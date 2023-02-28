西雅圖社會住宅法案公投，中產階級無力負擔「美國夢」至少住得起房

文：陳怡伶（美國懷俄明大學政治、公共事務與國際研究副教授）

2010年開始的社會運動，是台灣的另一個奇蹟，因為2010年前，大家都不知道社會住宅是甚麼？當社會住宅被提出來時，同時出現也很多新的名詞，像是接近以往賣斷式國民住宅的合宜住宅，還是為了避免社區反對而改名的青年住宅。當一棟又一棟漂亮的社會住宅完工之後，現在也不用遮遮掩掩了，大家已接受社會住宅這個稱呼。

美國也展開社會住宅運動

很令人驚訝的，美國許多城市，最近也陸續發起社會住宅運動。2月14日西雅圖將進行社會住宅法案的公投，同樣在美國這也是新名詞，因此也引起了甚麼是社會住宅的討論。

美國冒芽的社會住宅運動，也是目前全球住宅危機一環。新冠疫情爆發，出乎意料的是，世界各主要城市的房價不僅沒有下跌，而且在疫情陰霾之下繼續飆漲，惡化原本的住宅問題，連中產階級都很難找到可負擔品質好的房子。

比利時魯汶大學Manuel Aalberts說，這就是住宅金融化的現象，因為2008年次貸危機所引起的全球金融危機，反而讓全球基金投向房地產債券，因為房地產被認為是比較穩健的股票。這些基金投資公司在許多城市投資房地產公司，蒐購住宅出租，造成房價和房租大幅高漲。這問題在德國、加拿大和美國最嚴重。

德國原本許多社會出租住宅是由私人興建，有一定年限作為社會住宅使用，最近幾年陸陸續續期限到期，也變成這些國際投資公司的目標，改成市場租金的住宅，造成更多低收入者的住宅問題。住宅證劵化，讓住宅像股票一樣，變成跨國基金的投資商品，因為資金雄厚，也加速房價的高漲。

柏林是最早帶頭倡議的城市

柏林是最早開始發起抗議的都市，柏林市政府因而開始干預社會住宅買賣，減少低收入住宅流失。2020年在疫情最嚴重時，阿姆斯特丹也發起住宅運動，抗議阿姆斯特丹的房子，不但連老師都買不起，租金都超過老師的薪水可負擔範圍。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

西雅圖的社會住宅運動也是由中收入者發起，因為住宅愈來愈變成昂貴的商品，消費者也愈來愈難找到合乎理想的房子，因為市場獲利的考量，商品化的住宅縮減公共空間和社區設計，居住空間也愈來愈縮小，房價、房租和低品質，連中收入者都有嚴重的居住困擾。

135公投提案如果通過，將允許社會住宅開發商成立，這是一個公有但非政府的開發機構，擁有產權，負責開發和維護其興建的社會住宅。資金除了民間募資之外，還包括政府提供的貸款，這些住宅將不受市場力量和投機的影響，並明確旨在為人們提供公平和負擔得起的住宅，保證用可負擔得起的租金來營運。

其實，西雅圖社會住宅法案，是以維也納的社會住宅做參考，針對不僅是低收入者，而是收入介於中位數的0%到120%之間的人（截至2022年，西雅圖收入中位數為120,907美元）。在這個社會住宅模式之下，收入較高的人將支付更多租金，租金價格將限制在家庭收入的30%，申請者不需要提供之前的租賃推薦信、共同簽署人、背景調查或申請費，將採用抽籤方式選擇租戶。

這種混居方式將可以財務收支平衡，並且讓社區決定住宅的設計和管理的模式，所以也接近德國的合作住宅。

西雅圖的社會住宅方案，學自維也納

這個社會住宅的概念在美國是新的想法，因為美國政府補貼的住宅主要是以中低收入所得者。

反對社會住宅法案的人，擔心目前中低所得者的住宅預算，已經非常不足，以中所得者為主的社會住宅，可能會擠壓原有的預算，但支持社會住宅法案者，認為這種混居的方式，才是可以讓美國的公共住宅脫離殘補式福利、汙名化和達成財務自主。

而且相對於低收入住宅，中低所得的社會住宅因為有比較高的租金收入，達成財務自主的目標不會太難，但這絕對需要政府的立法支持，還有低利貸款的提供。

維也納是全世界排名前幾名的宜居城市，有非常棒的友善婦女的都市設計，百分之六十比例以上的社會住宅，更讓維也納成為社會住宅之都。

政府興建的低收入住宅和用低利貸款補貼的合作住宅遍布各角度，每個住宅社區有便捷的捷運系統，這些住宅社區採用十五分鐘城市設計的概念，所有的公共設施、學校、診所和商店，都在走路十五分鐘的範圍內，此外，屋頂必備的游泳池、戶外餐廳咖啡座和行人道設計，有各種增進社區關係的設計。更重要的是，這些房子很美、可負擔、又不用等很久就可以入住。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 維也納的社會住宅

美國夢，就是擁有一個郊區的單棟住宅，這個夢非常的昂貴，對地球非常不友善，同時也造成隔離的居住模式。

美國的社會住宅運動，像是一個中產階級覺醒的行動，對住宅過於商品化的反制行動，希望用集體的力量，影響公共資源的分配，重新建造一個適合居住的城市。台灣的社會住宅運動不盡完美，但一棟一棟陸續完成的新住宅社區，讓一般市民知道，藉由公共的力量，我們也可以改變豪宅大廈的都市發展模式，建立一個可負擔、共享互助的城市生活。

西雅圖華盛頓大學國際研究的教授Jonathan Warren，發起許多行動支持西雅圖的社會住宅運動，他說這次公投因為市民對社會住宅的概念不太了解，通過的可能性不高，但是看台灣的經驗，只要再繼續推幾年，總有通過的一天。台灣社會住宅運動從2010開始推，從連社會住宅是什麼都不知道，到現在上萬單位的社會住宅，真的是社會集體力量創造的奇蹟。