共和黨首位川普挑戰者，前美國駐聯合國大使海利宣布參選2024總統
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儘管在黨內沒有政敵，海利仍將在2024選舉中面臨激烈的競爭。除了川普以外，佛州州長迪尚特、前副總統彭斯、與前國務卿蓬佩奧都在考慮參選。海利擔任聯合國大使期間，在國內的支持度遠遠勝過川普。2018年4月，當川普的支持率在30至40％左右徘徊時，海利的支持率卻超過60％。
根據《CNN》報導，美國共和黨籍，前南卡羅來納州（South Carolina）州長與前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）宣布投入2024美國總統大選，成為首位挑戰川普（Donald Trump）的共和黨員。
海利於2011至2017年擔任南卡羅來納州州長，2010年當選時年僅38歲，是全國最年輕、也是該州首位女性州長。她也在2017年至2018年擔任美國前總統川普任內的駐聯合國大使，成為川普外交政策的發言人。出生在印度移民家庭的海利，若成功在共和黨初選勝出，將成為共和黨歷史上第一位受提名為總統候選人的女性及亞裔美國人。
打擊非法移民，撤銷邦聯旗幟，海利：美國不是種族歧視的國家
結合《紐約時報》與《USA Today》報導，身為首位擔任南卡羅來納州州長的亞裔政治人物，海利在2020年共和黨全國代表大會上表示，她是印度移民的女兒，是黑白世界中的棕色皮膚女孩。她的父母來到美國，在南方小鎮面臨歧視和困難，但從未屈服。報導指出，海利以自己的經歷，證明了美國不具系統性的種族歧視。
2015年，海利擔任南卡羅來納州州長期間，一名白人至上主義的男性，在當地教堂殺害了9名黑人；三週後，海利簽署法案將南方邦聯的戰旗移除。邦聯戰旗為南北戰爭期間，美國南方支持奴隸制的標誌，象徵著種族歧視的歷史，將旗幟移除使海利名氣大增。
海利表示：「我們不能再讓這個旗幟分裂我們。人民選擇將旗幟當作仇恨的標誌，這是我無法忍受的。這面旗幟給許多人帶來痛苦的事實，讓我有足夠的理由可以將它移除。」
海利同時是打擊非法移民的強烈倡議者。海利在擔任州長的第一年，即簽署了一項打擊非法移民的法案，建立了新的相關執法部門，並允許警察在攔截、逮捕移民的過程中，若懷疑他們是非法入境，可以任意檢查他們的身份。
此外，2016年，她針對移民問題，回應了美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的國情咨文。她指出，政府必須修復美國破碎的移民系統，包括停止非法移民。無論移民的種族或宗教信仰為何，只要他們經過適當的審查合法入境美國，美國都非常歡迎。
2017年，當川普呼籲美國建立全面禁止穆斯林移民的禁令時，海利公開表示她不會支持。然而，同年，當川普禁止6個穆斯林國家的人民入境美國時，她卻表示贊成，並指出川普的命令不是穆斯林禁令。
促進教育平等、保護跨性別者，也是反對墮胎人士
結合《紐約時報》與《USA Today》報導，除了移民議題外，海利在擔任州長期間還有兩項著名事蹟。
2014年，海利簽署了一項法案，將教育資源重分配，把更多的教育資金分配給貧困地區，並為當地學校的閱讀指導員（Reading Coach）提供補助。
2016年，海利公開反對，要求跨性別者使用與其出生性別相符廁所的法案。她表示，政府沒有收到任何對跨性別者的投訴，表明需要建立這一項法案。報導也指出，海利與多數共和黨員一樣，不支持墮胎權。
任聯合國大使期間宣布制裁俄國，稱見識過「邪惡」
結合《紐約時報》與《USA Today》報導，2017年，海利受川普任命為美國駐聯合國大使，並在參議院以96比4票壓倒性通過任命。在聯合國，海利代表了川普對以色列、北韓、俄羅斯和敘利亞的態度。
海利支持以色列，並且指控聯合國因為以巴衝突，霸凌以色列，並呼籲美國將以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷。此外，她也支持針對北韓的核武計劃實施制裁，並大力推動撤除歐巴馬政府與伊朗的核協議。
但海利也並不總是與川普立場一致。2018年，海利因應俄羅斯支持敘利亞政府對平民使用化學武器，公開表示美國政府將對俄國實施制裁，但白宮隨後宣布他們不會照海利的發言實施制裁，並表示海利誤解了美國的外交政策。她也回擊白宮，表示：「我不會感到困惑，也沒有誤解。」
《CNN》報導指出，海利稱她在擔任聯合國大使期間，見識過「邪惡」。她直言：「有些人認為美國是具種族歧視且邪惡的，但事實並非如此。在中國，政府犯下種族滅絕罪。在伊朗，政府因為人民挑戰自己而謀殺國民。即使在我們最糟糕的一天，我們也應該為能生活在美國感到幸運。」她補充：「中國和俄羅斯都認為我們可以被欺負，被踢來踢去。但我不會容忍惡霸。」
與川普維持良好關係
結合《紐約時報》與《CNN》報導，海利在2016年共和黨初選期間，並不支持川普，而是支持聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio），甚至批評川普的行為是「她教她孩子在幼稚園不要做的一切。」
不過在川普勝選後，她與許多共和黨員一樣，對川普由反對轉支持，並與他發展良好的關係。許多川普時期的前官員在卸任後，都與川普鬧翻。但海利與這些官員不同，她在2018年離開川普的政府後，仍與他維持友好。但海利也在川普與共和黨中間派之間取得了平衡，沒有在共和黨內部樹立敵人。川普便在海利宣布參選後，對她送上祝福，表示，希望海利追逐她的內心，也祝她好運。
儘管在黨內沒有政敵，海利仍將在2024選舉中面臨激烈的競爭。除了川普以外，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）前副總統彭斯（Mike Pence）與前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都在考慮參選。
海利擔任聯合國大使期間，在國內的支持度遠遠勝過川普。2018年4月，當川普的支持率在30至40％左右徘徊時，海利的支持率卻超過60％。然而，在現階段的2024總統民調中，海利的支持度已不如當年。
新聞來源
- Nikki Haley announces 2024 White House bid（CNN）
- Who is Nikki Haley? Former S.C. GOP governor announces run for president in 2024（USA Today）
- 5 Things to Know About Nikki Haley（The New York Times）
- Era Ends as South Carolina Lowers Confederate Flag（The New York Times）
- Nikki Haley: 'It's not a Muslim ban. I will never support a Muslim ban'（Politico）
- South Carolina Gov. Nikki Haley says her state doesn’t need transgender bathroom law（The Washington Post）
延伸閱讀
- 2024美國總統大選：共和黨初選，川普可能又「執死雞」取勝？
- 美前國務卿蓬佩奧有意投入共和黨2024總統初選，川普也正在醞釀「何時」宣布參選
- 美駐聯合國大使海利請辭，最受川普重用的印裔女閣員下一步要去哪？
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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