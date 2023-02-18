《悲情城市》藍祖蔚推薦序：重看電影，重讀劇本書，秀拉的點畫法理念一直在我眼前和心頭跳躍著
我們想讓你知道的是
侯孝賢沒想透過《悲情城市》寫歷史政論，他曾經掛在嘴上的「拍出天意」，其實更接近一幅秀拉的點畫法畫作：似是，卻又不盡然都似，水彩或粉彩、油彩或墨色，都只能是貼近真實的若有所悟，距離與意象給了《悲情城市》一個特殊位子與角度，重新觀看那個時代。
文：藍祖蔚（國家電影及視聽文化中心董事長）
【推薦序】悲情點畫法
偉大事件都是由一系列的小事件組合而成。
Great things are done by a series of small things brought together.
把一些相異或相似的情調、色彩與線條元素整合一起，從主題定調，揉合喜樂，靜默或哀傷在光影中顯像，就能創造和諧。
Harmony is the analogy of contrary and similar elements of tone, of color, and of line, conditioned by the dominant key, and under the influence of a particular light, in gay, calm, or sad combinations.
——點畫法畫家秀拉（Georges Seurat）
點畫法最適合處理安靜或緩慢的時光議題，畫家不求照片般寫實再現，而是試圖傳達一種情境的氛圍或印象。《悲情城市》三十三周年數位版上映前夕，重看電影，重讀劇本書，秀拉的點畫法理念一直就在眼前和心頭跳躍著。
三十三年前出發前進威尼斯影展時，隨身行李就放著一本《悲情城市》劇本書。因為《悲情城市》入圍威尼斯影展競賽，才有這趟威尼斯旅程，什麼樣的題材、什麼樣的電影促成這場機緣？在看到《悲情城市》電影之前，啃食劇本，先了解基本架構與情貌，是唯一線索，也是採訪前不可或缺的功課。
一九八九年九月九日《悲情城市》在威尼斯首映，觀後心情五味雜陳，既有揭開神祕面紗的盲動，亦有遇見史詩的歡情，更多的卻是「就這樣啊？」的輕歎。
電影長得和劇本不同，也和「想像」不同，幾乎是多數電影必然的創作腳步，從發想到執筆，從拍攝到剪接，電影為什麼會長成最後這副模樣？多年後為什麼又會冒出終極導演版？都是電影產業既有趣又特殊的生態話題。《悲情城市》定剪後就沒再修剪或增長或補遺，也因為它夠大，備受注目，所以才能先出版劇本書，甚至有分場與文字劇本的對比並置，供人細品深究。
本書收錄的朱天文分場共有八十八場，吳念真劇本則多了三場，共九十一場。不過影視聽中心典藏的「合作社」時期拍攝劇本則多達一○二場，多出的部分對於三哥三嫂這條線著墨較多，對阿猴涉入的假鈔風波交代相當清楚，然而最後成片及成書時悉數皆已刪去。幸好三十三年後有這本一○二場劇本可相比對，對於影片結構和角色塑造有了更清楚意象，也約略可以體會侯孝賢和廖慶松在剪接機前的斟酌盤算。沒能收進書中的這本一○二場劇本，或多或少也印證了保存電影史料的重要價值。
出發採訪前，對《悲情城市》的劇情脈絡略知一二，對相關歷史，政治和社會議題的探討，也都曾張羅搜尋過一回。然而，從宣傳詞、劇照、海報所累積的想像與憧憬，最終落實進電影膠捲中，有多少浮光片羽得能烙印心田，攸關個人學養、感性，任人各自表述，自由拍板定調。
二二八事件與《悲情城市》的連結是電影宣傳重點之一，然而參與甚深的攝影師陳懷恩每每憶述往事時，都不忘強調：「我們在拍片現場，幾乎沒有人提到二二八。」二二八事件是電影的時間參數之一，是那段時光不容忽視的悲情烙印，是全片關鍵轉折，卻非唯一重點。畢竟，在史料闕乏的迷霧中，誰能先真相？又如何見真相？要求一部電影擔起史家角色，還原歷史情貌，是否太過求全？因應議題而生的「政治解讀」與「歷史真相」壓力，對但求追求藝術表現的電影工作者而言豈非太過沉重？
偏偏來到放映現場，宣傳上使用的政治言詞（「在今天以前，這個故事，你聽不到，也不能講……」）及國際大獎的光環加持，都讓公眾聚焦及熱議重點無可避免鎖定在二二八事件上，失望或惆悵大抵皆源自侯孝賢對二二八事件的呈現方式：多方溯源探其因，卻不直書本事，低調重現動亂場景，未多搬演。冷靜又節制來呈現事件結果，雖然給人舉重若輕的錯茫之感，但若透過點畫法的美學觀點來理解，或許就得著另番風景。
電影的核心主線在於阿祿師一家從一九四五到一九四九年的歲月風霜。阿祿師膝下四子：老大林文雄有血性豪情，在亂世跌撞持家營生；老二文龍消失在二戰煙硝中，從未現身；老三文良縱浪江湖，身陷上海幫與田寮港幫的利益爭奪；老四文清有文青本色，帶出妻子寬美兄長寬榮追求社會正義的左翼菁英思潮，也透過寬榮對小川靜子和日本文化的孺慕，帶出政權交替之際失望青年的文明挫傷。
正因為時空座標選定在一九四五到一九四九年間，舉凡政局動盪、民生凋弊、官商勾結和走私衝突，多多少少都連動著日後的二二八事件，林吳兩家所經歷與見證的諸多小事件匯聚而出的生命情貌，毋寧就是時代素描，近觀或嫌細小不詳，遠觀卻因點點滴滴都已成像，而能浮現概略輪廓，知其是，知其然，終能若有所悟。
是的，就只能是若有所悟，侯孝賢沒想透過《悲情城市》寫歷史政論，他曾經掛在嘴上的「拍出天意」，其實更接近一幅秀拉的點畫法畫作：似是，卻又不盡然都似，水彩或粉彩、油彩或墨色，都只能是貼近真實的若有所悟，距離與意象給了《悲情城市》一個特殊位子與角度，重新觀看那個時代。
除了情節與影像之外，聲音的點畫法亦是《悲情城市》的美學成就之一。我選在劇本書之前強調聲音表現，關鍵就在於聲音有著劇本絕難呈現的情緒質感，卻是影像與故事得著立體身影的奧妙關鍵。畢竟，不論是密稠或者鬆闊的美學悸動，多數都源自觀影當下，從耳朵進入心靈的聲波共鳴。
不是陳松勇的江湖煙嗓，那句「咱本島人最可憐，一下日本人，一下中國人，眾人吃、眾人騎、就是沒人疼」經典台詞，或許就沒了穿心入腦的震撼能量。草莽漢子的情境感觸，唯有在悠然醒覺的清靜時光點上，才讓血性感歎得著了透視史頁的力量。讀唸有別，說演有殊，肉身點化的能量超越了文字所承載的想像容量。
同樣，「哇係台灣人！」讓梁朝偉在尖刀威脅下脫口而出的這句唯一台詞，只有他生疏的台語得能模彷瘖啞人聲線，爆發出驚天力道。是演員能力局限的因緣際會，亦是因勢利導的巧合巧思，才能碰撞這款火花。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。