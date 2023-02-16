TNL+ 2023/02/16,
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《日經亞洲》專訪印尼財長：印尼與印度應建立更緊密關係，提升「南方世界」國際影響力

《日經亞洲》專訪印尼財長：印尼與印度應建立更緊密關係，提升「南方世界」國際影響力
印尼財政部長穆里亞尼｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

屬於南方世界的多數國家傾向政治中立，避免在國際衝突中偏袒特定一方，並優先考量自身的利益，也因此，在俄羅斯入侵烏克蘭後，部分南方世界國家並沒有選擇同G7制裁俄羅斯。澳洲研究型新聞分析媒體《對話》（The Conversation）認為，印尼「譴責侵略、拒絕制裁」的做法其實便是在採取「不結盟」（Non-aligned）的外交手段，以此避免大國間的衝突及競爭。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）於2023年2月14日表示，印尼希望強化與印度的外交、經貿連結，以此提升「南方世界」（Global South）等發展中國家在全球事務的地位。

「我們（印尼）將與印度展開密切合作，印尼和印度皆是經濟發展表現亮眼的新興大國，2國關係的深化能在國際社會上發揮更大的影響力、展現更值得信任的風範，也能贏得更多尊重。」穆里亞尼在接受《日經亞洲》（Nikkei Asia）專訪時如此說道。

剛從印尼手中接任20國集團（以下簡稱G20）輪值主席的印度，於2023年1月中旬邀請120多個發展中國家參與南方世界線上峰會，會議聚焦於俄烏戰爭所造成的全球糧食供應短缺、能源安全問題，以及其他區域潛在危機可能帶來的衝擊。

《日經亞洲》解釋，南方世界當前泛指位於東南亞地區、非洲、拉丁美洲等發展中國家與新興經濟體。穆里亞尼在專訪時表示，這些發展中國家已逐漸展現重整全球秩序的影響力。

印尼財長如何看待印尼在南方世界所扮演的角色？

穆里亞尼在南方世界線上峰會中強調，印尼在去（2022）年擔任G20主席國時，在各國互動及國際事務的處理上，皆擔任相當重要的協調者角色，她稱：「即使在最艱難的時期，印尼仍展現出『消弭分歧的能力』，尤其當G20遭到由美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利以及日本所組成的7大工業國集團（以下簡稱G7）喊話，需一同加入制裁俄羅斯的行列時，G20仍能在印尼的引領下走自己的路。」

據悉，屬於南方世界的多數國家傾向政治中立，避免在國際衝突中偏袒特定一方，並優先考量自身的利益，也因此，在俄羅斯入侵烏克蘭後，部分南方世界國家並沒有選擇同G7制裁俄羅斯。

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