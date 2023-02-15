共和黨首位川普挑戰者，前美國駐聯合國大使海利宣布參選2024總統

根據《CNN》報導，美國共和黨籍，前南卡羅來納州（South Carolina）州長與前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）宣布投入2024美國總統大選，成為首位挑戰川普（Donald Trump）的共和黨員。

海利於2011至2017年擔任南卡羅來納州州長，2010年當選時年僅38歲，是全國最年輕、也是該州首位女性州長。她也在2017年至2018年擔任美國前總統川普任內的駐聯合國大使，成為川普外交政策的發言人。出生在印度移民家庭的海利，若成功在共和黨初選勝出，將成為共和黨歷史上第一位受提名為總統候選人的女性及亞裔美國人。

打擊非法移民，撤銷邦聯旗幟，海利：美國不是種族歧視的國家

結合《紐約時報》與《USA Today》報導，身為首位擔任南卡羅來納州州長的亞裔政治人物，海利在2020年共和黨全國代表大會上表示，她是印度移民的女兒，是黑白世界中的棕色皮膚女孩。她的父母來到美國，在南方小鎮面臨歧視和困難，但從未屈服。報導指出，海利以自己的經歷，證明了美國不具系統性的種族歧視。

2015年，海利擔任南卡羅來納州州長期間，一名白人至上主義的男性，在當地教堂殺害了9名黑人；三週後，海利簽署法案將南方邦聯的戰旗移除。邦聯戰旗為南北戰爭期間，美國南方支持奴隸制的標誌，象徵著種族歧視的歷史，將旗幟移除使海利名氣大增。

海利表示：「我們不能再讓這個旗幟分裂我們。人民選擇將旗幟當作仇恨的標誌，這是我無法忍受的。這面旗幟給許多人帶來痛苦的事實，讓我有足夠的理由可以將它移除。」

海利同時是打擊非法移民的強烈倡議者。海利在擔任州長的第一年，即簽署了一項打擊非法移民的法案，建立了新的相關執法部門，並允許警察在攔截、逮捕移民的過程中，若懷疑他們是非法入境，可以任意檢查他們的身份。

此外，2016年，她針對移民問題，回應了美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的國情咨文。她指出，政府必須修復美國破碎的移民系統，包括停止非法移民。無論移民的種族或宗教信仰為何，只要他們經過適當的審查合法入境美國，美國都非常歡迎。

2017年，當川普呼籲美國建立全面禁止穆斯林移民的禁令時，海利公開表示她不會支持。然而，同年，當川普禁止6個穆斯林國家的人民入境美國時，她卻表示贊成，並指出川普的命令不是穆斯林禁令。

海利（左）與川普（右）｜Photo Credit: GettyImages

促進教育平等、保護跨性別者，也是反對墮胎人士

結合《紐約時報》與《USA Today》報導，除了移民議題外，海利在擔任州長期間還有兩項著名事蹟。

2014年，海利簽署了一項法案，將教育資源重分配，把更多的教育資金分配給貧困地區，並為當地學校的閱讀指導員（Reading Coach）提供補助。

2016年，海利公開反對，要求跨性別者使用與其出生性別相符廁所的法案。她表示，政府沒有收到任何對跨性別者的投訴，表明需要建立這一項法案。報導也指出，海利與多數共和黨員一樣，不支持墮胎權。

任聯合國大使期間宣布制裁俄國，稱見識過「邪惡」

結合《紐約時報》與《USA Today》報導，2017年，海利受川普任命為美國駐聯合國大使，並在參議院以96比4票壓倒性通過任命。在聯合國，海利代表了川普對以色列、北韓、俄羅斯和敘利亞的態度。

海利支持以色列，並且指控聯合國因為以巴衝突，霸凌以色列，並呼籲美國將以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷。此外，她也支持針對北韓的核武計劃實施制裁，並大力推動撤除歐巴馬政府與伊朗的核協議。

但海利也並不總是與川普立場一致。2018年，海利因應俄羅斯支持敘利亞政府對平民使用化學武器，公開表示美國政府將對俄國實施制裁，但白宮隨後宣布他們不會照海利的發言實施制裁，並表示海利誤解了美國的外交政策。她也回擊白宮，表示：「我不會感到困惑，也沒有誤解。」

《CNN》報導指出，海利稱她在擔任聯合國大使期間，見識過「邪惡」。她直言：「有些人認為美國是具種族歧視且邪惡的，但事實並非如此。在中國，政府犯下種族滅絕罪。在伊朗，政府因為人民挑戰自己而謀殺國民。即使在我們最糟糕的一天，我們也應該為能生活在美國感到幸運。」她補充：「中國和俄羅斯都認為我們可以被欺負，被踢來踢去。但我不會容忍惡霸。」

與川普維持良好關係

結合《紐約時報》與《CNN》報導，海利在2016年共和黨初選期間，並不支持川普，而是支持聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio），甚至批評川普的行為是「她教她孩子在幼稚園不要做的一切。」

不過在川普勝選後，她與許多共和黨員一樣，對川普由反對轉支持，並與他發展良好的關係。許多川普時期的前官員在卸任後，都與川普鬧翻。但海利與這些官員不同，她在2018年離開川普的政府後，仍與他維持友好。但海利也在川普與共和黨中間派之間取得了平衡，沒有在共和黨內部樹立敵人。川普便在海利宣布參選後，對她送上祝福，表示，希望海利追逐她的內心，也祝她好運。

儘管在黨內沒有政敵，海利仍將在2024選舉中面臨激烈的競爭。除了川普以外，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）前副總統彭斯（Mike Pence）與前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都在考慮參選。

海利擔任聯合國大使期間，在國內的支持度遠遠勝過川普。2018年4月，當川普的支持率在30至40％左右徘徊時，海利的支持率卻超過60％。然而，在現階段的2024總統民調中，海利的支持度已不如當年。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺