新聞利益遭數位平台壟斷，立委、新聞工作者、學者開公聽會力促「台版議價法案」
我們想讓你知道的是
《ETtoday》總編輯林妏純在公聽會表示，過去大家討厭「內容農場」式的標題，他們拿掉這樣的標題，Google觸及率卻下降了40％，反而是有農場標題的新聞在第一列，「請問我們該怎麼辦？」
Google、Meta等跨國數位平台在近年快速崛起，嚴重影響全球新聞媒體生態，隨著澳洲在2021年訂出《新聞媒體與數位平台強制議價法》，我國立法者、學者、新聞從業者及相關倡議團體也加大力度，欲促成台版的議價法規，以達到台灣新聞民主的永續發展。
立委范雲今（15）日召開公聽會，主張新聞有價、新聞媒體應能與數位平台議價，這是立法院首場針對相關議題召開的公聽會，同時也是第一次邀請勞方代表在議題中發聲。范雲強調，希望藉由各方深入交換意見，提供政府部門及立法院建議。
立委張廖萬堅在從政以前是記者出身，他表示自己7年前進入立法院後，發現許多過去的同業、甚至自己的女兒，「薪水怎麼跟藝文工作者一樣血汗」，因此曾在文化部提案改善新聞工作者的工作條件。他從廣告營收的角度談起，2010年報紙的總廣告營收為119.5億，2020年縮水到14.1億，最新的數字已經不到10億，數位平台看似為新聞帶來高流量，但他認為，流量的利益似乎都被數位平台壟斷。
3年前從主播台走入立法院的立委林楚茵強調，他清楚暸解大規模跨國平台對於內容產業、尤其新聞媒體造成的影響，因此一定要有媒體議價的相關法規，才能促使媒體、數位平台雙邊上談判桌進行聯合議價，但政府僅能作為仲介者、而非裁罰者，不能直接深入談判桌，要遵循雙邊的商業機制。
即時新聞、新聞流量影響，記者一天發十幾則新聞
工商時報社長、台北市報業商業同業公會理事長陳國瑋在公聽會上代表紙媒發聲，他強調公會會員如中時報系、聯合報系、自由報系，都投注龐大人力、財力、物力在數位轉型，但像是張廖萬堅提及的報紙廣告營收，企業在數位媒體的廣告投放從10年前的85億、到2020年的482億，雖然整體廣告營收在增加，但傳統媒體的部分卻是減少的。
代表電視台發言的中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會秘書長陳依玫則指出，2016年是廣告收益變化的黃金交叉，無線電視台加上衛星廣播總共上百多個頻道，只剩下175億，數位廣告卻在這一年達到482億，且集中在Google、Meta兩家公司。新聞台的新聞部人力都是300、400人起跳，電視台24小時、365天都要排播，目前的資源已經不足以讓新聞台健全發展。
過去幾乎沒有被納入討論的純網媒，在這場公聽會中也現身說法，《ETtoday》總編輯林妏純表示，對網路媒體來說，每一個連結都是收入來源，但這卻深深受到演算法影響。《ETtoday》的一則Podcast節目拿下去（2022）年的卓越新聞獎，節目花了1個月時間製作，但點閱數連500個都不到；影音專題《何事又來》在台灣新聞攝影大賽中得獎，這個專題耗時4個月，點閱數甚至沒有破千。
林妏純也提及，過去大家討厭「內容農場」式的標題，他們拿掉這樣的標題，Google觸及率卻下降了40％，反而是有農場標題的新聞在第一列，「請問我們該怎麼辦？」
將近20年前，《報導者》資深記者、全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷就開始任職聯合報系，當時1天只要發1到2則的新聞，記者專心跑好新聞就好。隨著數位發展、即時新聞的出現，嚴文廷發現現在的後輩1天常常要發10幾則新聞，工作條件和過去截然不同，但新進記者的薪資卻完全不能相比。
近年有網友常笑稱：「小時不讀書，長大當記者」，嚴文廷坦言，聽到這樣的說法非常辛酸。現今的新聞量變大，監視器、行車記錄器新聞因此出現，因為這樣的內容剪輯或抄寫都最快，「新聞內容是這樣下降的，那樣的要求讓你沒辦法這樣做事情，不是新聞記者不努力。」
新聞業建議分潤鼓勵優質報導
至於對立法有何期望，總整各代表說法，除了支持新聞有價外，更希望能儘速立法，正視數位平台透過不透明機制、奪取新聞媒體應有的營收。
除了公平分潤的大前提外，台灣記者協會理事李志德表示，記協進一步主張平台付費給媒體應該要有二次分配機制，以此費用來鼓勵優質的報導，若既有媒體機構開發新的項目，或是長時間、大範圍的國際報導，也能提供專案補助。嚴文廷主張，應提撥部分分潤投入強化第四權韌性，補助優質報導或調查計畫，並由業者、工作者、數位平台、NGO組織與專家學者共同監督。
不過，中正大學傳播學系教授羅世宏坦言，澳洲能成功訂出媒體議價法有其特殊條件，包含媒體集中度非常高、一個集團佔了市場五成以上，且集團在全球都很有影響力，再加上澳洲政府跨部會全力相挺，而台灣幾乎不存在這所有條件，要努力的東西還有很多。
那麽，新聞媒體後續還能如何爭取權益？台大新聞所教授林照真建議，現行媒體的公會組織有必要再調整，很多原生網路媒體沒有公會可以參加，而像聯合報則是傳統媒體參加報業公會、網路部門參加雜誌公會。林照真表示，所有的媒體應該團結起來，以「媒體」的名義出現，到協商的時候是媒體跟平台協商，而不是聯盟代表跟平台協商。
數位發展部數位產業署副署長林俊秀最後回應，數發部有持續和數位平台溝通，第一波會先由兩大平台提出方案、規劃細節並討論，3月會啟動第二波，召集大型平台、網路平台的新聞媒體做討論。
延伸閱讀
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- 學者推民間版「新聞媒體與數位平台強制議價法草案」，強調不是為了媒體生計，而是關乎大眾利益
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核稿編輯：羅元祺
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。