二級市場凝滯、分潤機制失效：NFT是否會辜負「創作有價」的遠程期待？
我們想讓你知道的是
我在閱讀《虛擬貨幣展望》報告之後後感到憂心：NFT二級市場的交易量，在去年5月的高峰之後就懸崖式下跌，至今未起——當本就低流動性的NFT遭遇凝滯市場，狀態可謂雪上加霜，因為市場自此更沒辦法實現NFT工具的最重要價值。2022年二級市場凝滯、分潤機制失效。你覺得這樣的NFT現況，會辜負「創作有價」的遠程期待嗎？
文：無鴉片評論
如同我先前許諾的，在把Business of Fashion&麥肯錫（McKinsey）共同出版的《2023全球時尚與精品商業》報告摘要後，我也花費不少時間閱讀Coinbase 2023年的虛擬貨幣展望（Crypto Market Outlook），並且針對我最熟悉的虛擬貨幣產品NFT琢磨了一陣。
這份報告主題明確，軸線完整，然而我卻在閱讀完畢後感到憂心：NFT二級市場的交易量，在去年（2022）5月的高峰之後就懸崖式下跌，至今未起——當本就低流動性的NFT遭遇凝滯市場，狀態可謂雪上加霜，因為市場自此更沒辦法實現NFT工具的最重要價值（value proposition）：發行方＆創作方在賣出後因轉手而享有的報酬分潤。
同時，跟BOF年度報告交叉比對之後，我也從Coinbase那裡看見相同的產業觀察：除了在純數位藝術1:1的領域之外，NFT目前終究只是用來吸引目光以及建立形象的行銷工具，而並沒有進入已經成熟產業的商業模式本身。而就算是Web3 SaaS關係經濟應用工具的提案（Software-As-A-Service），大部分也在起步階段，要成為成熟的應用場景大概還要幾年的鋪陳。
而另外一個Coinbase提及，與我先前在協助NFT串接契約邏輯的時候，也有發覺的一個技術原生限制：分潤的執行（enforceability of said royalties）是在平台面而非在代幣面（token level），也就代表只要點對點私下交易，就可以避開NFT交易平台的分潤機制，而甚至還有新興的NFTOTC（Over-the-counter）交易平台，如Sudowap跟Blur，其機制設計就是要來刻意避開分潤機制的——這些平台目前甚至在侵蝕原有的主要交易平台市場，不啻為一項隱憂。
以交易為導向的投資邏輯上而言沒有問題（investor perspective），畢竟這類服務的出現，是要解決投資者的需求；只是這類避開二級分潤的機制，會大量減損NFT作為一個對發行方與創作方最重要的長期工具價值（perpetual value），也會惡化市場的信仰值而變成一個純套利工具。
但反過來說，這也是NFT交易平台、發行商、創作方、以及目標投資方在操作上可以差異化的地方：唯有聚集同樣信仰「創作有價」的社群，才能形成更具有原生成長力的群體。
2022年二級市場凝滯、分潤機制失效。你覺得這樣的NFT現況，會辜負「創作有價」的遠程期待嗎？
以下就讓我們來展開一下上述提及主題的市場細節，並且來看看現行各類區塊鏈報導以及不同角色對此的評論與看法。
- 售出即死：低流動性以及58%的NFT交易都是洗售，二手市場成為一灘死水
- 噱頭正勝：NFT從一次性的數位行銷工具進入營運模型還需要時間
- 未來何解：OpenSea對抗免版稅平台的宣誓性政策，與「創作有價」信念的差異化空間
售出即死：低流動性以及58%的NFT交易都是洗售，二手市場成為一灘死水
Based on data pulled from Dune Analytics, the shady trades accounted for over half of the totalNFTtrade volumes in 2022, and nearly 45% of all-timeNFTvolume. - CoinDeck, Web3, December 2022
根據多篇虛擬貨幣的媒體報導，2022年一整年在以太鏈（Ethereum）上的NFT交易裡，有58%極可能都是洗售（Wash Trading）：買賣雙方皆為同一夥人，但藉由交易來造市、拉抬價格以吸引社群進場。也就代表，這個市場裡的二級市場有極大部分盛況基本上是操作出來的幻象。
洗售在傳統的資本交易市場中，自1936前起就是非法的金融行為，受到監管機關監控。然而NFT作為新興市場自然沒有明確的相關規範，洗售因此成為一個眾所皆知的灰色操作。
是直到2022年末根據交易數據統計以及分析，才明確地看到洗售在NFT市場當中的嚴峻程度：折合美金三百億的NFT交易（$30B）大概都是假的。
在大部分NFT項目都因為高Gas以及二級市場低流動性的狀況下，難以維持好的收益，約莫110個靠洗售的交易者還是能夠賺進美金840萬利潤，NFT二手市場後繼無力是個慘烈的事實。
Coinbase也在報告中指出：就算有10萬個還在運作的NFT項目，也僅只5%有二手交易量，NFT在市場流動性上的缺陷不可避免。若NFT對於發行方與創作方最重要的長期價值在於二級市場上的分潤機制，初發後就再也動不了的NFT是否還能真的有商業價值呢（value proposition）？
噱頭正勝：讓NFT從一次性的數位行銷工具進入營運模型還需要時間
若不單純以投資與交易的角度來看NFT市場，我在這篇文章〈不只是創作經濟，而是關係經濟：NFT究竟是什麼？〉 曾經提及：NFT無論是作為工具性質的驗證工具（authentication）、作為藝術品本身還是作為關係經濟的入場憑證，重點在於進入企業與項目營運的商業模式之中，並且與現有營運策略綁定。
不過，根據2023全球時尚與精品商業對NFT與Web3的產業觀察，成熟產業目前的態度更像是把其當作吸引新客戶的一次性行銷工具，要真正讓NFT進入營運模型還需要時間。
2022年作為NFT的躁動之年，發行NFT Collection的知名大廠如Burberry、Dolce and Gabbana、Givenchy等可謂不計其數。與其說大廠已經做好面對Web3轉型的準備，這些發行的NFT多半具有大量的行銷實驗性質：NFT是面對幣圈新興客戶以及年輕、科技前緣族群的表示，重點在於形象建立（Branding），而非長期醞釀與經營。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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