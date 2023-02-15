群創技術轉移印度Vedanta，母公司鴻海打造晶片、面板兩大供應鏈就近供應當地市場
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面板大廠群創（INNOLUX ）向印度技術轉移，並不讓人意外，因為母公司鴻海早已經和Vedanta合作。當時2022年6月，鴻海董事長劉揚偉率隊大動作拜訪印度總理莫迪（Narendra Modi）洽談投資事宜，旋即和Vedanta敲定簽署合作備忘錄，協同成立1家合資子公司。
跟著母公司鴻海（Foxconn）的腳步，台灣面板大廠群創（INNOLUX ）14日宣布，向印度礦業集團簽署「技術移轉合約」，協助它們在印度建立TFT-LCD顯示面板前後段生產據點，再將配合鴻海打造28奈米、12吋的晶圓廠，掌握晶片和面板兩大關鍵零組件，就近供應當地市場電子產品需求。
群創技術轉移Vedanta，跟著母公司鴻海的戰略佈局
受到全球不景氣影響，台灣面板大廠群創於14日公布去（2022）年第4季稅後虧損新台幣123.93億元（下同），每股淨損1.3元，這是近43季以來最差的一季，此外，年度虧損累計達279.9億元，每股淨損2.76元，近十年低點。
另一面板大廠友達同樣也傳出壞消息，年度虧損達到211億元。總體而言台灣兩大面板業者合計年度虧損為490億元，相較於2021年的行情有天壤之別。
群創為了尋求新市場，突破中國紅色供應鏈的殺價競爭，將觸手伸到了印度。
2月14日群創表示，將與印度礦業集團Vedanta及其子公司Vedanta Displays Limited基於印度及新興市場長期業務發展考量，協助其在印度建立TFT-LCD顯示面板前後段生產據點，並簽署技術移轉合約。
本次技術轉移也呼應了近來國際上供應鏈分散的趨勢，美中對抗下許多電子零組件業者紛紛將目光放到了具有人口紅利優勢的印度。群創同時證實，因應新興市場快速成長及全球佈局策略，與印度當地重量級合作夥伴協助，可以「就近供應服務當地市場需求」。
事實上，群創母公司鴻海早已經和Vedanta合作。2022年6月，鴻海董事長劉揚偉率隊大動作拜訪印度總理莫迪（Narendra Modi）洽談投資事宜，旋即和Vedanta敲定簽署合作備忘錄，協同成立1家合資子公司，由Vedanta持有6成股權，而富士康則掌握剩下4成股權。
當時，Vedanta高階主管赫巴對外表示，電子製造的首要是半導體晶片和液晶顯示器，除了打造半導體28奈米、12吋晶圓產業以外，另一大重點就是面板，這兩類零組件用途非常廣泛，例如洗衣機、汽車、筆電和手機等。
群創瞄準全球景氣谷底翻揚
事實上，受到全球消費市場需求不振，電子零組件庫存高漲，面板報價直直落，不過近來似乎有好消息傳出，群創看見了復甦的契機，因為庫存開始轉好。根據Omdia電視顯示面板和OEM情報服務報告顯示，全球一級電視製造商期待已久的液晶電視面板需求復甦指日可待。
Omdia預估2023年第2季將出現年增19%的強勢反彈，其中50吋和更大尺寸為主的螢幕訂單將達到1.614億台或年增率8%。如果2023年這項採購計畫得以實現，市場將恢復到2020年採購量的高峰，或比過去4年的平均水準高出3%。
中國市場的重新開放使得中國一級電視製造商得以把握並增加其在全球市場、特別是北美地區的市占率，在2022年第三季至第四季的面板採購量創下新高，進而完成更大規模的電視生產計畫。
群創預期，儘管需求端仍面臨艱困，但面板廠控管產能利用率下，庫存已達健康水位，同時，疫情逐漸穩定，全球經濟不確定因素也減少，將持續優化產品組合及加強非面板應用領域技術，並且維持營運及財務狀況穩健。
此外，Omdia顯示面板研究業務首席分析師Deborah Yang表示，中國電視製造商傾向於在供過於求的市場上戰略性地提供更多低價面板，以確保品牌自身和代工廠商（OEM）皆能把握商機。
他說：「2023年，推測中國廠商將增加他們的採購量，儘管2023年第1季的需求相對疲軟，但第2季開始需求將隨之上升，下半年則會出現季節性需求高峰。」Deborah Yang進一步解釋，從2023年開始，全球電視品牌製造商和OEM 代工廠商預期將增加面板訂單和調整新的更換週期，尤其是針對大尺寸電視面板。
最後，儘管許多經濟學家對2023年的各項預測結果都較負面。Omdia卻強調一級電視製造商，特別是中國的龍頭企業對它們的電視業務仍抱持樂觀態度，特別是在50英寸以上的類型，這將反過來助益於液晶電視面板市場的發展，也將推動台灣面板業者的業績成長。
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核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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