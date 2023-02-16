2023/02/16,
印太

曾奇蹟地從泰國受困洞穴救援中生還，「野豬足球隊」成員Dom在英國過世

曾奇蹟地從泰國受困洞穴救援中生還，「野豬足球隊」成員Dom在英國過世
2018年9月16日，在清萊巨蠍寺接受媒體採訪的Duangpetch Promthep（中）。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

身為2018年在泰國洞穴救援事件獲救的「野豬足球隊」成員之一的Duangpetch Promthep（被稱為Dom），傳出在英國去世的消息。位於清萊的巨蠍寺住持表示，Dom的母親在早上六點打了通電話告知兒子過世的消息，初步報告是Dom的死亡是因一場跌落事故受傷而導致。

身為2018年在泰國洞穴救援事件獲救的「野豬足球隊」成員之一的Duangpetch Promthep（被稱為Dom），傳出在英國過世的消息。

根據《BBC報導》，17歲的Duangpetch Promthep週日在學校宿舍中被發現失去知覺，被送往醫院後於週二宣告不治。Dom所就讀的布魯克豪斯學院Brooke House College）校長史密斯（Ian Smith）表示：「我們與Dom的所有家人、朋友、前隊友和所有參與他生活的人一同悲痛。」

（2018年，當時12歲Duangpetch Promthep接受媒體採訪的模樣）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firstpost（@firstpost）分享的貼文

去年8月，曾是野豬足球隊隊長的Dom在個人社群媒體上宣布獲得足球獎學金，表示將加入位於英國的布魯克豪斯學院的足球學院，當時他與隊友們都非常高興。Dom當時寫下：「今日我的夢想實現了，因為我將會成為英格蘭的足球學生」，並特別感謝由前泰國國家足球隊前鋒Kiatisuk “Zico” Senamuang創立的非營利組織「Zico基金會」協助他獲得這個機會，而他也在去年年底開始了在布魯克豪斯學院的求學生活。

Duangpetch Promthep在臉書上分享布魯克豪斯學院的生活點滴

目前仍尚不清楚Dom的死亡原因，「Zico基金會」在官方臉書發文表示哀悼，不過並未交代更多細節，英國警方則表示男孩的死亡並未有可疑之處。

而根據《曼谷郵報》報導，位於清萊的巨蠍寺（Wat Phra That Doi Wao）住持Phra Khu Prayut Jetiyanukarn表示，Dom的母親在早上六點打了通電話告知兒子過世的消息。住持表示，初步報告是Dom的死亡是因一場跌落事故受傷而導致。

Dom死訊傳出後，不只家鄉清萊省家中充滿著悲傷氣氛，過去的隊友們也非常難過，曾同為洞窟獲救男孩之一的Prachak Sutham寫下：

「在你去英國前最後一次見面時，我還開玩笑地告訴你，等你回來，我必須跟你要簽名。」

「睡個好覺，我親愛的朋友。我們13人將永遠在一起。」

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Photo Credit: GettyImages
2018年7月18日，曾受困泰國清萊山洞中的「野豬」足球隊的12名男孩和教練埃克在記者會上的合照。前排右一為Dom。

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新聞來源

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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