，都把手放了下來。

美國大多數的大學生都覺得壓力很大，他們不得不去做的每一件事，把他們壓得喘不過氣。青少年以及年輕人憂鬱的程度都在飆升，這種情況早在冠狀病毒爆發之前就已經開始了。就心理健康而言，這種現象看起來不太妙，但是人們仍然相信成功會帶他們走向幸福快樂的國度。真的是這樣嗎其實並不會！

成功確實會讓你感到飄飄然，而失敗會讓你的心情跌落谷底，但是這些波動起伏轉瞬即逝，它們本身並不是建立幸福人生或不幸人生的基石。這樣說來是否意味著成功和快樂之間沒有關係這倒不是。事實上，成功和快樂之間，有一種非常牢固的關係，但是作用的方向跟大多數人的想法剛好相反。也就是說，並不是成功為我們帶來幸福快樂；而是幸福快樂帶領我們邁向成功。

書籍介紹

本文摘錄自《更快樂的選擇：哈佛史上最受歡迎的正向心理學，5個面向鍛造反脆弱韌性，建立心理復原力！》，天下雜誌出版

作者：塔爾．班夏哈

譯者：朱靜女

快樂，不是來自完美無傷，而是取決於行動選擇讓我們從波動中復原的反脆弱力量

哈佛人讚譽改變人生的一堂課，哈佛史上最受歡迎正向心理學的教授班夏哈，再次指引我們更快樂的途徑。從5個面向鍛鍊心力量，每一天都比過去更完整、更有力量。