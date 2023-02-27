《霍爾的移動城堡》配樂小秘密：哪些旋律透露了霍爾看似瀟灑卻孤單的心？
我們想讓你知道的是
今（2023）年春天，西班牙時尚品牌Loewe讓全球的少女從單戀到「擁有」霍爾——Loewe與吉卜力工作室合作的《霍爾的移動城堡》聯名商品，經典角色霍爾、蘇菲、卡西法化身成我們的日常單品，無論是包包、衣服抑或聯名香氛，皆成為了熱烈討論。而宮崎駿多部值得細細品味的動畫，配樂同樣耐人尋味。多年來我們看懂了霍爾的心，不過，你「聽」懂霍爾的心了嗎？
文：Debbie
今（2023）年春天，西班牙時尚品牌Loewe讓全球的少女從單戀到「擁有」霍爾——Loewe與吉卜力工作室合作的《霍爾的移動城堡》（後內文簡稱《霍爾》）聯名商品，經典角色霍爾、蘇菲、卡西法化身成我們的日常單品，無論是包包、衣服抑或聯名香氛，皆成為了熱烈討論。
說到《霍爾》，除了劇情引人入勝之外，舉凡〈人生的旋轉木馬〉、〈世界的約定〉等配樂更是經典中的經典。有些時候，可能我們腦中還沒想起電影的各個畫面，音樂卻直接浮現在眼前——這種情況，也是配樂家久石讓與動畫大師宮崎駿一起合作就必有的鮮明特色。
宮崎駿多部值得細細品味的動畫，配樂同樣耐人尋味。多年來我們看懂了霍爾的心，不過，你「聽」懂霍爾的心了嗎？
宮崎駿的動畫遇上久石讓的配樂，成就了吉卜力工作室多部膾炙人口的作品。宛如命定的合作，每次的配樂挑選，宮崎駿即便是盲挑音樂demo，也多次選中由久石讓所譜的配樂作品。
數十年來，兩人共同譜出的浪漫溫暖了大大小小觀眾的心。《霍爾》作為一部動畫，原聲帶收錄了26首Non-Diegetic Music ，這當中有哪些秘密呢？又有哪些旋律透露了霍爾看似瀟灑卻孤單的心？
- 小知識：什麼是Non-Diegetic Music？Non-Diegetic Music又稱「畫外音」，係指一般配樂、旁白等劇中人物都聽不見的聲音
關於《霍爾的移動城堡》配樂秘密一：以旋律為電影主體
久石讓的配樂生涯除了替宮崎駿譜曲，也參與北野武執導的電影。久石讓說：「宮崎駿導演的作品是以旋律為主體，而北野武導演的作品是比較偏向極簡音樂的旋律。」
意思是在宮崎駿的作品中，「配樂」不只是塑造氛圍的配角，它的比重等同於台詞、畫面，是動畫的其一演出者，能將言語無法表達的資訊，像是情緒、心境更全面的傳達給觀眾。
從《霍爾》就能聽出久石讓所說的「以旋律為主體」。
以蘇菲初遇霍爾的片段為例，起初蘇菲一邊跟著傳聞中的帥哥步行，一邊感到困惑，此時久石讓透過弦樂撥奏營造輕快氛圍；接著遇到荒野女巫時，長笛短笛的加入讓整體音樂轉為高昂、緊張；最後霍爾用魔法帶著蘇菲飛上天的浪漫橋段，三拍子與銅管打擊讓配樂擁有舞曲的澎湃感。
這段劇情的三個關鍵點，配樂上不僅加入了不同樂器替畫面增色，這樣層層遞進的手法也加深了觀眾對於角色的情緒堆疊，成為宮崎駿作品「配樂與畫面同為動畫主體」的特色，更造就了許多人一聽見旋律就能反射出動畫名稱的秘密。
關於《霍爾的移動城堡》配樂秘密二：變調推展出的音樂魔力
當你點開《霍爾》，首先迎面而來的，會是完整的主題曲〈人生的旋轉木馬〉。
除了作為開場，電影也以這首主題曲作結，說是貫串整部作品的重要靈魂也不為過；然而，更讓人大開眼界的是——久石讓還將這首曲子的調性、曲式作為基底（g小調、三段體式 Ternary Form），經由變奏後將它用於蘇菲與霍爾初識的片段，在原聲帶上這段配樂也隨著故事劇情被命名為〈空中散步〉。
結尾的演唱版〈人生的旋轉木馬〉則從鋼琴開始，從感傷裡聽得見溫暖，也吻合動畫的劇情設定：殘酷戰爭下的愛情故事。
《霍爾》整體音樂的鋪陳極為細膩，源自宮崎駿對這部電影的期望：「我要拍一部真正的愛情電影，並用起承轉合的方式展開這段戀情」；主題曲更透過變調反覆出現於電影中，讓動畫想傳遞的意念更加深刻。
流動的音符與細膩的故事線，《霍爾》就這樣，給予了觀眾魂牽夢縈的餘韻。
每個人都是懂「聽」《霍爾》的詮釋者
或許我們會因為時間遺忘故事細節，但〈人生的旋轉木馬〉前奏一響，我們就會想起霍爾與蘇菲走過風雨的那深情一吻。音樂的流動性給予觀眾足夠的詮釋空間，配樂的魔力正產生於觀眾任性的對號入座——隨著配樂節奏漸慢、旋律營造出平靜氛圍，擁有過相同心境的靈魂彷彿就在霍爾的房間裡，參與著他與蘇菲揭露內心的對話，並隨之起伏。
不同人共感的細節有異，那 26 首配樂的包容度，每個人將是「聽」懂《霍爾》的詮釋者。
看到這邊，大家有沒有更加了解宮崎駿配樂中的奧秘、好想再次重溫《霍爾的移動城堡》了呢？今年，宮崎駿也即將推出睽違十年的動作作品《你想活出怎樣的人生》，各位動畫迷們也不要錯過了。
參考資料
- udn.blog，「世界的約定」
- 撰樂 Die Musikzeitung，「一起走過的童年回憶——細味久石讓之動畫電影配樂」
- CTWANT，「日本配樂大師久石讓開啟指揮新挑戰 談宮崎駿、北野武音樂訴求大不同」
- vocus方格子，“Ching-I’s Piano Bar音樂會曲目介紹(上)”
延伸閱讀
- 宮崎駿、庵野秀明、押井守：三位日本動畫大師的獨特電影論
- 若沒有鈴木敏夫圓融的手腕、德間康快的慧眼識英雄，就絕對沒有今天的吉卜力
- 《吉卜力電影完全指南》：《神隱少女》讓全球觀眾感受最強烈的宮崎駿式魔法，從此他們成為吉卜力迷
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料