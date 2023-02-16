《日經亞洲》專訪印尼財長：印尼與印度應建立更緊密關係，提升「南方世界」國際影響力
我們想讓你知道的是
屬於南方世界的多數國家傾向政治中立，避免在國際衝突中偏袒特定一方，並優先考量自身的利益，也因此，在俄羅斯入侵烏克蘭後，部分南方世界國家並沒有選擇同G7制裁俄羅斯。澳洲研究型新聞分析媒體《對話》（The Conversation）認為，印尼「譴責侵略、拒絕制裁」的做法其實便是在採取「不結盟」（Non-aligned）的外交手段，以此避免大國間的衝突及競爭。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）於2023年2月14日表示，印尼希望強化與印度的外交、經貿連結，以此提升「南方世界」（Global South）等發展中國家在全球事務的地位。
「我們（印尼）將與印度展開密切合作，印尼和印度皆是經濟發展表現亮眼的新興大國，2國關係的深化能在國際社會上發揮更大的影響力、展現更值得信任的風範，也能贏得更多尊重。」穆里亞尼在接受《日經亞洲》（Nikkei Asia）專訪時如此說道。
剛從印尼手中接任20國集團（以下簡稱G20）輪值主席的印度，於2023年1月中旬邀請120多個發展中國家參與南方世界線上峰會，會議聚焦於俄烏戰爭所造成的全球糧食供應短缺、能源安全問題，以及其他區域潛在危機可能帶來的衝擊。
《日經亞洲》解釋，南方世界當前泛指位於東南亞地區、非洲、拉丁美洲等發展中國家與新興經濟體。穆里亞尼在專訪時表示，這些發展中國家已逐漸展現重整全球秩序的影響力。
印尼財長如何看待印尼在南方世界所扮演的角色？
穆里亞尼在南方世界線上峰會中強調，印尼在去（2022）年擔任G20主席國時，在各國互動及國際事務的處理上，皆擔任相當重要的協調者角色，她稱：「即使在最艱難的時期，印尼仍展現出『消弭分歧的能力』，尤其當G20遭到由美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利以及日本所組成的7大工業國集團（以下簡稱G7）喊話，需一同加入制裁俄羅斯的行列時，G20仍能在印尼的引領下走自己的路。」
據悉，屬於南方世界的多數國家傾向政治中立，避免在國際衝突中偏袒特定一方，並優先考量自身的利益，也因此，在俄羅斯入侵烏克蘭後，部分南方世界國家並沒有選擇同G7制裁俄羅斯。
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。