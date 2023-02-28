西雅圖社會住宅法案公投，中產階級無力負擔「美國夢」至少住得起房
我們想讓你知道的是
社會住宅的概念在美國是新的想法，因為美國政府補貼的住宅主要是以中低收入所得者。但西雅圖社會住宅運動也是由中收入者發起，因為住宅愈來愈貴，連中收入者都有嚴重的居住困擾，也讓這個運動，變得像是一個中產階級覺醒的行動。
文：陳怡伶（美國懷俄明大學政治、公共事務與國際研究副教授）
2010年開始的社會運動，是台灣的另一個奇蹟，因為2010年前，大家都不知道社會住宅是甚麼？當社會住宅被提出來時，同時出現也很多新的名詞，像是接近以往賣斷式國民住宅的合宜住宅，還是為了避免社區反對而改名的青年住宅。當一棟又一棟漂亮的社會住宅完工之後，現在也不用遮遮掩掩了，大家已接受社會住宅這個稱呼。
美國也展開社會住宅運動
很令人驚訝的，美國許多城市，最近也陸續發起社會住宅運動。2月14日西雅圖將進行社會住宅法案的公投，同樣在美國這也是新名詞，因此也引起了甚麼是社會住宅的討論。
美國冒芽的社會住宅運動，也是目前全球住宅危機一環。新冠疫情爆發，出乎意料的是，世界各主要城市的房價不僅沒有下跌，而且在疫情陰霾之下繼續飆漲，惡化原本的住宅問題，連中產階級都很難找到可負擔品質好的房子。
比利時魯汶大學Manuel Aalberts說，這就是住宅金融化的現象，因為2008年次貸危機所引起的全球金融危機，反而讓全球基金投向房地產債券，因為房地產被認為是比較穩健的股票。這些基金投資公司在許多城市投資房地產公司，蒐購住宅出租，造成房價和房租大幅高漲。這問題在德國、加拿大和美國最嚴重。
德國原本許多社會出租住宅是由私人興建，有一定年限作為社會住宅使用，最近幾年陸陸續續期限到期，也變成這些國際投資公司的目標，改成市場租金的住宅，造成更多低收入者的住宅問題。住宅證劵化，讓住宅像股票一樣，變成跨國基金的投資商品，因為資金雄厚，也加速房價的高漲。
柏林是最早帶頭倡議的城市
柏林是最早開始發起抗議的都市，柏林市政府因而開始干預社會住宅買賣，減少低收入住宅流失。2020年在疫情最嚴重時，阿姆斯特丹也發起住宅運動，抗議阿姆斯特丹的房子，不但連老師都買不起，租金都超過老師的薪水可負擔範圍。
西雅圖的社會住宅運動也是由中收入者發起，因為住宅愈來愈變成昂貴的商品，消費者也愈來愈難找到合乎理想的房子，因為市場獲利的考量，商品化的住宅縮減公共空間和社區設計，居住空間也愈來愈縮小，房價、房租和低品質，連中收入者都有嚴重的居住困擾。
135公投提案如果通過，將允許社會住宅開發商成立，這是一個公有但非政府的開發機構，擁有產權，負責開發和維護其興建的社會住宅。資金除了民間募資之外，還包括政府提供的貸款，這些住宅將不受市場力量和投機的影響，並明確旨在為人們提供公平和負擔得起的住宅，保證用可負擔得起的租金來營運。
其實，西雅圖社會住宅法案，是以維也納的社會住宅做參考，針對不僅是低收入者，而是收入介於中位數的0%到120%之間的人（截至2022年，西雅圖收入中位數為120,907美元）。在這個社會住宅模式之下，收入較高的人將支付更多租金，租金價格將限制在家庭收入的30%，申請者不需要提供之前的租賃推薦信、共同簽署人、背景調查或申請費，將採用抽籤方式選擇租戶。
這種混居方式將可以財務收支平衡，並且讓社區決定住宅的設計和管理的模式，所以也接近德國的合作住宅。
西雅圖的社會住宅方案，學自維也納
這個社會住宅的概念在美國是新的想法，因為美國政府補貼的住宅主要是以中低收入所得者。
反對社會住宅法案的人，擔心目前中低所得者的住宅預算，已經非常不足，以中所得者為主的社會住宅，可能會擠壓原有的預算，但支持社會住宅法案者，認為這種混居的方式，才是可以讓美國的公共住宅脫離殘補式福利、汙名化和達成財務自主。
而且相對於低收入住宅，中低所得的社會住宅因為有比較高的租金收入，達成財務自主的目標不會太難，但這絕對需要政府的立法支持，還有低利貸款的提供。
維也納是全世界排名前幾名的宜居城市，有非常棒的友善婦女的都市設計，百分之六十比例以上的社會住宅，更讓維也納成為社會住宅之都。
政府興建的低收入住宅和用低利貸款補貼的合作住宅遍布各角度，每個住宅社區有便捷的捷運系統，這些住宅社區採用十五分鐘城市設計的概念，所有的公共設施、學校、診所和商店，都在走路十五分鐘的範圍內，此外，屋頂必備的游泳池、戶外餐廳咖啡座和行人道設計，有各種增進社區關係的設計。更重要的是，這些房子很美、可負擔、又不用等很久就可以入住。
美國夢，就是擁有一個郊區的單棟住宅，這個夢非常的昂貴，對地球非常不友善，同時也造成隔離的居住模式。
美國的社會住宅運動，像是一個中產階級覺醒的行動，對住宅過於商品化的反制行動，希望用集體的力量，影響公共資源的分配，重新建造一個適合居住的城市。台灣的社會住宅運動不盡完美，但一棟一棟陸續完成的新住宅社區，讓一般市民知道，藉由公共的力量，我們也可以改變豪宅大廈的都市發展模式，建立一個可負擔、共享互助的城市生活。
西雅圖華盛頓大學國際研究的教授Jonathan Warren，發起許多行動支持西雅圖的社會住宅運動，他說這次公投因為市民對社會住宅的概念不太了解，通過的可能性不高，但是看台灣的經驗，只要再繼續推幾年，總有通過的一天。台灣社會住宅運動從2010開始推，從連社會住宅是什麼都不知道，到現在上萬單位的社會住宅，真的是社會集體力量創造的奇蹟。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
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資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
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創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
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政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
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金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
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透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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