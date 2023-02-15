2023/02/15,
商業

群創技術轉移印度Vedanta，母公司鴻海打造晶片、面板兩大供應鏈就近供應當地市場

群創技術轉移印度Vedanta，母公司鴻海打造晶片、面板兩大供應鏈就近供應當地市場
Photo Credit: 中央社 圖說面板廠群創光電總經理楊柱祥（右）對外解釋公司營運。

我們想讓你知道的是

面板大廠群創（INNOLUX ）向印度技術轉移，並不讓人意外，因為母公司鴻海早已經和Vedanta合作。當時2022年6月，鴻海董事長劉揚偉率隊大動作拜訪印度總理莫迪（Narendra Modi）洽談投資事宜，旋即和Vedanta敲定簽署合作備忘錄，協同成立1家合資子公司。

跟著母公司鴻海（Foxconn）的腳步，台灣面板大廠群創（INNOLUX ）14日宣布，向印度礦業集團簽署「技術移轉合約」，協助它們在印度建立TFT-LCD顯示面板前後段生產據點，再將配合鴻海打造28奈米、12吋的晶圓廠，掌握晶片和面板兩大關鍵零組件，就近供應當地市場電子產品需求。

群創技術轉移Vedanta，跟著母公司鴻海的戰略佈局

受到全球不景氣影響，台灣面板大廠群創於14日公布去（2022）年第4季稅後虧損新台幣123.93億元（下同），每股淨損1.3元，這是近43季以來最差的一季，此外，年度虧損累計達279.9億元，每股淨損2.76元，近十年低點。

另一面板大廠友達同樣也傳出壞消息，年度虧損達到211億元。總體而言台灣兩大面板業者合計年度虧損為490億元，相較於2021年的行情有天壤之別。

群創為了尋求新市場，突破中國紅色供應鏈的殺價競爭，將觸手伸到了印度。

2月14日群創表示，將與印度礦業集團Vedanta及其子公司Vedanta Displays Limited基於印度及新興市場長期業務發展考量，協助其在印度建立TFT-LCD顯示面板前後段生產據點，並簽署技術移轉合約。

本次技術轉移也呼應了近來國際上供應鏈分散的趨勢，美中對抗下許多電子零組件業者紛紛將目光放到了具有人口紅利優勢的印度。群創同時證實，因應新興市場快速成長及全球佈局策略，與印度當地重量級合作夥伴協助，可以「就近供應服務當地市場需求」。

事實上，群創母公司鴻海早已經和Vedanta合作。2022年6月，鴻海董事長劉揚偉率隊大動作拜訪印度總理莫迪（Narendra Modi）洽談投資事宜，旋即和Vedanta敲定簽署合作備忘錄，協同成立1家合資子公司，由Vedanta持有6成股權，而富士康則掌握剩下4成股權。

當時，Vedanta高階主管赫巴對外表示，電子製造的首要是半導體晶片和液晶顯示器，除了打造半導體28奈米、12吋晶圓產業以外，另一大重點就是面板，這兩類零組件用途非常廣泛，例如洗衣機、汽車、筆電和手機等。

群創瞄準全球景氣谷底翻揚

事實上，受到全球消費市場需求不振，電子零組件庫存高漲，面板報價直直落，不過近來似乎有好消息傳出，群創看見了復甦的契機，因為庫存開始轉好。根據Omdia電視顯示面板和OEM情報服務報告顯示，全球一級電視製造商期待已久的液晶電視面板需求復甦指日可待。

Omdia預估2023年第2季將出現年增19%的強勢反彈，其中50吋和更大尺寸為主的螢幕訂單將達到1.614億台或年增率8%。如果2023年這項採購計畫得以實現，市場將恢復到2020年採購量的高峰，或比過去4年的平均水準高出3%。

中國市場的重新開放使得中國一級電視製造商得以把握並增加其在全球市場、特別是北美地區的市占率，在2022年第三季至第四季的面板採購量創下新高，進而完成更大規模的電視生產計畫。

群創預期，儘管需求端仍面臨艱困，但面板廠控管產能利用率下，庫存已達健康水位，同時，疫情逐漸穩定，全球經濟不確定因素也減少，將持續優化產品組合及加強非面板應用領域技術，並且維持營運及財務狀況穩健。

此外，Omdia顯示面板研究業務首席分析師Deborah Yang表示，中國電視製造商傾向於在供過於求的市場上戰略性地提供更多低價面板，以確保品牌自身和代工廠商（OEM）皆能把握商機。

他說：「2023年，推測中國廠商將增加他們的採購量，儘管2023年第1季的需求相對疲軟，但第2季開始需求將隨之上升，下半年則會出現季節性需求高峰。」Deborah Yang進一步解釋，從2023年開始，全球電視品牌製造商和OEM 代工廠商預期將增加面板訂單和調整新的更換週期，尤其是針對大尺寸電視面板。

最後，儘管許多經濟學家對2023年的各項預測結果都較負面。Omdia卻強調一級電視製造商，特別是中國的龍頭企業對它們的電視業務仍抱持樂觀態度，特別是在50英寸以上的類型，這將反過來助益於液晶電視面板市場的發展，也將推動台灣面板業者的業績成長。

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核稿編輯：翁世航


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