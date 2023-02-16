中國「白髮運動」延燒：醫保改革引爆退休老人怒火，對習近平無限期連任構成極大考驗

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推特網友「良知欣然自知」對《美國之音》表示，「為什麼武漢抗議聲勢這麼大？武漢第一個遭遇封城，滿城血淚；一夜解封，幾乎所有人都感染了，很多老人都去世了。他們大多認為苛扣醫療資金是要將老年人逼死，減輕政府負擔。」這名網友還引用習近平的話反諷稱：「中國人民是惹不得的，如果惹翻了，是不好辦的。」
中國白髮運動蔓延，武漢大連再現反醫保改革遊行
（中央社）繼2月8日萬人上街抗議後，中國武漢市15日上午再度爆發大型抗議遊行，大批退休老人不顧當局警告，聚集位於漢口的中山公園，要求撤回削減健康福利的醫保改革措施，並與警方對峙推擠。
武漢8日首現反醫保改革的「白髮運動」後，東北港口城市大連的退休老人15日也跳出來反對。大連人民廣場的政府大樓前聚集數千民眾，同樣對政府縮減醫保福利表達不滿，過程中有人遭到警方逮捕被押上巴士。
這是2022年11月末中國一些大城市出現反對習近平清零防疫政策的「白紙運動」以來，最大規模的民眾抗爭活動。有媒體把武漢退休老人上街頭抗爭的維權集會稱為「白髮運動」，這顯然對習近平在3月初「兩會」召開正式進入國家主席第3個任期構成嚴厲考驗。
綜合日本電視台（NTV）、美國之音報導與推特訊息，15日上午10時，在社群媒體持續上傳的影片幾乎即時反映在武漢中山公園一帶發生的抗議場面。抗議人群中有人怒吼「打倒反動政府！」許多人在高唱〈國際歌〉和〈團結就是力量〉等讓中共當局感到尷尬甚至試圖禁止的紅色經典革命歌曲。
推特影片顯示，中山公園現場周邊萬頭鑽動，幾乎都是多是身穿冬裝、戴口罩的老人。當局部署大批未帶鎮暴武器的制服員警組成封鎖線，似乎未有強力鎮壓的打算；過程中，抗議老人與員警對峙，雙方一度發生推擠，有幾名老人倒地。
據報導，有網路影片消息稱，抗議現場通訊訊號受到遮蔽；地鐵、公車刻意過站不停，現場傳出有多人被員警抓走。
有武漢市民稱，當地抗議現場喊出打倒反動政府的口號，但是抗議者出於安全方面的擔心，不願接受外媒採訪。
推特「李老師不是你老師」貼出多張截圖指出，武漢政府相關部門做了充足的應對準備，包括在15日當天針對老年人群體展開各類社區活動，幼稚園活動等。但這些方案並沒有奏效，大批民眾依然走上了街頭。
15日上午，大連的人民廣場也聚集了數千民眾，同樣是退休人員對政府縮減醫保福利表達不滿。影片可以聽到〈國際歌〉歌聲和群眾吶喊。過程中，有人遭員警押送上巴士。
參與武漢上次集會活動的抗議人士此前發表聲明稱，如果當局2月8日前不作出答覆，將號召退休人員和退役軍人將於2月15日到中山公園集會抗議。8日後，武漢當局做足了政策宣傳與說明，並新增138家社區衛生服務站、1000家定點零售藥店，讓退休老人可就近拿藥，但顯然並未收到成效。
推特網友「良知欣然自知」對《美國之音》表示，「為什麼武漢抗議聲勢這麼大？武漢第一個遭遇封城，滿城血淚；一夜解封，幾乎所有人都感染了，很多老人都去世了。他們大多認為苛扣醫療資金是要將老年人逼死，減輕政府負擔。」
這名網友還引用習近平的話反諷稱：「中國人民是惹不得的，如果惹翻了，是不好辦的。」
武漢市政府此前通告稱，將於2月1日實施新的推廣醫療保障改革辦法，即「武漢市職工基本醫療保險門診共濟保障實施細則」。遭到廣泛反對後，官方堅稱這項改革旨在強化統籌基金，擴大醫保報銷範圍，目的是為「更有利保障參保職工的權益」。
報導引述美國信息與戰略研究所經濟學者李恆清表示，中國各地民眾對醫保福利欠缺的現狀普遍存在不滿情緒。現在老百姓上街了，這件事很難平靜下來。
李恆清表示，兩週後即將召開的全國「兩會」上，醫保改革和養老等重大民生問題將成為無法迴避的難題，而習近平在中共二十大上定於一尊，完全集黨政軍大權於一身，對於國家和社會發生的各種問題必須要負全責。
他認為，武漢事件如果蔓延開來，對於習近平能否順利達成他2018年強行修憲所要達成的無限期連任國家主席的目的，也將構成極大考驗。
中國醫保改革爭議，多地政府解釋民眾仍在意公平
中國湖北武漢市日前因醫保改革引發上萬退休人士上街抗議。這一輪改革起於中國國務院2021年的政策，不只武漢，多地政府近日都發文強調改革的必要性，但民眾則在意勿差別對待、應公開透明等。
以武漢為例，當前的醫保改革，簡單說就是把個人醫保帳戶裡的錢劃出大部分給醫保統籌基金。一些退休老人本來可以在家附近的藥店自行刷醫保卡買藥，結果現在個人帳戶的錢被砍了約三分之二，想使用醫保得去醫院門診，掛號、排隊、繳費等，耗費精力時間，報銷還有一定的金額門檻。
《新京報》11日刊文，為當前醫保改革的正當性提出說明，指醫療保障制度應該互助共濟，「多繳多得」的原則不應被推崇。1990年代醫改開始，中國逐步形成了社會醫療保險制度。但職工醫保制度「個人帳戶」的最初設置，卻並沒有很好體現互助共濟原則。
深圳市醫保局也說：從全國情況來看，個人帳戶的局限性也逐步顯現，個人帳戶沉澱了相當多的結餘基金無法發揮共濟作用，「有病的不夠用，沒病的不能用」，影響了醫保基金的使用效率。
2021年4月，國務院辦公廳印發「關於建立健全職工基本醫療保險門診共濟保障機制的指導意見」，在全國範圍內部署門診共濟保障制度改革。改革還強化了統籌基金支撐能力和保障功能。
《南方日報》12日刊出廣東省醫療保障局對當地醫保改革的回應，針對劃入個人帳戶的資金變少、民眾反映「吃虧了」，當局也強調，從看病用錢的角度看，改革後大部分參保人個人帳戶當期計入會減少，「但門診待遇更好，真正患病的群眾和老年人更受益」，並稱廣東的醫保統籌基金沒有「不夠用」，完全可以做到收支平衡。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。