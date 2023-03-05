原先代表災厄的「天狗」，為何在江戶時代卻升格為神一般的存在？

我們想讓你知道的是
據說天狗是居住在深山裡的妖怪。它長著高高的鼻子，具有不可思議的神通，身上生有翅膀，能自由自在地飛來飛去。在中國，天狗是長著狗的模樣的妖怪，但傳入日本後，它從「狐狸」到「流星」，從「墮落天使」到「預兆戰亂的流星」，再發展為「神」，其形象發生了形形色色的演變。
文：香川雅信
「那傢伙最近是不是有點天狗啊？」
突然人氣大增的綜藝明星，只要稍稍出現一點得意忘形的言行，立刻就會被稱為「天狗」，在網路上遭到大量吐槽。這在日本是經常發生的事情。所謂「變成天狗」，就是「忘乎所以，驕傲自大」的意思，用來比喻「傲慢的傢伙」。
雖然一般日本人都能在腦中勾畫出天狗的形象，但作為角色形象，它並不像河童那樣為人們所親近和熟悉。天狗看上去比較威嚴，又與修驗道（日本傳統的山嶽信仰與密教的妖術相融合成立的實踐性宗教──譯註）有關係，半似神的存在，正因為如此，或許人們才有所顧忌，不敢輕率地對待它。也就是說，天狗是有著猙獰面相的角色。
在《鬼滅之刃》中，主人公竈門炭治郎的師傅鱗瀧左近次，因為討厭被鬼嘲笑自己的相貌太溫柔，於是總是戴著天狗的面具。過去，有人失蹤會被稱為「遭到神隱」，大家都認為這是天狗在作祟。
天狗的特徵之一，就是長著高高的鼻子。日語裡「鼻子高」這個表述就是用於形容人得意洋洋的樣子，從這一點看，腦海裡也會產生「天狗即傲慢」的印象吧。
天狗的鼻子就像皮諾丘似的，從臉中央直直地伸出，像一個棍子。從這個鼻子就可以辨別出它不是人類，而是妖怪。通常它的臉總是紅紅的，身上的裝束與山伏（在山野中修行的僧侶──譯註）非常相似。後背有雙大大的翅膀，有時手裡也會拿著大大的羽毛團扇。這應該是一般大眾心中的天狗形象。因為它的「鼻子很高」，還有人煞有介事地提出一種說法，認為其原型也許是古代來到日本的外國人。
來自中國，長著狗的模樣的妖怪
事實上令人意想不到的是，「鼻子高高的天狗」出現的歷史並不長。關於天狗的紀錄始見於七世紀，但其形象隨時代變遷而變化，最終定型下來已經是江戶時代以後的事了。
而且，天狗原本並非日本的妖怪，它的根其實在中國。隕石衝入大氣層時發出的衝擊聲聽起來彷彿狗吠，因此有了「天之狗，即天狗」的名稱。如今在中國大陸和臺灣，天狗作為有著狗的形象的妖怪、仍然還在廣泛流傳。
在日本，天狗由狐演變為鳥
「天狗」傳到日本，是在7世紀的時候。據《日本書紀》記載，西元637年2月，一顆大大的流星從東向西劃過天際，發出雷鳴般的轟響。對於這種現象，有位叫做旻的僧侶說道：「這不是流星，是天狗。」旻曾經作為遣隋使到中國留學，估計他是根據相關中國天狗方面的知識才這麼說的。
在中國，天狗的出現通常被解釋為發生戰亂的預兆。在《日本書紀》的記載中，天狗現象之後，同一年發生了蝦夷（奈良時代和平安時代，日本對不順從朝廷的東北地區族群的稱呼──譯註）叛亂，果真應驗了戰亂徵兆一說。
不過，天狗在日本的形象並未作為流星、隕石而固定下來。取而代之的是，在《日本書紀》中「天狗」被標上「Amatsukitsune」的讀音，從平安時代中期的10世紀開始，天狗變成狐狸一樣的「迷惑人的妖怪」，逐漸廣為人知。在11世紀上半期成立的《源氏物語》中也提到天狗，它是作為將人哄騙後帶走，也就是「神隱」的妖怪出現的。
另外，從平安時代後期到中世，由於能在天空中飛，天狗的形象演變為鳥的樣子，特別是老鷹的樣子。12世紀上半期成書的《今昔物語集》中，記載了很多天狗出場的故事，但天狗的真身顯現為「鳶鳥」。
暗示鐮倉幕府的滅亡
幾乎在「鳥形」天狗出現的同時，天狗又被賦予了佛教的敵人「魔」的形象。也就是當佛陀在菩提樹下準備開悟時出現的、干擾他的「魔」。從此，天狗也帶上了與這個「魔」相同類型的、妨礙僧侶修行的妖怪性格色彩。
同時，也有人認為，在權力鬥爭中失敗，含恨而死的高僧化作了天狗。原本應該超越了欲望和衝動感情的高僧，在煩惱的漩渦中醜惡地死去。這對身處佛門的人來說意味著「墮落」。本來一身清淨的僧侶，像墮落天使一般墜入了黑暗深淵，變成了天狗。
到了南北朝時代、14世紀之後，由於政局不穩，天狗預示著戰亂來臨的看法更為普遍。這也可以說是一種「返祖」，因為這正是中國的天狗原本所蘊含的意義。在《太平記》中，記載了鐮倉幕府最後的當權者北條高時的面前出現了天狗、並唱著「想見天王寺的妖靈星」的情形。
所謂妖靈星，是天下大亂時出現的彗星，暗示著天王寺的附近會發生動亂，不久鐮倉幕府就會滅亡。天狗與怪異的彗星結合在一起這點上，也回歸到中國的天狗形象。而且，當時只要有什麼不可思議的現象發生，全部會被解釋為天狗所為。從這個意義上來說，在14到16世紀的日本，天狗一直是妖界的代表性存在。
在江戶時代，天狗上升為近似神一樣的存在
天狗的這種形象發生巨大改變，是在江戶時代。從那時起，天狗的主流形象從鳥形變身為現在廣為人知的高鼻子天狗。
究竟為何會發生這種變化，事實上直到現在也並不十分清楚。按世俗說法，是狩野派始祖、室町時代的畫家狩野元信首次畫出了高鼻子天狗的形象。據說，元信接受了畫天狗的委託，但從來沒見過天狗，究竟怎樣才能畫出來呢，他著實犯了難。據說，有天晚上，他將出現在夢中的怪異的東西如實畫出，最終完成了天狗之畫的委託。
雖然元信所畫的天狗畫還保留著，但這段軼事的真偽卻無從考證。事實上自古以來就有使用高鼻子面具進行表演的藝術，也可以認為高鼻子天狗是以此為原型創作出來的。
另外，在江戶時代，天狗從妖怪的範疇升格到了近似於神的存在。其中被視為最重要的神就是山神，同時也作為防火神而廣受信仰。例如，在靜岡縣濱松市的秋葉山奉祀的秋葉權現，作為預防火災的火伏神而廣為人知。秋葉權現也是因「御宅族之聖地」而聞名的東京秋葉原的詞源，與稱為三尺坊的天狗被視為同一神。人們認為天狗既是引發火災的妖怪，又具有預防火災的神力。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料