土敘強震募捐詐騙：利用AI生成圖像與TikTok直播手法大公開，如何避免受騙安全捐款？
我們想讓你知道的是
騙徒並未將其所得用於幫助有需要人員，反之將捐款從真正的慈善事業引流到他們自己的PayPal帳戶與加密貨幣錢包。我們找到了騙徒主要採用的手段，還有你能用來在捐款前先行核查真偽的工具。
安全專家警告，騙徒正利用土耳其和敘利亞大地震之機，試圖誘導民眾向偽冒賑災活動捐款。
這些騙局聲稱在給倖存者籌款。這場造成3.5萬人死亡的災難發生後，倖存者失去了保暖和飲水供應。
騙徒並未將其所得用於幫助有需要人員，反之將捐款從真正的慈善事業引流到他們自己的PayPal帳戶與加密貨幣錢包。
我們找到了騙徒主要採用的手段，還有你能用來在捐款前先行核查真偽的工具。
「為土耳其禱告」TikTok直播串流
在TikTok（抖音國際版）直播上，內容創作者能透過收取數位禮物來賺錢。現在有些TikTok帳戶會張貼災場圖片、重覆播放的影片，和展示救援過程的電視錄像，同時請求捐款。
常見的標題包括「請幫助土耳其」、「為土耳其禱告」和「給地震災民捐款」等。
某帳戶曾直播超過三個小時，展示一處受破壞樓房被像素化的俯瞰畫面，伴有爆炸音效。鏡頭外有一名男子大小和說中文，影片的標題是「請幫助土耳其，捐款。」
另一個影片展示一張照片，一名驚慌失措的兒童從一處爆炸中逃跑。直播主的信息是「請幫助實現這目標」，似乎是呼籲提供TikTok贈禮。
然而，這張兒童照片並非來自上周的地震。透過反向圖像搜索能發現，這張照片在2018年曾被人以「停止阿夫林屠殺」（Stop Afrin Genocide）標題在Twitter上發佈。
對於在TikTok贈禮的另一項忠告：BBC一項調查發現，TikTok會在數位禮物中抽成達70%，不過TikTok稱抽成比率比這要低。
一位TikTok發言人對BBC說：「我們對土耳其與敘利亞毀滅性的地震深感悲痛，並正為救濟工作出一分力……我們同時在致力防範任何人欺詐或誤導希望伸出援手的社區成員。」
加密貨幣呼籲與AI生成圖像
Twitter上有人在分享觸動情緒的圖片，輔以加密貨幣錢包連接，呼籲捐款。
某帳戶在12小時之內把同一篇呼籲發了八遍，配圖是一名消防員在倒塌樓房前抱著一名小孩。
然而貼文所採用的這張圖片並不是真的。據希臘《頭條報》（Proto Thema; OEMA）報道，這是愛琴海消防大隊前指揮官帕納約蒂斯・柯德里蒂斯少將（Maj Gen Panagiotis Kotridis）利用人工智慧（AI）軟體「Midjourney」所創作。
AI圖像生成器總有出錯的時候。Twitter上好些用戶很快就察覺到消防員的右手有六根手指。為了進一步認證，我們找來BBC科研樞紐「藍廳」（The Blue Room）的同事，利用相同的軟體，嘗試生成相似圖片。
他們向軟體要求一幅「消防員在地震發生後拯救幼兒並戴著有希臘國旗頭盔」的圖片，結果得到了以下選擇：
更甚者，其中一條加密貨幣錢包地址曾在2018年被用於多條詐騙與垃圾推文中。別的地址則曾被貼到俄羅斯社交平台VK的一些色情內容旁。
BBC嘗試聯絡發表募捐推文的用戶，他們否認這是騙局。他們聲稱網絡連線欠佳，但透過Twitter，利用谷歌翻譯（Google Translate）回答了我們的提問。
他們稱：「我們的目標是，要是我成功募款，就可以用來幫助受地震影響的那些人。現在災區的人在挨凍，尤其是嬰兒們沒有食物。我有單據證明這些事。」
可是，他們迄今仍未給我們發來任何收據，或能證明他們身份的文件。
Twitter與PayPal
Twitter上還有騙徒設立虛假募捐帳戶，貼上PayPal帳戶的連接。
Sonatype公司網絡安全專家阿克斯・夏爾馬（Ax Sharma）說，這些帳戶透過轉發新聞報道和回應名人與企業的推文來獲取曝光機會。
他對BBC說：「他們開設虛假賑災帳戶，看上去像是正當組織或新聞媒體，卻會把資金導向他們自己的PayPal地址。」
其中一個例子是@TurkeyRelief（「土耳其救濟」），它在1月份加入Twitter，只有31人關注，招攬網民透過PayPal捐款。有關PayPal帳戶迄今收到900美元捐款，但其中500元是來自網頁創辦人自己給自己捐款。夏爾馬說，這是要「讓籌款者顯得真實可靠」。
這只是PayPal近日上線的超過100個籌款帳戶之一，它們要求別人捐款支持地震受災者，其中一些屬於虛假帳戶。
夏爾馬說，善長們（捐贈者）尤其該對聲稱自己在土耳其境內的帳戶予以警惕，因為PayPal自2016年以來已沒有在土耳其營運。
他說：「土耳其以外使用PayPal籌款的真實慈善機構是存在的，但要是這些籌款機關聲稱自己在土耳其，那便是紅旗（值得警惕）了。」
同樣值得警惕的包括匿名捐款和只籌得很小金額的募捐呼籲。夏爾馬指出，人們會預期真是的慈善組織能獲得「足夠款項」，可是PayPal上許多這些籌款者所得不足100英鎊（122美元）。
PayPal已中止了這些詐騙帳號。PayPal一名發言人對BBC說：「雖然大多數利用PayPal接受捐款的人動機良好，但無可避免會有些人試圖利用事情的慈善性質與他人的樂善好施。」
「PayPal團隊一直努力審查和封禁帳戶，尤其是在像土耳其與敘利亞地震這類事件發生之後，以確保捐款能送到善長們期望收到的募捐運動手中。」
Twitter也已將@TurkeyRelief帳號停權，但該公司並未回應我們的置評請求。
如何避免騙案，安全捐款
- 查閲你所在國家或地區的慈善組織
- 要是你懷疑受騙，向所在地當局報案，或向相關社群媒體平台報告
- 貼文採用容易牽動情緒的語言、圖片和影片正是為了揪動心弦
- 一些騙案會宣稱自己與真實的慈善機構或政府有聯繫，要是你希望向那些機構或政府捐款，搜尋它們的網站，直接向它們捐款
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。