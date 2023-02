《悲情城市》藍祖蔚推薦序：重看電影，重讀劇本書，秀拉的點畫法理念一直在我眼前和心頭跳躍著

文:藍祖蔚(國家電影及視聽文化中心董事長)

偉大事件都是由一系列的小事件組合而成。

Great things are done by a series of small things brought together.

把一些相異或相似的情調、色彩與線條元素整合一起,從主題定調,揉合喜樂,靜默或哀傷在光影中顯像,就能創造和諧。

Harmony is the analogy of contrary and similar elements of tone, of color, and of line, conditioned by the dominant key, and under the influence of a particular light, in gay, calm, or sad combinations.

——點畫法畫家秀拉(Georges Seurat)