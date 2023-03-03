《更快樂的選擇》：並不是成功為我們帶來幸福快樂，而是幸福快樂帶領我們邁向成功
我們想讓你知道的是
這個常見的誤解是這樣的：「如果我能實現我的夢想達到這個目標，觸及那個里程碑我就會很快樂。」或者，經歷了一些重大的挫敗之後，我們就認為：「我的夢想就此終結，一切都完蛋了。因為既然我沒有成功，那麼我將永遠得不到快樂。」照這個公式來看，成功是因，快樂是果。然而，事實證明這個公式是錯的，而且還不是一點點錯，而是大錯特錯。
文：塔爾．班夏哈
關於成功與快樂的因果迷思
究竟快樂是什麼呢？
在我們進行定義之前，我想先跟你分享一些研究結果。這些研究對於快樂本身、快樂在我們的生活中所扮演的角色，以及如何得到快樂，都有著極大的誤解。
這個常見的誤解是這樣的：「如果我能實現我的夢想達到這個目標，觸及那個里程碑我就會很快樂。」或者，經歷了一些重大的挫敗之後，我們就認為：「我的夢想就此終結，一切都完蛋了。因為既然我沒有成功，那麼我將永遠得不到快樂。」照這個公式來看，成功是因，快樂是果。然而，事實證明這個公式是錯的，而且還不是一點點錯，而是大錯特錯。
有許多研究挑戰了「成功會帶來快樂」這條公式。例如，哈佛大學教授丹尼爾．吉伯特（Daniel Gilbert）針對大學教授職業生涯中最重要的時刻進行研究：在他們快要知道自己是不是可以獲得終身教職（tenute）的時候，問他們得知結果後，可能會有什麼感受。
大多數教授預測自己會是這樣的反應：如果他們獲得終身教職，他們就可以永遠幸福快樂；但如果他們的終身教職申請案被否決了，他們將會有很長的一段時間一蹶不振。畢竟，終身教職被視為教授的聖杯。
爭取終身教職通常是一段歷時十五年的過程，一旦通過就意味著取得終身聘。而這也意味著不再需要一直頂著發表論文的壓力，同時意味著你可以一直在你任教的大學留任。那麼，終身教職申請案的結果公布後，實際的情況究竟如何呢？
那些獲得終身教職的教授聽到這個消息後，確實欣喜若狂，而那些終身聘任案被拒絕的教授們，也確實悲痛欲絕，這是可以理解的。但是從長遠的角度來看，到頭來這件重要的大事對於他們的人生到底會有多快樂，或是多不快樂，幾乎沒有什麼影響。
換句話說，教授們顯然高估了重大的成功或是失敗，左右自己快不快樂的影響力。大多數的教授認為，取得終身教職這件事極為重要，重要到可能讓他們的人生就此改觀。然而事實上，這件事成功與否為教授所帶來的，只是「暫時的」情緒高亢，或是「暫時的」意志消沉，而它的影響也僅止於此。
關於彩券的中獎者也有類似的研究。我們當中有多少人認為，如果我們中了彩券，從此之後一切都會變得更美好事實上，就算得到一筆意外之財，一切也不會就此變得更美好。
彩券中獎者在中獎的當下會非常亢奮，就像剛取得終身教職的教授一樣。但是他們還是會回到原來的心理狀態。一直都不快樂的人在中獎之後，雖然快樂指數會陡然飆升，但這樣的歷程通常很短暫，然後就會回到原本悶悶不樂的狀態。一切都沒有改變。
其他像是結婚或是失業等重大生活事件對於快樂程度的影響，也是如此：我們通常會經歷暫時的亢奮，或是暫時的情緒低潮，然後就會回到事件發生之前，我們原本在快樂光譜上所處的位置。
我在哈佛大學任教時，曾經針對我的學生們做過一次非正式的意見調查。我的班上大約有一千名學生，我請他們回想去年的四月二日，或者幾年前的四月二日。
為什麼挑四月二日這一天呢因為那通常是大學錄取通知書送達的日子。通知書上會寫著：「恭喜你，你被錄取了」或者「很抱歉，我們今年的招生競爭非常激烈。」既然這些學生都坐在我的課堂上，他們當然都被錄取了。
於是我接著對他們說：「如果你在四月二日那天感到非常高興、欣喜若狂的人，請舉手。」幾乎每一隻手都舉了起來。然後我問：「在四月二日那天，你認為自己接下來的人生都會很快樂的人，請舉手。」幾乎所有人都再次舉起了手。為什麼會這樣？
因為當他們就讀高中時，大家都這樣跟他們說：沒錯，你現在可能陷入水深火熱之中，壓力爆大，甚至覺得很痛苦，但是只要你能夠進入心目中最理想的大學，現在的辛苦會讓你一輩子都值得，而他們對這樣說法深信不疑。
最後我問他們：「如果現在的你是快樂的，就請你繼續舉著你的手。」我不是說「很快樂」，也不是說「欣喜若狂」，我只是說「快樂」然而，這時大多數的學生，都把手放了下來。
美國大多數的大學生都覺得壓力很大，他們不得不去做的每一件事，把他們壓得喘不過氣。青少年以及年輕人憂鬱的程度都在飆升，這種情況早在冠狀病毒爆發之前就已經開始了。就心理健康而言，這種現象看起來不太妙，但是人們仍然相信成功會帶他們走向幸福快樂的國度。真的是這樣嗎其實並不會！
成功確實會讓你感到飄飄然，而失敗會讓你的心情跌落谷底，但是這些波動起伏轉瞬即逝，它們本身並不是建立幸福人生或不幸人生的基石。這樣說來是否意味著成功和快樂之間沒有關係這倒不是。事實上，成功和快樂之間，有一種非常牢固的關係，但是作用的方向跟大多數人的想法剛好相反。也就是說，並不是成功為我們帶來幸福快樂；而是幸福快樂帶領我們邁向成功。
書籍介紹
本文摘錄自《更快樂的選擇：哈佛史上最受歡迎的正向心理學，5個面向鍛造反脆弱韌性，建立心理復原力！》，天下雜誌出版
作者：塔爾．班夏哈
譯者：朱靜女
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快樂，不是來自完美無傷，而是取決於行動選擇讓我們從波動中復原的反脆弱力量
哈佛人讚譽改變人生的一堂課，哈佛史上最受歡迎正向心理學的教授班夏哈，再次指引我們更快樂的途徑。從5個面向鍛鍊心力量，每一天都比過去更完整、更有力量。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
2. 填寫下方【節目滿意度調查】問卷
🎁獎品
✔️500 元電子即享券（適用超商、百貨、餐飲、線上購物等超過40個品牌）
📢活動時間
-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 5 月 19 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
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