土敘強震募捐詐騙：利用AI生成圖像與TikTok直播手法大公開，如何避免受騙安全捐款？

安全專家警告，騙徒正利用土耳其和敘利亞大地震之機，試圖誘導民眾向偽冒賑災活動捐款。

這些騙局聲稱在給倖存者籌款。這場造成3.5萬人死亡的災難發生後，倖存者失去了保暖和飲水供應。

騙徒並未將其所得用於幫助有需要人員，反之將捐款從真正的慈善事業引流到他們自己的PayPal帳戶與加密貨幣錢包。

我們找到了騙徒主要採用的手段，還有你能用來在捐款前先行核查真偽的工具。

「為土耳其禱告」TikTok直播串流

在TikTok（抖音國際版）直播上，內容創作者能透過收取數位禮物來賺錢。現在有些TikTok帳戶會張貼災場圖片、重覆播放的影片，和展示救援過程的電視錄像，同時請求捐款。

常見的標題包括「請幫助土耳其」、「為土耳其禱告」和「給地震災民捐款」等。

某帳戶曾直播超過三個小時，展示一處受破壞樓房被像素化的俯瞰畫面，伴有爆炸音效。鏡頭外有一名男子大小和說中文，影片的標題是「請幫助土耳其，捐款。」

Photo Credit: BBC News TikTok上有直播展示近似災場圖片，輔以音效，呼籲他人捐款

另一個影片展示一張照片，一名驚慌失措的兒童從一處爆炸中逃跑。直播主的信息是「請幫助實現這目標」，似乎是呼籲提供TikTok贈禮。

然而，這張兒童照片並非來自上周的地震。透過反向圖像搜索能發現，這張照片在2018年曾被人以「停止阿夫林屠殺」（Stop Afrin Genocide）標題在Twitter上發佈。

Photo Credit: BBC News TikTok上有人利用老照片來募捐

對於在TikTok贈禮的另一項忠告：BBC一項調查發現，TikTok會在數位禮物中抽成達70%，不過TikTok稱抽成比率比這要低。

一位TikTok發言人對BBC說：「我們對土耳其與敘利亞毀滅性的地震深感悲痛，並正為救濟工作出一分力……我們同時在致力防範任何人欺詐或誤導希望伸出援手的社區成員。」

加密貨幣呼籲與AI生成圖像

Twitter上有人在分享觸動情緒的圖片，輔以加密貨幣錢包連接，呼籲捐款。

某帳戶在12小時之內把同一篇呼籲發了八遍，配圖是一名消防員在倒塌樓房前抱著一名小孩。

Photo Credit: UGC / BBC News

然而貼文所採用的這張圖片並不是真的。據希臘《頭條報》（Proto Thema; OEMA）報道，這是愛琴海消防大隊前指揮官帕納約蒂斯・柯德里蒂斯少將（Maj Gen Panagiotis Kotridis）利用人工智慧（AI）軟體「Midjourney」所創作。

AI圖像生成器總有出錯的時候。Twitter上好些用戶很快就察覺到消防員的右手有六根手指。為了進一步認證，我們找來BBC科研樞紐「藍廳」（The Blue Room）的同事，利用相同的軟體，嘗試生成相似圖片。

他們向軟體要求一幅「消防員在地震發生後拯救幼兒並戴著有希臘國旗頭盔」的圖片，結果得到了以下選擇：

Photo Credit: Midjourney / BBC News 透過AI生成，多幅展示一名消防員拯救一名幼兒的圖片

更甚者，其中一條加密貨幣錢包地址曾在2018年被用於多條詐騙與垃圾推文中。別的地址則曾被貼到俄羅斯社交平台VK的一些色情內容旁。

BBC嘗試聯絡發表募捐推文的用戶，他們否認這是騙局。他們聲稱網絡連線欠佳，但透過Twitter，利用谷歌翻譯（Google Translate）回答了我們的提問。

他們稱：「我們的目標是，要是我成功募款，就可以用來幫助受地震影響的那些人。現在災區的人在挨凍，尤其是嬰兒們沒有食物。我有單據證明這些事。」

可是，他們迄今仍未給我們發來任何收據，或能證明他們身份的文件。

Twitter與PayPal

Twitter上還有騙徒設立虛假募捐帳戶，貼上PayPal帳戶的連接。

Sonatype公司網絡安全專家阿克斯・夏爾馬（Ax Sharma）說，這些帳戶透過轉發新聞報道和回應名人與企業的推文來獲取曝光機會。

他對BBC說：「他們開設虛假賑災帳戶，看上去像是正當組織或新聞媒體，卻會把資金導向他們自己的PayPal地址。」

Photo Credit: BBC News

其中一個例子是@TurkeyRelief（「土耳其救濟」），它在1月份加入Twitter，只有31人關注，招攬網民透過PayPal捐款。有關PayPal帳戶迄今收到900美元捐款，但其中500元是來自網頁創辦人自己給自己捐款。夏爾馬說，這是要「讓籌款者顯得真實可靠」。

Photo Credit: BBC News

這只是PayPal近日上線的超過100個籌款帳戶之一，它們要求別人捐款支持地震受災者，其中一些屬於虛假帳戶。

夏爾馬說，善長們（捐贈者）尤其該對聲稱自己在土耳其境內的帳戶予以警惕，因為PayPal自2016年以來已沒有在土耳其營運。

他說：「土耳其以外使用PayPal籌款的真實慈善機構是存在的，但要是這些籌款機關聲稱自己在土耳其，那便是紅旗（值得警惕）了。」

同樣值得警惕的包括匿名捐款和只籌得很小金額的募捐呼籲。夏爾馬指出，人們會預期真是的慈善組織能獲得「足夠款項」，可是PayPal上許多這些籌款者所得不足100英鎊（122美元）。

Photo Credit: BBC News 自地震發生以來，PayPal上出現了超過100個募捐帳號，部分屬於欺詐帳號

PayPal已中止了這些詐騙帳號。PayPal一名發言人對BBC說：「雖然大多數利用PayPal接受捐款的人動機良好，但無可避免會有些人試圖利用事情的慈善性質與他人的樂善好施。」

「PayPal團隊一直努力審查和封禁帳戶，尤其是在像土耳其與敘利亞地震這類事件發生之後，以確保捐款能送到善長們期望收到的募捐運動手中。」

Twitter也已將@TurkeyRelief帳號停權，但該公司並未回應我們的置評請求。

如何避免騙案，安全捐款