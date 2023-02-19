二級市場凝滯、分潤機制失效：NFT是否會辜負「創作有價」的遠程期待？

文：無鴉片評論

如同我先前許諾的，在把Business of Fashion&麥肯錫（McKinsey）共同出版的《2023全球時尚與精品商業》報告摘要後，我也花費不少時間閱讀Coinbase 2023年的虛擬貨幣展望（Crypto Market Outlook），並且針對我最熟悉的虛擬貨幣產品NFT琢磨了一陣。

這份報告主題明確，軸線完整，然而我卻在閱讀完畢後感到憂心：NFT二級市場的交易量，在去年（2022）5月的高峰之後就懸崖式下跌，至今未起——當本就低流動性的NFT遭遇凝滯市場，狀態可謂雪上加霜，因為市場自此更沒辦法實現NFT工具的最重要價值（value proposition）：發行方＆創作方在賣出後因轉手而享有的報酬分潤。

同時，跟BOF年度報告交叉比對之後，我也從Coinbase那裡看見相同的產業觀察：除了在純數位藝術1:1的領域之外，NFT目前終究只是用來吸引目光以及建立形象的行銷工具，而並沒有進入已經成熟產業的商業模式本身。而就算是Web3 SaaS關係經濟應用工具的提案（Software-As-A-Service），大部分也在起步階段，要成為成熟的應用場景大概還要幾年的鋪陳。

而另外一個Coinbase提及，與我先前在協助NFT串接契約邏輯的時候，也有發覺的一個技術原生限制：分潤的執行（enforceability of said royalties）是在平台面而非在代幣面（token level），也就代表只要點對點私下交易，就可以避開NFT交易平台的分潤機制，而甚至還有新興的NFTOTC（Over-the-counter）交易平台，如Sudowap跟Blur，其機制設計就是要來刻意避開分潤機制的——這些平台目前甚至在侵蝕原有的主要交易平台市場，不啻為一項隱憂。

以交易為導向的投資邏輯上而言沒有問題（investor perspective），畢竟這類服務的出現，是要解決投資者的需求；只是這類避開二級分潤的機制，會大量減損NFT作為一個對發行方與創作方最重要的長期工具價值（perpetual value），也會惡化市場的信仰值而變成一個純套利工具。

但反過來說，這也是NFT交易平台、發行商、創作方、以及目標投資方在操作上可以差異化的地方：唯有聚集同樣信仰「創作有價」的社群，才能形成更具有原生成長力的群體。

2022年二級市場凝滯、分潤機制失效。你覺得這樣的NFT現況，會辜負「創作有價」的遠程期待嗎？

以下就讓我們來展開一下上述提及主題的市場細節，並且來看看現行各類區塊鏈報導以及不同角色對此的評論與看法。

售出即死：低流動性以及58%的NFT交易都是洗售，二手市場成為一灘死水

噱頭正勝：NFT從一次性的數位行銷工具進入營運模型還需要時間

未來何解：OpenSea對抗免版稅平台的宣誓性政策，與「創作有價」信念的差異化空間

售出即死：低流動性以及58%的NFT交易都是洗售，二手市場成為一灘死水

Based on data pulled from Dune Analytics, the shady trades accounted for over half of the totalNFTtrade volumes in 2022, and nearly 45% of all-timeNFTvolume. - CoinDeck, Web3, December 2022

根據多篇虛擬貨幣的媒體報導，2022年一整年在以太鏈（Ethereum）上的NFT交易裡，有58%極可能都是洗售（Wash Trading）：買賣雙方皆為同一夥人，但藉由交易來造市、拉抬價格以吸引社群進場。也就代表，這個市場裡的二級市場有極大部分盛況基本上是操作出來的幻象。

洗售在傳統的資本交易市場中，自1936前起就是非法的金融行為，受到監管機關監控。然而NFT作為新興市場自然沒有明確的相關規範，洗售因此成為一個眾所皆知的灰色操作。

是直到2022年末根據交易數據統計以及分析，才明確地看到洗售在NFT市場當中的嚴峻程度：折合美金三百億的NFT交易（$30B）大概都是假的。

在大部分NFT項目都因為高Gas以及二級市場低流動性的狀況下，難以維持好的收益，約莫110個靠洗售的交易者還是能夠賺進美金840萬利潤，NFT二手市場後繼無力是個慘烈的事實。

Coinbase也在報告中指出：就算有10萬個還在運作的NFT項目，也僅只5%有二手交易量，NFT在市場流動性上的缺陷不可避免。若NFT對於發行方與創作方最重要的長期價值在於二級市場上的分潤機制，初發後就再也動不了的NFT是否還能真的有商業價值呢（value proposition）？

噱頭正勝：讓NFT從一次性的數位行銷工具進入營運模型還需要時間

若不單純以投資與交易的角度來看NFT市場，我在這篇文章〈不只是創作經濟，而是關係經濟：NFT究竟是什麼？〉 曾經提及：NFT無論是作為工具性質的驗證工具（authentication）、作為藝術品本身還是作為關係經濟的入場憑證，重點在於進入企業與項目營運的商業模式之中，並且與現有營運策略綁定。

不過，根據2023全球時尚與精品商業對NFT與Web3的產業觀察，成熟產業目前的態度更像是把其當作吸引新客戶的一次性行銷工具，要真正讓NFT進入營運模型還需要時間。

2022年作為NFT的躁動之年，發行NFT Collection的知名大廠如Burberry、Dolce and Gabbana、Givenchy等可謂不計其數。與其說大廠已經做好面對Web3轉型的準備，這些發行的NFT多半具有大量的行銷實驗性質：NFT是面對幣圈新興客戶以及年輕、科技前緣族群的表示，重點在於形象建立（Branding），而非長期醞釀與經營。